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UPDATE #1RE: TRAFFIC ALERT ALBURGH VT US RT 2 ROUSES POINT BRIDGE

UPDATE  - VTRANS IS FINISHING UP WITH SOME PRODUCT BEING PLACED ON RT 2 & ROUSES POINT BRIDGE IN ALBURGH VT AND THE ROADWAY WILL BE REOPENED.  DELAYS MAY CONTINUE IN THE AREA PLEASE BE PATIENT AND DRIVE CAREFULLY!!

 

From: Field, Louise via DPS.VSPMedia <dps.vspmedia@list.vermont.gov> Sent: Wednesday, February 2, 2022 8:26 AM To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov> Subject: TRAFFIC ALERT ALBURGH VT US RT 2 ROUSES POINT BRIDGE

 

EXTERNAL SENDER: Do not open attachments or click on links unless you recognize and trust the sender.

State of Vermont

Department of Public Safety

Grand Isle Sheriffs Dept

 

 

 

NEW RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION

 

US RT 2 & ROUSES POINT BRIDGE IS CLOSED BOTH WAYS AT THIS TIME DUE TO TRAFFIC CRASH .  THIS IS ON THE VERMONT SIDE OF THE BRIDGE.  THE INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE.  THERE DOES NOT APPEAR TO BE ANY INJURIES

 

DUE TO WINDS AND DRIFTING SNOW THE AREA IS ICY.  EXPECT DELAYS OR SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE CAREFULLY.

 

UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111

 

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UPDATE #1RE: TRAFFIC ALERT ALBURGH VT US RT 2 ROUSES POINT BRIDGE

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