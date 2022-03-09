尖's小厨是溫哥華實至名歸的十大粵菜餐館
EINPresswire.com/ -- 尖's小厨正式成立自己的車隊送餐。 凡在jamesonhastings.ca買滿$35起送。 方圓5km, 免費 - 粵菜外賣直達Brentwood Mall， 各位小哥哥，小姐姐， 安在家中都可以享受廣式，港式美食： 如港式絲襪奶茶， 炒飯， 牛腩面等等。
想吃什麼是一件很頭疼的事。當我們去雜貨店時，我們甚至不知道該買什麼。然而，James on Hastings是您的在線港式美食。繼續閱讀以發現所有其他優勢！
節省時間 | 溫哥華中餐外賣
在線訂購菜餚的主要好處是人們一直在節省時間。想想看。烹飪包括列出吃什麼、穿衣服、買菜，以及在做飯後至少花一個小時做飯和收拾殘局。
更容易跟踪費用 | 本拿比粵菜餐館 | 溫哥華港式茶餐廳
在餐館吃飯時，可能更容易衝動地吃東西。另外，人們不傾向於隨身攜帶計算器來計算每件商品的價格。因此，他們很容易超出預算並在到達收銀台時收到驚喜。
在線訂單不會發生這種情況。當人們在購物車中添加東西時，價格始終可見，這使他們更容易控制在預算範圍內。
方便 | 溫哥華東區港式茶餐廳
網上中餐的另一個好處是一切都很方便。這篇文章已經提到了這樣一個事實，即您可以節省開車去餐廳的時間。但是想想所涉及的其他一切。停車，不得不去。看孩子，忙時等上菜，收拾行李，吃完飯後收拾殘局等。在線完成時，親自用餐過程帶來的整個過程都減少了。
特別介紹一下中午套餐： 炒飯
炒飯是常見的一種食物，它是用煮好的米飯、一些菜餚、雞蛋爆炒而成，炒飯分為多種品類，如揚州炒飯、香腸炒飯、西紅柿炒飯、咖哩炒飯、培根炒飯等，在各地都有獨特款式，一般大眾把炒飯當做早飯或者是晚飯，因為炒飯製作方便，耗時較少，營養豐富，很受大眾追捧。
網絡傳說炒飯的發明和李鴻章有關，但實為誤傳。李鴻章只是晚清人士，而炒飯歷史更加悠久，譬如我國著名的揚州炒飯，在隋朝時期早已成形。而揚州炒飯脫胎自碎金飯，即蛋炒飯，相傳源自隋朝越國公楊素愛吃的碎金飯，更加說明了炒飯出現的時期在更早以前。
灑水
從冰箱冷藏中取出的冷飯，先灑上少許的水量，再作運用。這個動作是要讓冷飯軟化，且容易抓松，如果米飯尚未軟化，就強制抓松，容易破壞米飯的顆粒，會影響炒飯的美味。也可用剛煮出來的米飯。
鬆散
冷藏後的米飯容易結塊，所以一定要先抓松結塊的米飯後，才可運用於炒飯中。
洗米
洗米的標準動作是以畫圓的方式快速掏洗，再馬上把水倒掉，如此反複動作，至水不再渾濁。洗米主要是為了去掉沾在米上的雜質或米蟲，所以洗的動作要輕柔，洗的動作要快，倒水的動作也要快，以免破壞掉米中的營養素。
水
每一種米的搭配水量各有不同，如在選購米時，包裝上的說明都會註記。如果是預計要用來做炒飯的米飯，水量應比一般米飯的水量減少，減少的水量約在10%～20%之間。
入鍋
要想煮出香噴噴的米飯，可以在鍋內加完水後滴入少許的沙拉油或白醋，再用筷子拌一下，或是蓋上鍋蓋浸泡一段時間，浸泡的時間是依米的品種和氣候而有所不同。例如冬天就要比夏天多浸泡15分鐘左右。
拌飯
飯煮好，電鍋開關跳起後，先以飯杓將飯撥鬆後，再燜約20分鐘。這個動作的目的是要讓所有米飯都能均勻吸收水分。撥鬆的動作要趁熱做，才能維持米飯顆粒的完整度，如果在米飯冷卻後才做撥鬆的動作，很容易破壞掉米飯的顆粒，飯就不好吃了。攤涼。 將煮好撥鬆的米飯，直接攤開放於器皿上待涼，如此將可讓米飯冷卻的速度加快。
James講講如何做一個好的揚州炒飯： 尖s小厨特色菜
1、首先將胡蘿蔔、火腿洗淨切成小丁塊狀，越小越好，但是不能切成沫狀。再將輔料洗淨切成沫狀，將雞蛋攪碎放入少許蔥沫在內。
2、將鍋內放上少許色拉油加至八成熱。將切好的主料，同時也放入切好的蒜沫，放入鍋裡炒拌，炒到可以聞到香味時（此過程只需幾秒鐘）再將雞蛋放入鍋內炒拌，（這時需加大火候，這樣雞蛋會很鬆軟，也不易炒糊）。當雞蛋炒至金黃色時，將其裝盤。
3、再放入少許色拉油加熱至八成，將米飯放入鍋內翻炒。此時，需將飯中加放少許食鹽和雞精（雞精不宜放太多，否則太鮮也不好吃）。當米飯炒到在鍋裡可以蹦起飯粒時，再將剛才炒好的主料及輔料全部返鍋炒拌，直到飯粒鬆軟不粘為起鍋最佳時間。
還有拿手的： 鹹魚雞粒炒飯
材料：雞肉100公克、鹹魚50公克、西生菜50公克、雞蛋1個、白飯300公克、蔥花20公克、太白粉1茶匙、沙拉油25㏄。
調料：鹽1/4茶匙、雞粉1/4茶匙。
做法：
1、雞肉洗淨瀝乾水分，切成丁塊狀，再用太白粉抓勻後，取鍋，加入沙拉油以中火燒熱，加入雞丁炒散後撈起備用。
2、鹹魚切成丁塊狀，放入作法1鍋中，過油至表面略呈焦狀，撈起備用。
3、西生菜洗淨瀝乾水份後，切成指甲般的大小備用；雞蛋打散攪拌均勻成蛋汁備用。
4、另取鍋，加入沙拉油以中火燒熱後，倒入作法3的蛋汁炒至五分熟，放入白飯和蔥花快速翻炒後，再加入調味料和作法1、2快速拌炒，持續以中火炒至米飯乾鬆有香味溢出即可。
关于尖's小厨
James on Hastings，温哥华东区历史悠久的中餐厅。精致的粤菜，包括手工制作的优质活海鲜、慢炖汤、传统港式烧烤和享誉世界的烤乳鸽。
Randy
想吃什麼是一件很頭疼的事。當我們去雜貨店時，我們甚至不知道該買什麼。然而，James on Hastings是您的在線港式美食。繼續閱讀以發現所有其他優勢！
節省時間 | 溫哥華中餐外賣
在線訂購菜餚的主要好處是人們一直在節省時間。想想看。烹飪包括列出吃什麼、穿衣服、買菜，以及在做飯後至少花一個小時做飯和收拾殘局。
更容易跟踪費用 | 本拿比粵菜餐館 | 溫哥華港式茶餐廳
在餐館吃飯時，可能更容易衝動地吃東西。另外，人們不傾向於隨身攜帶計算器來計算每件商品的價格。因此，他們很容易超出預算並在到達收銀台時收到驚喜。
在線訂單不會發生這種情況。當人們在購物車中添加東西時，價格始終可見，這使他們更容易控制在預算範圍內。
方便 | 溫哥華東區港式茶餐廳
網上中餐的另一個好處是一切都很方便。這篇文章已經提到了這樣一個事實，即您可以節省開車去餐廳的時間。但是想想所涉及的其他一切。停車，不得不去。看孩子，忙時等上菜，收拾行李，吃完飯後收拾殘局等。在線完成時，親自用餐過程帶來的整個過程都減少了。
特別介紹一下中午套餐： 炒飯
炒飯是常見的一種食物，它是用煮好的米飯、一些菜餚、雞蛋爆炒而成，炒飯分為多種品類，如揚州炒飯、香腸炒飯、西紅柿炒飯、咖哩炒飯、培根炒飯等，在各地都有獨特款式，一般大眾把炒飯當做早飯或者是晚飯，因為炒飯製作方便，耗時較少，營養豐富，很受大眾追捧。
網絡傳說炒飯的發明和李鴻章有關，但實為誤傳。李鴻章只是晚清人士，而炒飯歷史更加悠久，譬如我國著名的揚州炒飯，在隋朝時期早已成形。而揚州炒飯脫胎自碎金飯，即蛋炒飯，相傳源自隋朝越國公楊素愛吃的碎金飯，更加說明了炒飯出現的時期在更早以前。
灑水
從冰箱冷藏中取出的冷飯，先灑上少許的水量，再作運用。這個動作是要讓冷飯軟化，且容易抓松，如果米飯尚未軟化，就強制抓松，容易破壞米飯的顆粒，會影響炒飯的美味。也可用剛煮出來的米飯。
鬆散
冷藏後的米飯容易結塊，所以一定要先抓松結塊的米飯後，才可運用於炒飯中。
洗米
洗米的標準動作是以畫圓的方式快速掏洗，再馬上把水倒掉，如此反複動作，至水不再渾濁。洗米主要是為了去掉沾在米上的雜質或米蟲，所以洗的動作要輕柔，洗的動作要快，倒水的動作也要快，以免破壞掉米中的營養素。
水
每一種米的搭配水量各有不同，如在選購米時，包裝上的說明都會註記。如果是預計要用來做炒飯的米飯，水量應比一般米飯的水量減少，減少的水量約在10%～20%之間。
入鍋
要想煮出香噴噴的米飯，可以在鍋內加完水後滴入少許的沙拉油或白醋，再用筷子拌一下，或是蓋上鍋蓋浸泡一段時間，浸泡的時間是依米的品種和氣候而有所不同。例如冬天就要比夏天多浸泡15分鐘左右。
拌飯
飯煮好，電鍋開關跳起後，先以飯杓將飯撥鬆後，再燜約20分鐘。這個動作的目的是要讓所有米飯都能均勻吸收水分。撥鬆的動作要趁熱做，才能維持米飯顆粒的完整度，如果在米飯冷卻後才做撥鬆的動作，很容易破壞掉米飯的顆粒，飯就不好吃了。攤涼。 將煮好撥鬆的米飯，直接攤開放於器皿上待涼，如此將可讓米飯冷卻的速度加快。
James講講如何做一個好的揚州炒飯： 尖s小厨特色菜
1、首先將胡蘿蔔、火腿洗淨切成小丁塊狀，越小越好，但是不能切成沫狀。再將輔料洗淨切成沫狀，將雞蛋攪碎放入少許蔥沫在內。
2、將鍋內放上少許色拉油加至八成熱。將切好的主料，同時也放入切好的蒜沫，放入鍋裡炒拌，炒到可以聞到香味時（此過程只需幾秒鐘）再將雞蛋放入鍋內炒拌，（這時需加大火候，這樣雞蛋會很鬆軟，也不易炒糊）。當雞蛋炒至金黃色時，將其裝盤。
3、再放入少許色拉油加熱至八成，將米飯放入鍋內翻炒。此時，需將飯中加放少許食鹽和雞精（雞精不宜放太多，否則太鮮也不好吃）。當米飯炒到在鍋裡可以蹦起飯粒時，再將剛才炒好的主料及輔料全部返鍋炒拌，直到飯粒鬆軟不粘為起鍋最佳時間。
還有拿手的： 鹹魚雞粒炒飯
材料：雞肉100公克、鹹魚50公克、西生菜50公克、雞蛋1個、白飯300公克、蔥花20公克、太白粉1茶匙、沙拉油25㏄。
調料：鹽1/4茶匙、雞粉1/4茶匙。
做法：
1、雞肉洗淨瀝乾水分，切成丁塊狀，再用太白粉抓勻後，取鍋，加入沙拉油以中火燒熱，加入雞丁炒散後撈起備用。
2、鹹魚切成丁塊狀，放入作法1鍋中，過油至表面略呈焦狀，撈起備用。
3、西生菜洗淨瀝乾水份後，切成指甲般的大小備用；雞蛋打散攪拌均勻成蛋汁備用。
4、另取鍋，加入沙拉油以中火燒熱後，倒入作法3的蛋汁炒至五分熟，放入白飯和蔥花快速翻炒後，再加入調味料和作法1、2快速拌炒，持續以中火炒至米飯乾鬆有香味溢出即可。
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James on Hastings，温哥华东区历史悠久的中餐厅。精致的粤菜，包括手工制作的优质活海鲜、慢炖汤、传统港式烧烤和享誉世界的烤乳鸽。
Randy
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