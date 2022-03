Safety Delta Nederland Technologie Catalogus bestaat 1 jaar!

Meer dan 200 technologieën in de Technologie Catalogus dragen bij aan veiligheid.

DELFT, ZUID-HOLLAND, NETHERLANDS, March 2, 2022 / EINPresswire.com / -- De Safety Delta Nederland Technologie Catalogus , een initiatief van de Safety Delta Nederland (SDN) in samenwerking met TechnologyCatalogue.com , viert deze maand zijn eerste verjaardag met meer dan 200 geregistreerde veiligheidstechnologieën.De SDN Technologie Catalogus https://safetydelta.technologycatalogue.com/ ) toont innovatieve technologische producten en oplossingen die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid in de Nederlandse (petro)chemische industrie.“De Safety Delta Nederland staat voor vinden, verbinden en vernieuwen in veiligheid. We delen bijvoorbeeld best practices op het gebied van (proces)veiligheid via ons Kenniscentrum. De SDN Technologie Catalogus is daar een belangrijk onderdeel van. Op deze manier kunnen bedrijven hun veiligheidsbeheersystemen continu verbeteren en veiligheidsincidenten voorkomen”, aldus SDN-programma directeur-Arjan van Dijk.De SDN Technologie Catalogus, ontwikkeld door TechnologyCatalogue.com, belicht de volgende thema's: (i) Veiligheidscultuur en leiderschap, (ii) Risicobeheersing en -borging, (iii) Monitoring en leren, (iv) Process Safety-Asset Integrity Management, en ( v) Gezondheid en persoonlijke veiligheid.“Gemakkelijke toegang tot beschikbare innovatieve technologieën op het gebied van (proces)veiligheid stelt de Nederlandse (petro)chemische industrie in staat om hun assets en werkprocessen nog veiliger te maken," voegde Arjan van Dijk toe.Technologieën die relevant zijn voor het beheer van assets omvatten het grootste deel van de oplossingen in de SDN Technologie Catalogus: Corrosion Under Isolation Monitoring and Prediction System, Magnetic Robot Crawlers en Safety Culture Training Simulator zijn de meest populaire technologieën van de afgelopen twaalf maanden.“Veiligheid is en moet altijd de topprioriteit zijn van bedrijven in elke branche. En door gemakkelijker toegang te hebben tot de beste en nieuwste veiligheidstechnologieën van over de hele wereld, dient het platform als een geweldig innovatie-instrument voor de Nederlandse (petro)chemische industrie”, aldus Erik Nijveld, medeoprichter en CEO van TechnologyCatalogue.com.