Kistefos-suksess har gitt ungarsk selskap smaken på flere norske oppdrag

OSLO, OSLO, NORWAY, February 21, 2022 / EINPresswire.com / -- Kistefos-suksess har gitt ungarskselskap smaken på flere norske oppdragUngarske bim.GROUP var med på å utforme overflaten på den vellykkede Twist på Kistefos-museet på Jevnaker. Kistefos-suksessen har gitt firmaet, som allerede har gjennomført en rekke vellykkede prosjekter i Europa, smaken på flere norske oppdrag. Nå har bim.GROUP satt seg som mål å konkurrere på det norske markedet med firmaer som Norconsult, Bollinger-Grohmann, Sweco og Rambøll. The Art of Engineering lyder bim.GROUPs slagord, og viser til ingeniørens presisjon kombinert med en kunstners kreative talenter for å lage gjennomførbare konstruksjoner.-Kistefos-museet var vår inngang til det norske markedet, sier Zsolt Ballay, prosjektleder og COO for bim.GROUP. Det norske markedet har mye potensial. Nordisk design er verdenskjent, og innovasjon og bærekraft er de viktigste verdiene for oss når vi skal designe noe nytt. Vi tror disse verdiene er spesielt viktige i Norge. Vi ivrer etter å bruke vår ekspertise i Norge, jobbe sammen med lokale designstudio, og styrke vår tilstedeværelse.Kunstverk og designbragdBim.GROUP har drevet virksomhet i mer enn 30 år og gjennomført ca. 3000 prosjekt, inkludert høyprofilerte investeringer i Ungarns hovedstad Budapest og i en rekke andre europeiske land.Twist-museet er tegnet av Bjarke Ingels Group (BIG) og ligger i Kistefos Museets 270 000 kvadratmeter store skulpturpark. Den nye strukturen – som beskrives best som et "kunstmuseum, en skulptur, en sti i landskapet og en bro" som spenner over Randselva.The Twist huser tre gallerier dedikert til samtidskunst. Området som brukes av skulpturparken, er delt av elven, så BIG bestemte seg for å koble de to halvdelene sammen med selve museet. Bygningens vridde utforming gjør at den kan hvile på begge elvebredder tiltross for høydeforskjellen. The Twist er delvis et kunstverk og delvis en ingeniørbragd. BIGs grunnlegger og kreative partner, Bjarke Ingels, sier at designet har potensial til å gi deg en helt ny museumsopplevelse – og legger til: -Selve museumsbesøket vil i seg selv være en bro, og ikke et mål.Innovative løsninger-Vi er tilgjengelige for våre kunder med et komplett spekter av designtjenester, sier Zsolt Ballay. Vi bruker de nyeste og mest innovative løsningene, og gjennomfører designprosessene med streng utgiftskontroll, og finner den beste pris-verdi-løsningen for ulike individuelle behov.Som et klassisk designkontor i nesten 30 år, kombinerer vi en ingeniørs presisjon med en kunstners kreativitet for å tenke ut og skape gjennomførbare konstruksjoner. Teamet, med mer enn 100 medarbeidere, skal skape den perfekte blandingen av funksjonalitet og estetikk innen arkitektonisk design. Samtidig tas det hensyn til bærekraft, effektiv drift og verdi. Vi designer bygninger i stål- og armerte betongkonstruksjoner, industrifasader og komplekse elektriske og tekniske infrastrukturer. Dette arbeidet fører til monumentale stadion som Puskas stadion i Budapest, industrikompleks, bolig- og kontorbygg, trenings- og fritidssentre. Og masse annet. Dette er nøkkelen til suksess i våre ungarske og internasjonale prosjekter. Vi bruker BIM og parametrisk designmetodikk som beslutningsstøtte, eller fri-form struktur design, og behandler våre kunders utfordringer som våre egne.Handelskammeret ønsker velkommen- Vi gleder oss til å ønske velkommen enda et ungarsk selskap som vil satse seriøst på oppdrag i Norge, sier Adam Laska, leder av Ungarsk Norsk Handelskammer. – Vi vil gjøre vårt ytterste for at de skal lykkes!Blant veletablerte ungarske selskap i Norge finner vi Vajda-papir, mens Eyde Maskin og Kongsberg Gruppen, som begge har oppdrag i Ungarn, er blant Handelskammerets medlemmer.