UPDATE #1RE: TRAFFIC ALERT ALBURGH VT US RT 2 ROUSES POINT BRIDGE
UPDATE - VTRANS IS FINISHING UP WITH SOME PRODUCT BEING PLACED ON RT 2 & ROUSES POINT BRIDGE IN ALBURGH VT AND THE ROADWAY WILL BE REOPENED. DELAYS MAY CONTINUE IN THE AREA PLEASE BE PATIENT AND DRIVE CAREFULLY!!
From: Field, Louise via DPS.VSPMedia <dps.vspmedia@list.vermont.gov> Sent: Wednesday, February 2, 2022 8:26 AM To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov> Subject: TRAFFIC ALERT ALBURGH VT US RT 2 ROUSES POINT BRIDGE
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State of Vermont
Department of Public Safety
Grand Isle Sheriffs Dept
NEW RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION
US RT 2 & ROUSES POINT BRIDGE IS CLOSED BOTH WAYS AT THIS TIME DUE TO TRAFFIC CRASH . THIS IS ON THE VERMONT SIDE OF THE BRIDGE. THE INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE. THERE DOES NOT APPEAR TO BE ANY INJURIES
DUE TO WINDS AND DRIFTING SNOW THE AREA IS ICY. EXPECT DELAYS OR SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE CAREFULLY.
UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111