Новый крипто проект как альтернатива старому рынку BTC & ETH

Новый крипто проект как альтернатива старому рынку BTC & ETH

Как избежать потери при падении Btc и Eth?”
— KYCCOIN
LONDON, GREATER LONDON, UNITED KINGDOM, February 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- Как избежать потери при падении Btc и Eth?

Потеря денег — это всегда риск для любого бизнеса. Важно понимать, что вероятность потерять весь свой инвестиционный портфель, который вложен в криптовалюту, очень высокая. Инвесторы никогда не вкладывают все свои сбережения в одну криптовалюту. У них всегда имеется часть капитала для новых перспективных проектов у которых есть потенциал роста, и за счет которых они смогут сберечь свои инвестиции и получить хорошую прибыль. Несмотря на то, что сейчас Btc и Eth упали в цене, все еще возможно правильно распределить средства и сделать ваш портфель не столь чувствительным к снижениям. Новый перспективный проект КУС проводит предпродажу своей КУС монеты. Монету можно купить со скидкой 25%, что даст возможность увеличить свои капитал в несколько раз и что самое главное будет менее подвержена изменениям на рынке. А если вам срочно понадобятся средства, вы сможете легко ими воспользоваться. Инвестировав в КУС монету в период спада цен на криптовалюты, вы сможете усредниться по цене входа и нивелировать падение в долгосрочном периоде.

KYC — это проект, основная цель которого — сделать платежи в цифровой валюте проще, быстрее, понятнее и безопаснее.
Экосистема KYC включает в себя монету KYCС, мобильное приложение, мобильный кошелек и десктопный кошелек. Задача разработчиков заключалась в том, чтобы каждый пользователь смог без особых усилий и безопасно использовать различные криптовалюты внутри кошелька.

Среди возможностей, предлагаемых KYC Coin — выпуск дебетовых карт, поддержка различных сетей, мгновенные переводы с нулевой комиссией внутри кошелька и многие другие.

КУСС — это не просто еще одна криптовалюта, которую можно использовать для расчетов или инвестиционного инструмента. По сути, решение KYC — это гибридный проект, целью которого является изменение операций, к которым мы привыкли.

Alexandra Colitova
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Новый крипто проект как альтернатива старому рынку BTC & ETH

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