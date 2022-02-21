Дарувальники дитячого будинку Lighthouse для дітей з особливими потребами в Україні отримують у подарунок криптовалюту
EINPresswire.com/ -- До 1 квітня Spectruth нагороджуватиме всіх тих, хто зробить пожертвування Lighthouse Orphanages, безкоштовною криптовалютою для членства в метавсесвіті до Клубу засновників. Місія Lighthouse Orphanage полягає в тому, щоб утримувати, годувати, надавати терапію та навчати дітей з особливими потребами; такими як аутизм, в Україні та Східній Європі.
Загрози російського вторгнення, можливо, і не було, але фінансова шкода завдана. В результаті потенційного конфлікту діти-сироти із затримкою розвитку і аутизмом, не можуть отримати необхідну терапію, освіту та догляд. Відкриття Lighthouse планувалося наприкінці минулого року, але було відкладено через пандемію та потенційний російський конфлікт. Перші міжнародні спонсори Spectruth разом з неприбутковою організацією Lighthouse співпрацюють та допомагають сиротам України з особливими потребами та відкривають заклади в Києві, Львові та Одесі для обслуговування всіх 43 мільйонів українців. Ці дитячі будинки забезпечують терапію «Золотий стандарт» і стануть прикладом для наслідування світу.
Діти з затримкою розвитку стикаються з невизначеним майбутнім, оскільки вони часто залишаються в дитячих будинках, погано обладнаних, і більшість дітей залишаються без усиновлення через потребу в додатковому догляді. Як наслідок, їм часто не вистачає належної освіти, прийомів самодопомоги, наставництва та професійних навичок, що продовжується до їхнього дорослого життя, що призводить до бездомності чи ще гірше.
Проте Lighthouse дає надію цим дітям, надаючи притулок, здорове харчування, освіту, наставництво та терапію. Завдяки Lighthouse ці діти мають найбільші можливості стати самодостатніми та продуктивними членами нашого суспільства, оскільки вони отримують необхідну терапію з науково доведеними результатами.
Досвідчений головний терапевт забезпечуватиме терапію для дітей та наставлятиме місцевих співробітників, які хочуть стати зареєстрованими біхевіористами. Зареєстровані біхевіористи матимуть найкращі доступні інструменти, оскільки вони керують найновішими науково перевіреними методами терапії під час навчання дітей.
Партнерство зі Spectruth забезпечить комп’ютерне обладнання та навчання, необхідні для дітей, які вміють програмувати та інші пов’язані з комп’ютером професії.
Місія Lighthouse міститься в біблійному вірші від Матвія 25:40; «І відповість Цар і скаже їм: Поправді кажу вам, що ви вчинили це найменшому з цих моїх братів, то зробили мені». Простіше кажучи, ми судимо про свій власний характер за тим, як ми ставимося до найбільш нещасних.
Швидка статистика: за даними CDC,
*Близько 1 з 6 (17%) дітей у віці 3–17 років, за повідомленнями батьків, протягом періоду дослідження 2009–2017 років було діагностовано вади розвитку. Серед них аутизм, синдром дефіциту уваги/гіперактивності, сліпота та церебральний параліч.
* Згідно з оцінками Мережі моніторингу аутизму та відхилень у розвитку (ADDM) CDC, приблизно у 1 з 44 дітей виявлено розлад аутичного спектру (ASD).
* Повідомляється, що РАС зустрічається в усіх расових, етнічних та соціально-економічних групах.
*СР більш ніж у 4 рази частіше зустрічається серед хлопчиків, ніж серед дівчат.
Оскільки мільярди витрачаються на потенційну війну, мало що залишається для проектів, призначених для допомоги найуразливішим. Lighthouse потребує вашої допомоги, щоб виконати свою місію. Відкриті дитячі будинки орієнтовані на дітей і залишатимуться відкритими та функціонуватимуть незалежно від обставин.
Будь ласка, відвідайте https://www.spectruth.com і зробіть пожертву на вкладці Lighthouse Orphanage або придбайте NFT у OpenSea. До 1 квітня Spectruth нагороджуватиме всіх донорів, які зроблять пожертви для Lighthouse Orphanages, безкоштовною криптовалютою для членства в метавсесвіті до Клубу засновника.
Наприклад, особа, яка пожертвує 50 доларів США для Lighthouse Orphanages, отримає безкоштовне Бронзове членство вартістю 50 доларів США разом із супровідною криптовалютою. Людина, яка пожертвує 500 доларів США для Lighthouse Orphanages, отримає безкоштовне Золоте членство вартістю 500 доларів США разом із супровідною криптовалютою.
Поділіться цим проектом і зробіть пожертвування, щоб змінити життя цих дітей.
Mikail Aslan
Загрози російського вторгнення, можливо, і не було, але фінансова шкода завдана. В результаті потенційного конфлікту діти-сироти із затримкою розвитку і аутизмом, не можуть отримати необхідну терапію, освіту та догляд. Відкриття Lighthouse планувалося наприкінці минулого року, але було відкладено через пандемію та потенційний російський конфлікт. Перші міжнародні спонсори Spectruth разом з неприбутковою організацією Lighthouse співпрацюють та допомагають сиротам України з особливими потребами та відкривають заклади в Києві, Львові та Одесі для обслуговування всіх 43 мільйонів українців. Ці дитячі будинки забезпечують терапію «Золотий стандарт» і стануть прикладом для наслідування світу.
Діти з затримкою розвитку стикаються з невизначеним майбутнім, оскільки вони часто залишаються в дитячих будинках, погано обладнаних, і більшість дітей залишаються без усиновлення через потребу в додатковому догляді. Як наслідок, їм часто не вистачає належної освіти, прийомів самодопомоги, наставництва та професійних навичок, що продовжується до їхнього дорослого життя, що призводить до бездомності чи ще гірше.
Проте Lighthouse дає надію цим дітям, надаючи притулок, здорове харчування, освіту, наставництво та терапію. Завдяки Lighthouse ці діти мають найбільші можливості стати самодостатніми та продуктивними членами нашого суспільства, оскільки вони отримують необхідну терапію з науково доведеними результатами.
Досвідчений головний терапевт забезпечуватиме терапію для дітей та наставлятиме місцевих співробітників, які хочуть стати зареєстрованими біхевіористами. Зареєстровані біхевіористи матимуть найкращі доступні інструменти, оскільки вони керують найновішими науково перевіреними методами терапії під час навчання дітей.
Партнерство зі Spectruth забезпечить комп’ютерне обладнання та навчання, необхідні для дітей, які вміють програмувати та інші пов’язані з комп’ютером професії.
Місія Lighthouse міститься в біблійному вірші від Матвія 25:40; «І відповість Цар і скаже їм: Поправді кажу вам, що ви вчинили це найменшому з цих моїх братів, то зробили мені». Простіше кажучи, ми судимо про свій власний характер за тим, як ми ставимося до найбільш нещасних.
Швидка статистика: за даними CDC,
*Близько 1 з 6 (17%) дітей у віці 3–17 років, за повідомленнями батьків, протягом періоду дослідження 2009–2017 років було діагностовано вади розвитку. Серед них аутизм, синдром дефіциту уваги/гіперактивності, сліпота та церебральний параліч.
* Згідно з оцінками Мережі моніторингу аутизму та відхилень у розвитку (ADDM) CDC, приблизно у 1 з 44 дітей виявлено розлад аутичного спектру (ASD).
* Повідомляється, що РАС зустрічається в усіх расових, етнічних та соціально-економічних групах.
*СР більш ніж у 4 рази частіше зустрічається серед хлопчиків, ніж серед дівчат.
Оскільки мільярди витрачаються на потенційну війну, мало що залишається для проектів, призначених для допомоги найуразливішим. Lighthouse потребує вашої допомоги, щоб виконати свою місію. Відкриті дитячі будинки орієнтовані на дітей і залишатимуться відкритими та функціонуватимуть незалежно від обставин.
Будь ласка, відвідайте https://www.spectruth.com і зробіть пожертву на вкладці Lighthouse Orphanage або придбайте NFT у OpenSea. До 1 квітня Spectruth нагороджуватиме всіх донорів, які зроблять пожертви для Lighthouse Orphanages, безкоштовною криптовалютою для членства в метавсесвіті до Клубу засновника.
Наприклад, особа, яка пожертвує 50 доларів США для Lighthouse Orphanages, отримає безкоштовне Бронзове членство вартістю 50 доларів США разом із супровідною криптовалютою. Людина, яка пожертвує 500 доларів США для Lighthouse Orphanages, отримає безкоштовне Золоте членство вартістю 500 доларів США разом із супровідною криптовалютою.
Поділіться цим проектом і зробіть пожертвування, щоб змінити життя цих дітей.
Mikail Aslan
Spectruth LLC
mikail@spectruth.com
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Other