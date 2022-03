Rocket Cluster: Litauiske ingeniører utvikler verdensledende teknologier

Vi utvikler innovasjoner som er nødvendige over hele verden, fastslår Gediminas Tamošaitis. Magien ved partnerskap. Fra venstre : Gediminas Tamošaitis, CEO Metal Production & Rocket Cluster, Algirdas Stonys, CEO Telesoftas, external moderator,Inga Lapinskaitė-Mikalauskienė, grunnlegger av Baltic Business House, og Neo Ross, Rocket Cluster ambass Litauen er et land med fokus på innovasjon og teknologi-utvikling. . Foto: Shutterstock.

OSLO, NORGE, March 3, 2022 / EINPresswire.com / -- Rocket Cluster:Litauiske ingeniører utvikler verdensledende teknologierInnovative løsninger viser vei for fremtidens ingeniørfag-Samarbeidet med flere ulike selskap viste seg å ha potensial til noe mer, og slik ble ideen om Rocket Cluster født, sier Gediminas Tamošaitis. Han leder litauiske UAB Metal Production og organisasjonen Rocket Cluster. -Fagfolk på ulike felt fra syv selskap utvikler innovative løsninger og viser vei for fremtidens ingeniørfag.Større gruppe – mer produktiv-Når ulike selskap samarbeider og jobben går med rakettfart, kommer også resultatene. I ingeniørfag er tempo og de beste løsningene avgjørende. Ved å dele kunnskap, kontakter og prosjekter, er vi mer produktive i en større gruppe enn om vi opererer hver for oss.Allerede suksessSelskapene som inngår i Rocket Cluster, opererer allerede med suksess ikke bare i hjemmemarkedet Litauen, men også i Latvia, Estland, Norge, USA, Sveits og Nederland. Selskapene samarbeider også med kunder i andre land.-Geografi begrenser ikkje ingeniørfaget. Innovasjoner som utvikles, er nødvendige over hele verden, fastslår Gediminas Tamošaitis.Bredt utvalg – effektive løsningerRocket Cluster består i dag av firmaene UAB Metal Production, UAB Santaviltė, UAB Anaga, UAB LZtechnika, UAB AKSONAS og to ikke-assosierte medlemmer UAB TeleSoftas og UAB BE LIVE. Fem år har det tatt å samle deltagerbedriftene i klusteret, og selskapene lykkes godt både i Litauen og i andre land.Målet med organisasjonen er å gi kunden et bredest mulig utvalg av tjenester og de mest effektive løsningene så raskt som mulig. Dette er i tråd med slik vi erfarer etterspørselen rundt om i verden, sier Gediminas TamošaitFra forskning og utvikling til dyrking og høsting av algerRocket Cluster jobber med ingeniørfag på mange områder inkludert forskning og eksperimentell utvikling, Utviklingen omfatter prosjekter, strukturer, systemer, utstyr, produksjon og levering av ulike ingeniørprosjekter. Andre områder er utvikling og anvendelse av lasere i industrien, utvikling og implementering av tingenes internett-teknologi, utvikling av varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer, design og implementering av moderne høyhastighets dataoverføringssystemer, rådgivning om ulike ingeniørspørsmål. Ja, til og med tangdyrking og høsting av alger er blant oppgavene.Ingeniørfag er som medisin for legerSiden engineering er veldig bred og dekker mange forskjellige områder, så kreves det kunnskap fra mange fagspesialister for å jobbe produktivt. Vi er de som implementerer alt fra tegning til igangkjøring og testing. Vi ser på ingeniørfag på samme måte som leger ser på medisin. Når vi mottar en oppgave, samles vi som et råd og ser på et problem eller spørsmål fra alle tenkelig kanter. Vi har gjennomført mange felles prosjekter og fått oppmerksomhet og interesse i verdens ingeniørmarked, og på samme tid fått muligheten til å presentere Litauen som et land av innovasjon og den nyeste teknologi.Behandling av matavfall i NorgeNylig ble medlemmene av klusteret kontaktet av biokjemikere basert i Norge, som trengte å utvikle, detaljere og velge nødvendig utstyr for behandling av matavfall. Med kunnskap om hvordan denne prosessen må se ut, lette forskerne etter ingeniører for å bidra til å gjøre de nødvendige prosessene til virkelighet. De litauiske ingeniørene fant løsningen.- Litauen er et ideelt land for produksjon av ikke-standard utstyr og produkter, og testing av prosesser. Våre menneskelige ressurser er litt billigere, vi har en stor industri av muligheter, hvor vi har raskt kan gjøre noe.-For øyeblikket er vi bare selskaper etablert i Litauen, men vi ser mange muligheter og ønsker å oppmuntre bedrifter og ingeniører som arbeider innen laserteknologi, mikrosystemer, biokjemi, kjemi, elektronikk og tingenes internett-teknologi om å bli med på i klusteret vårt, sier Gediminas Tamošaitis.-Vår misjon har også blitt et ønske om å hjelpe dem som henvender seg til oss for innovasjoner. Fordi ingeniørfag kan løse problemer, gjøre livet enklere og gi mulighet til å bruke fremtidens teknologier mye tidligere.Ifølge initiativtaker og grunnleggeren av Rocket Cluster, vil midlene som allerede utvikles, gjøre at klusterer i nær fremtid kan hjelpe ikke bare med menneskelige ressurser og ideer, men også økonomisk.Kontakt:Navn: CEO Gediminas TamošaitisE-mail gediminas@metalproduction.ltTelefon: +370 676 34424Web: https://rocketcluster.com/no/