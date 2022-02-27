Как быть и чего ожидать после отключения от Swift

Как быть и чего ожидать после отключения от Swift

KYC&AML LTD (NASDAQ:KYCC)

LONDON, GREATER LONDON, Великобритания, February 27, 2022 /EINPresswire.com/ -- Как быть и чего ожидать после отключения от Swift

Из -за сложившейся военной ситуации в Украине США обьявили новые санкции России. Байден пообещал ограничить операции российского бизнеса в долларах, евро, фунтах и йенах. Многие американские компании не согласны с таким решением. Санкции повлекут за собой рост комиссий для экспортных и импортных операций, что отрицательно может сказаться на экономике ни только России, но и многих других стран. Ограничения на долларовые операции с Россией приведут к росту цен на нефть, газ, металл и другие.

Традиционные криптовалюты могут заменить банковские переводы, прямые депозиты, бумажные чеки, но в мире, где все движется быстрее, а время считается самым ценным активом, платежные инструменты должны быть быстрыми и безопасными.

Стоит рассмотреть КУСС- новую криптовалюту как хорошую альтернативу для расчётов между Россией и Евросоюзом и отличный способ защиты от потенциальных санкций. KYCC создан на собственном блокчейне, в котором используется алгоритм Quark. Благодаря этому выбору команда смогла решить ряд общих проблем, связанных с использованием криптовалют. Привлекательной ее делают мгновенные расчеты, денежные вознаграждения, минимальные комиссии, экологичность, безопасность и хорошая защищенность от ошибок. Монета подходит для расчетов между физическими или юридическими лицами в любой конфигурации. Она создает значительные возможности для инвесторов и владельцев бизнес-предприятий. Использование КУСС поможет урегулировать и не уничтожить финансовую ситуацию между странами, а также защитить интересы потребителей финансовых услуг.

КУСС выпускает собственный кошелек КУС. Он будет доступен в трех версиях: мобильная, десктопная, веб. В кошельке KYC платежи можно совершать легко, быстро, а главное безопасно и с 0% комиссией. Можно отправить платеж в любой топовой криптовалюте. Таким образом, кошелек KYCC представляет собой сочетание современных и инновационных решений для криптовалютных платежей, которые упрощают использование криптовалюты как профессиональными пользователями, так и новичками.

НА данный момент уже проводится предпродажа монеты на бирже p2pb2b. И вы с легкостью сможете приобрести ее с 15%скидкой.
КУСС поможет сохранить капитал, а также всегда быть доступным к оплате независимо от экономически - политической ситуации в стране.

Alexandra Colitova
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Как быть и чего ожидать после отключения от Swift

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