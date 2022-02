Nicolás Catena Zapata é o primeiro vinicultor sul-americano a receber o prêmio Lifetime Achievement da Wine Enthusiast

Nicolás Catena Zapata comparte o prêmio Lifetime Achievement de Wine Enthusiast com sua esposa, Elena Maza. Nicolás Catena Zapata em el Viñedo Angélica, por volta de 1999 Nicolás Catena Zapata, vinicultor de 3ª geração da vinícola Catena Zapata, fundada em 1902

Conhecido como o pai do Malbec e o homem que revolucionou o vinho argentino, Dr. Catena é reconhecido na 22ª edição do Wine Star Awards

Obrigado, Wine Enthusiast, por esta honra. Penso no meu avô, que emigrou da Itália para a Argentina aos 17 anos, plantando seu primeiro vinhedo em 1902. Hoje ele estaria orgulhoso de nossa família.” — Dr. Nicolás Catena Zapata

MENDOZA, NJ, ARGENTINA, February 8, 2022 / EINPresswire.com / -- O Dr. Nicolás Catena Zapata, da vinícola Catena Zapata, recebeu o prêmio Lifetime Achievement no 22º Anual Wine Enthusiast Wine Star Awards realizado ontem à noite no Eden Roc Hotel em Miami. Este prestigiado evento da indústria reconhece indivíduos e empresas por suas contribuições excepcionais para o sucesso da indústria de vinhos e bebidas alcoólicas.Dr. Catena é uma lenda não apenas no setor vitivinícola argentino. Ao longo de décadas de liderança, ele contribuiu com energia, conhecimento e soluções formidáveis para estabelecer a reputação do vinho argentino por seus extraordinários terroirs de alta altitude, sua qualidade de classe mundial e sua capacidade de envelhecimento.Economista por formação, o Dr. Catena passou algum tempo como professor convidado na Universidade da Califórnia, Berkeley, na década de 1980. Foi no Napa Valley que ele se inspirou em uma nova geração de produtores para aprimorar as tradições de vinificação italianas incutidas por seu pai e avô. Ele voltou à Argentina com uma nova visão e introduziu técnicas e equipamentos modernos de vinificação na vinícola da família em Mendoza. Determinado a liderar a indústria vinícola argentina no cenário mundial, Dr. Catena lançou-se na descoberta dos melhores lugares para o plantio de vinhedos. Ele sabia que um salto de qualidade só seria possível levando os limites da viticultura para altitudes extremas. Ele estava certo. Cada parcela de alta altitude não era apenas excepcional para o cultivo de videiras, mas, mais importante, forneceu sabor e perfil aromático únicos ao vinho. Seu esforço levou à descoberta do Vinhedo Adrianna, que tem sido descrito como o Grand Cru da América do Sul.Refletindo sobre o marco estabelecido por seu pai, a Dra. Laura Catena, agora Diretora da Catena Zapata, diz: “Meu pai é um verdadeiro pioneiro. Ele começou uma revolução na Argentina quando decidiu plantar tão alto que ninguém pensou que as vieiras pudessem amadurecer ali. Sua visão de que a Malbec poderia produzir vinhos profundos e dignos de guarda levou-a tornar-se a variedade ícone da Argentina. Hoje, continuamos a trabalhar para a missão iniciado por meu pai de fazer vinhos argentinos que possam competir com os melhores do mundo.”Adrianna Catena, a filha caçula do Dr. Nicolás Catena, resumiu assim à ocasião: “Nossa família produz vinho há 120 anos. Com cada geração ensinando a próxima, nossas memórias estão entrelaçadas com as colheitas e o terroir. Tenho muito orgulho do meu pai hoje, e principalmente do espírito de aprendizagem e inovação que ele sempre fomentou em nós. Esse é um espírito que é ainda mais necessário hoje. Um espírito que nos permitirá continuar nosso legado familiar por mais 120 anos!”Motivado por este reconhecimento por suas contribuições para a indústria do vinho, Dr. Catena disse: “Obrigado, Wine Enthusiast, por esta distinção. Estou verdadeiramente honrado. Vindo de uma família de imigrantes, penso em meu avô, Nicola Catena, que viajou de Le Marche, na Itália, para a Argentina aos 17 anos de idade, sozinho e enfrentando um futuro incerto. Três anos depois, em 1902, plantou seu primeiro vinhedo de Malbec ao longo do rio Tunuyan, em Mendoza. Eu sei que meu avô estaria orgulhoso de nossa família hoje.”Em homenagem ao pai, Laura e Adrianna Catena lançaram uma iniciativa de um ano chamada #CheersDrCatena. Esta campanha convida os membros do mercado de vinhos a se juntarem a sua família e aos participantes do Wine Star Awards para expressar sua admiração pelo Dr. Catena e suas conquistas com um pequeno vídeo de brinde, de onde quer que estejam. Por favor, postem seus vídeos curtos com a tag #CheersDrCatena nas mídias sociais.# # #Fundada em 1902, a vinícola Argentina Catena Zapata é reconhecida por seu papel pioneiro na ressurreição da uva Malbec e na descoberta de terroirs de altitude extrema nos sopés andinos de Mendoza. Nicolás Catena Zapata é o único sul-americano a receber da Wine Enthusiast prêmio Lifetime Achievement, da Decanter o prêmio de Man of the Year e também o Distinguished Service Award da Wine Spectator. O Vinhedo Adrianna da vinícola possui várias notas 100 para seus vinhos. Para mais informações sobre Catena Zapata, visite www.catenazapata.com

Wine Enthusiast 2021 Lifetime Achievement Award: Nicolás Catena Zapata