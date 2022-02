L'entreprise qui ne dort jamais: Kimoby, une entreprise de type SaaS, acquiert ACE Marktplace pour son innovation en DTC

De l'essai routier aux navettes intelligentes, ACE Marktplace offrira une série de services uniques afin de propulser l’amélioration de l’expérience client.

Ces outils aideront tous les services départementaux à offrir une expérience client exceptionnelle et à améliorer leur stratégie de fidélisation tout en créant de nouvelles sources de revenus.” — Alex Wojcik, vice-président des ventes et cofondateur de Kimoby

QUÉBEC, QUÉBEC, CANADA, February 14, 2022 / EINPresswire.com / -- Kimoby , l’un des leaders nord-américain des solutions de messagerie instantanée d’entreprise (Biz IM) qui offre des solutions innovantes de service à la clientèle en plus de faciliter les opérations internes, a annoncé aujourd'hui son acquisition de ACE Marktplace . Une plateforme de solutions numériques qui connecte la gestion de véhicules couvrant de nombreux besoins des concessionnaires, ACE Marktplace est un avant-goût de ce que l’avenir a à nous offrir. Cette acquisition permettra d'élargir la mission de Kimoby, qui consiste à fournir des solutions supérieurs d'expérience client pour les départements de service des concessionnaires dans l'ensemble de l'industrie automobile.ACE Marktplace est une plateforme de productivité qui permet aux manufacturiers automobile, aux concessionnaires et aux groupes de concessionnaires d'intégrer et de proposer une multitude de services sous une seule et unique solution. Alimentés par la télématique, l'IA et l'apprentissage automatique, ces outils génèrent des revenus jusqu'alors inexploités grâce à un amalgame d’accessibilité accrue de l’information et des solutions intelligentes pour véhicules connectés. Ceci permet aux manufacturiers et tous types de concessionnaires de s'adapter, d’évoluer et de remodeler l'avenir de leur service à la clientèle.ACE Marktplace a été fondée par Policaro Group, une entreprise familiale et l'un des principaux détaillants de voitures de luxe du sud de l'Ontario. Les concessionnaires du groupe utilisent le logiciel ACE avec beaucoup de succès depuis plus de deux ans et resteront le partenaire d'innovation de Kimoby, permettant d’expérimenter le développement de futurs produits et d'améliorations de ceux existants.« Nous avons conçu ces outils à partir d'un besoin de combler les lacunes dans les processus et, plus important encore, dans l’instance d’améliorer notre expérience client », explique Francesco A., cofondateur de ACE Marktplace et vice-président de Policaro Group. « C'est notre vision d'une expérience client plus intelligente et surtout, sans irritants. Nous nous comptons chanceux de compter sur Kimoby pour aller plus loin dans cette vision et continuer le développement de ces solutions afin de mieux outiller les manufacturiers et concessionnaires automobile. »En 2013, Alex Wojcik, vice-président des ventes et cofondateur de Kimoby, et Ismaël Meskin, chef de produit de Kimoby et cofondateur, ont vu très tôt une opportunité d'améliorer les communications au sein de l'industrie automobile. Depuis, ils se sont consacrés au développement complet d'une plateforme de messagerie instantanée qui permet aux départements de service d'économiser beaucoup de temps, d'argent et de ressources. Grâce à celle-ci, les départements de service peuvent maintenant se concentrer sur l'amélioration de l’expérience client, les nouvelles opportunités de revenus et les défis grandissants d’une meilleure fidélisation de la clientèle.Aujourd'hui, la solution infonuagique de Kimoby s'intègre de manière transparente aux systèmes DMS pour aider l’industrie automobile à faire plus avec moins. En utilisant les données et les ressources existantes d'une entreprise, Kimoby permet de stimuler facilement l'engagement et les ventes avec un marketing instantané et automatisé, d'offrir des paiements mobiles faciles et sécurisés avec une protection avancée contre la fraude, et de donner au personnel les outils dont ils ont besoin pour fournir des expériences de service client instantanées, personnalisées et impeccables. Classée n°51 dans la “Canada’s Growth list 2020”, la liste des compagnies Canadienne connaissant le plus fort taux de croissance en 2020, et profitant d'une augmentation de ses revenus de 1 759 % au cours des cinq dernières années, Kimoby a également été reconnue comme l’un des meilleurs lieux de travail en 2021 par “Great Place to Work”. L'entreprise poursuit son impressionnante croissance et expansion avec l'acquisition de ACE Marktplace.Tout au long de la pandémie de la COVID-19, Kimoby a soutenu ses clients qui devaient rapidement trouver des solutions simples, efficaces et numériques afin de contrer leurs opérations ralentis. La pression pour des solutions technologiques a atteint un nouveau niveau; dans tous les secteurs et types d’industrie, les consommateurs naviguent et interagissent en ligne. L'industrie automobile avait besoin d'un moyen rapide et efficace pour répondre aux attentes des consommateurs et leurs nouvelles habitudes de consommation en matière de service numérique efficace.« Il s'agit d'une percée dans le domaine des services aux concessionnaires automobiles », déclare Alex Wojcik. « La commodité du client n'a jamais autant compté que dans cette nouvelle phase. Ces outils réussissent à offrir une expérience client exceptionnelle et à améliorer leur stratégie de fidélisation tout en créant de nouvelles sources de revenus. »Conformément à la philosophie de Kimoby, ACE Marktplace aide les concessionnaires à connecter de manière transparente avec leurs équipes leurs clients. L'écosystème alimenté par l'IA permet l’optimisation de gestion de réservation de véhicules ainsi que la connexion de services de navette, de véhicules de courtoisie, de voiturier et de livraison aux consommateurs. De plus, celui-ci permet de suivre les informations sur l’état du véhicule, y compris les données télématiques instantanées avec GPS en plus de permettre une communication avec les conducteurs en temps réel.« Nous avons lancé Kimoby dans le but d’offrir une meilleure infrastructure technologique pouvait aider les entreprises à soutenir leurs clients dans un marché hautement concurrentiel », explique Ismaël Meskin. « Ces solutions font exactement cela et bien plus encore ».À propos de KimobyKimoby est une plateforme de communication infonuagique qui permet aux entreprises l’utilisation de messagerie instantanée pour communiquer avec la bonne personne au bon moment. Kimoby offre aux équipes une collaboration améliorée, un service client exceptionnel, des solutions de paiement mobile, des campagnes de marketing instantané, et plus encore.À propos de ACE MarktplaceACE Marktplace est une plateforme de véhicules connectés de bout en bout qui aide les fabricants, les concessionnaires et les groupes de concessionnaires à accroître leurs revenus et leurs activités en offrant des services à la demande au moyen d'une seule solution de marque. Leur suite de solutions infonuagiques facilite le recouvrement des coûts, le suivi des stocks et facilite l'amélioration de l'expérience client.À propos de Policaro GroupAvec plus de quatre décennies d'excellence dans le domaine de l'automobile, Policaro Group est un détaillant de luxe qui continue sa croissance dans le sud de l'Ontario.