"RARITIES" nouvel album par Daniel ROURE qui roule à nouveau sur la route de la chanson française swing.

TOULON, VAR, FRANCE, February 6, 2022 / EINPresswire.com / -- DANIEL ROURE – Rarities (VLS Productions – Distribution physique : inouïe Distribution – 6 titres et Distribution numérique)Depuis « Les baleines bleues » en 2001, immense succès aux Etats-Unis, Canada et Australie, voici Daniel Roure qui roule à nouveau sur la route de la chanson swing française avec ce onzième disque.Pour l’Europe, ce style remonte en gros à Jean Sablon accompagné par Django Reinhardt, Charles Trénet, Johnny Hess, pour arriver à Paolo Conte, etquelques autres dont Thomas Dutronc et Daniel Roure.La voix a pris à la fois plus de velours et d’intensité, de décontraction, restant dans le médium avec parfois un petit côté Brassens. On admire la diction toujours parfaite. Pas de fioritures ; les paroles bien posées sur le temps la chanson s’envole sur un swing aérien.Cette fois Daniel Roure a abandonné le piano, pour le laisser à l’excellent Philippe Martel, ce qui lui donne plus d’aise, d’espace pour chanter. Il s’est adjoint la meilleure rythmique du Sud de la France avec Philippe Le Van (dm) et Christophe Le Van (b) ; et deux soufflants, Thomas Roure, ténor dans la tradition ellingtonienne, et Oh surprise, Nicolas Folmer (tp, flh,) qui est d’une expression jazz des plus modernes. Il se coule à la perfection dans le moule Swing Era, et ses solos, ses contrechants, sont une petite merveille, « ça swingue comme au bon vieux temps ». Il est aussi l’auteur des arrangements, là encore de la simplicité, de l’élégance, un écrin swing pour les chansons.Les paroles et la musique sont de Laëtitia Vanhove, Serge Mounier et Daniel Roure. Ils se sont entendus à merveille pour produire ces chansons à la fois swing et chanson française. Avec des paroles simples, directes et porteuses de sens : L’élégance / C’est un instant de charme / Un mot qui nous désarme / La beauté du geste. C’est la définition de ce disque : Elégance, charme, beauté, emporté par le souffle du swing.Serge Baudot. Evasionmag.comDistribution physique par Inouie Distribution.( FNAC, CULTURA, LECLERC, Médiathèques)Distribution Numérique toutes plateformesLabel VLS Productions. Francedanielroure.com

