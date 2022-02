QX Global Group adquire empresa de serviços de assessoria e consultoria de gestão Chazey Partners

CEOs da QX & Chazey Partners

Ao unir forças com QX, aumentaremos nossas capacidades de near-shoring e offshoring abrindo novos Centros de Excelencia (COE) na Índia e América Latina.” — Phil Searle

TEXAS, AUSTIN, USA, February 18, 2022 / EINPresswire.com / -- QX Global Group , uma das 100 principais empresas de subcontratação de processos empresariais (Business Process Outsourcing), anunciou a aquisição de uma participação de 80% da Chazey Partners . Com base em Austin (Texas), Chazey Partners é uma empresa de consultoria e assessoramento de gestão de primeiro nível especializada na transformação empresarial e digital. A equipe de Chazey Partners contribui com décadas de experiência na implementação e operação de organizações de apoio empresarial e serviços compartilhados de classe mundial, com experiência em automação de processos robóticos (RPA) e inteligência artificial (AI). Juntos, QX e Chazey Partners trabalharão para oferecer soluções inovadoras que incluam consultoria para a transformação, serviços digitais e “outsourcing” de processos empresariais, personalizados para satisfazer as necessidades específicas de cada cliente."Em QX, sempre focamos em possibilitar a transformação dos negócios de nossos clientes utilizando nosso exclusivo método 3P de pessoas, processos e plataforma, e estamos entusiasmados que a incorporação com Chazey nos permita ajudar as organizações a resolver sua barreira mais importante para o crescimento: a adoção digital e a transformação do negócio em escala", disse Frank Robinson, CEO do Grupo QX Global. "A incorporação de Chazey fomenta nossa visão de proporcionar soluções integradas de ponta a ponta para ajudar nossos clientes a aproveitar os últimos modelos operativos e tecnologias emergentes. Também estou encantado de dar as boas-vindas oficiais a Phil Searle ao Conselho de Administração de QX Global Group como Diretor de Transformação."Chazey oferece ao QX Global Group serviços de consultoria e assessoramento de gestão com um alcance global. Fundada em 2006, Chazey Partners vem demonstrando um crescimento constante e significativo, com representação global nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Costa Rica, Colômbia, Irlanda, Turquia e Índia. Os consultores de Chazey proporcionam assessoria, apoio e experiência na implementação, cobrindo o estabelecimento de estratégias, produção de casos de negócio, gestão de programas, otimização de processos, habilitação tecnológica, formação e da gestão da mudança."Desde a criação da empresa, temos ampliado e evoluído significativamente as soluções da Chazey para ajudar numerosas empresas e organizações do setor público a alcançar a excelência operativa mediante a transformação de suas operações comerciais", disse Phil Searle, CEO e fundador da Chazey Partners. ''Com QX, encontramos uma paixão compartilhada por potenciar nossos clientes para alcançar um rendimento de classe mundial. Ao unir forças com QX, aumentaremos nossas capacidades de near-shoring e offshoring abrindo novos Centros de Excelencia (COE) na Índia e América Latina. Este é um novo e emocionante capítulo para Chazey Partners, nossos colaboradores e nossos clientes."A associação das duas marcas de confiança chega em um momento em que as empresas de todo o mundo estão se adaptando ao mundo pós-pandêmico. Neste ambiente, Chazey Partners está na vanguarda de oferta de soluções de transformação necessárias, ajudando as empresas a otimizar as operações comerciais e a adotar as últimas tecnologias para um crescimento sustentado. A associação entre QX e Chazey permitirá a todos os clientes conseguirem um retorno da inversão mais rápido e agregar mais valor a seus clientes e colaboradores.Barbara Hodge, editora Digital Global de Shared Services & Outsourcing Network (SSON), disse: "Isto marca um desenvolvimento emocionante e oportuno no espaço dos serviços compartilhados e a terceirização. SSON tem colaborado com Chazey Partners durante muitos anos e me agrada ver que um grupo tão respeitado no campo da transformação empresarial impulsiona a ampliação de seus serviços para proporcionar aos clientes empresariais as soluções mais holísticas que precisam no momento.A incorporação das capacidades de transformação de Chazey Partners aos serviços de BPO da QX Global Group, impulsiona uma solução integral que conecta a consultoria, a digitalização e a terceirização de processos de negócio. Isto se alinha perfeitamente com o movimento aos serviços empresariais integrados, a digitalização - impulsionada pela automação inteligente - e a análise de dados, que estamos vendo em todo o panorama dos serviços compartilhados. Também é coerente com a evolução dos provedores de serviços à uma solução de "janela única" para a transformação empresarial e as necessidades digitais. Estou encantada com esta notícia e espero me comprometer com a nova associação.”Para QX Global Group: Corbett Keeling, Londres, e J. Sloan & Co, Dallas, Texas, proporcionam assessoramento financeiro corporativo e de transações para QX Global Group; BDO LLP proporcionou apoio de Due Diligence em todas as geografias da entidade; o apoio legal foi proporcionado por Munsch Hardt Kopf & Harr, P.C.Para Chazey Partners: Sett & Lucas atuou como assessor da transação; e Jackson Walker LLP proporcionou apoio legal.Sobre QX Global GroupQX Global Group é um provedor líder de serviços de gestão de processos empresariais. Com mais de 17 anos de experiência na terceirização de processos de contabilidade e contratação, ajudamos nossos clientes a desbloquear o valor do negócio mediante a melhora da eficiência dos processos e a automação das funções de contabilidade e contratação para permitir a transformação do negócio. Temos escritórios no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Índia.Sobre Chazey PartnersChazey Partners é uma empresa de serviços de assessoramento e consultoria de gestão global dirigida por profissionais. Oferecemos experiência prática e real, capacitando os clientes para que se esforcem em conseguir um rendimento de primeira classe, através da Transformação do Negócio, Serviços Compartilhados e da Automação Inteligente. Ajudamos as empresas e organizações do setor público a alcançar a excelência operativa na prestação de serviços empresariais de missão crítica, incluindo Finanças, Recursos Humanos, TI, Compras, Centros de Contato, Marketing e Gestão de Instalações. Durante mais de dezesseis anos, Chazey Partners tem ajudado seus clientes a implantar com êxito soluções de prestação de serviços nos Estados Unidos e Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio, África, Oceania e Ásia.Contato de mídiaVishal Kurani, vice-presidente de branding e comunicaçõesGrupo Global QXTelefone: +44 208 146 0808E-mail: vishal.kurani@qxglobalgroup.comLeigh Knowles, líder sênior de suporte de marketing e vendasParceiros ChazeyTelefone: +1 855-692-6229E-mail: LeighKnowles@chazeypartners.com

QX Global Group & Chazey Partners join forces to Accelerate Business Transformation