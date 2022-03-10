1. Global FX broker Valutrades partners with premium trading signals provider Signal Centre

Valutrades，一家在外汇（FX，Forex）、商品和差价合约指数方面处于领导地位的在线经纪商，现在与Signal Centre合作，给全球投资者提供交易信号。

LONDON, LONDON, UK, March 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- 全球外汇和差价合约经纪商Valutrades现与高端交易信号提供商Signal Centre达成合作

Valutrades，一家在外汇（FX，Forex）、商品和差价合约指数方面处于领导地位的在线经纪商，现在与Signal Centre合作，给全球投资者提供交易信号。

这一举措意味着，Valutrades所有从亚洲横跨拉丁美洲且足迹遍布全球的客户，都能简单地获得所有交易资产相关的每日专业交易建议。

交易信号由一群经验丰富的分析师提供，这一来自Valutrades的新客户服务项目可以提供清晰的行动纲领，包括：透明的策略、明确的目标价位、推荐的出入场点位。这些信息将通过多种渠道包括电子邮件、MT4/5的EA、Telegram和网站来给到客户，因此在Valutrades开设账户的客户能更简单、更快、更有信心地找到交易机会并建立一笔交易。

Valutrades的CEO，Graeme Watkins先生说到：“Valutrades过去一直在寻找能够提供能令人感兴趣并且令人值得思考的交易想法的合作伙伴，然后将这些想法提供给我们的全球客户们，作为一种促进围绕交易理念进行更多讨论的方式，以及在我们宝贵的客户群中持续参与的方式。对来自Signal Centre的信号流产品的试用证明了能提供我们所寻找的专业信号和互动，并且将会在我们的客户群体中成为一种流行的交易工具。

Valutrades是自从2021年Signal Centre的产品被Acuity Trading收购后最新的一家集成交易信号产品的经纪商。目前这套信号产品也利用了强化的AI技术、设计理念、多语言支持技术以及包括MT4/5、电子邮件和Telegram在内的发送渠道。

Acuity Trading的CEO Andrew Lane评论到：

“Valutrades在外汇交易市场上很知名，且横跨六大洲给客户提供透明的交易体验和个人服务。Signal Centre也是收到英国FCA的监管和授权，所以和Valutrades持有一样的价值观。我们期待能帮助Valutrades拓宽并提供更多资产和更加创新的信号传送通道。”

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About Valutrades

关于Valutrades

Valutrades创立于2012年，目标是成为在外汇、大宗商品和指数差价合约在线交易方面领先的供应商。Valutrades吸纳来自伦敦金融城核心的传统金融思想，同时也结合现代化的技术理念，来将自己建立城一家领先的金融技术公司。

关于Acuity Trading

Acuity Trading 通过在2013年为上百万的投资者提供虚拟新闻和情绪工具引领了在线交易体验方面的变革。今天，Acuity继续通过阿尔法级别的可选数据以及使用最新AI研究和技术的高度互动的交易工具引领着市场。Acuity的团队包括学者、科学家、新闻和市场专家，他们一起致力于提供高效的数据产品，这些产品能给处于各个层级或不同经验的客户提供价值。灵活的传送选项包括APIs，MT4/5，插件和可播放部件，以及三方的自动化服务。

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