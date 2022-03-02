TRAFFIC ALERT - 2506 US RT 5 DERBY
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
DERBY BARRACKS
ON BEHALF OF DERBY LINE FIRE DEPARTMENT
NEWS RELEASE – HIGHWAY /TRAFFIC NOTIFICATION
US RT 5 IN DERBY WILL BE CLOSED IN THE VICINITY OF THE BORDER MOTEL AND BEEBE RD, DUE TO A STRUCTURE FIRE AT 2506 US RT 5 IN DERBY.
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR THE FORESEEABLE FUTURE. UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTS ARE REQUESTED TO SEEK ALTERNATE ROUTES AND WITH SNOW CONDITIONS TO ALSO DRIVE CAREFULLY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111