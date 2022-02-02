أحدث الأبحاث حول الجوز في كاليفورنيا + صحة القلب
EINPresswire.com/ -- تشير التقديرات إلى أن 54% من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية في إقليم شرق المتوسط ترجع إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. وتتراوح الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية (من إجمالي الوفيات) بين 49% في عُمان و 13% في الصومال. يرجع انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة وعوامل الخطر الشائعة، مثل ارتفاع ضغط الدم. 1 يعتبر اتباع نظام غذائي غير صحي أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب، والتي يمكن السيطرة عليها، حيث يعتبر الجوز والأطعمة الأخرى التي توفر دهونًا جيدة بمثابة اختيارات ذكية.
لقد كان الجوز معترفاً به منذ فترة طويلة كغذاء صحي للقلب، حيث أظهرت عقود من البحث العلمي كيف أن تناول الجوز يؤثر على عوامل مختلفة متعلقة بصحة القلب مثل الكوليسترول وضغط الدم والالتهابات ووظيفة الأوعية الدموية. يتعلم العلماء معلومات جديدة تغير ما نعرفه عن صحة القلب. فيما يلي بعض الدراسات البحثية التي تم نشرها مؤخرًا والمتعلقة بالجوز وصحة القلب.
• اكتشفت دراسة2 نُشرت في مجلة التداول لجمعية القلب الأمريكي2 عام (2021) تأثيرات النظام الغذائي الغني بالجوز على الكوليسترول الكلي لدى كبار السن، ووجد الباحثون ارتباطًا بين استهلاك الجوز اليومي المنتظم واستمرار انخفاض مستويات الكوليسترول بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15 في المائة.
• استعرضت دراسة أجريت من قبل كلية تي إتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد ونُشرت في مجلة المغذيات عام (2021) الصلة بين ارتفاع استهلاك الجوز - سواء من حيث الكمية والوتيرة - والعمر المتوقع الأطول. وجدت الدراسة أن تناول خمس حصص أو أكثر (حصة واحدة = أونصة واحدة) في الأسبوع كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 14% (الناجمة عن أي سبب)، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%، وزيادة بحوالي 1.3. سنوات من العمر المتوقع ، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الجوز. تشير الدراسة إلى أنه حتى القليل من الجوز أسبوعيًا قد يساعد في تعزيز طول العمر.
مع وضع هذه النتائج في الاعتبار، هناك العديد من الطرق لدعم صحة القلب - بدءًا بشيء بسيط مثل الخيارات في متجر البقالة.
نصائح للتسوق الذكي من أجل صحة القلب
1. اقرأ قائمة المعلومات الغذائية، حتى بالنسبة للأطعمة التي تعتقد أنها قد تكون مفيدة لك. عندما يكون هناك أكثر من خيار، قارن بين قائمات المعلومات الغذائية.
2. ركز على الدهون الجيدة. استبدل الدهون المشبعة (الموجودة في الأطعمة الحيوانية مثل الزبدة والقشدة واللحوم) بالدهون الجيدة، الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة (الموجودة في الجوز والأسماك والأفوكادو). جرب الأفوكادو بدلاً من المايونيز على السندويشات، ووجبة خفيفة من الجوز بدلاً من رقائق البطاطس أو البسكويت المملح.
3. اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم ، وقم بإعداد الأطعمة بقليل من الملح أو حتى بدون ملح.
4. قم بتخزين الغذاء الثابت على الأرفف والغنية بالمغذيات. في حال بقائك في الداخل لفترة طويلة من الوقت، فاحرص على تغذية أسرتك بالأطعمة الغنية بالمغذيات. توفر أونصة واحدة من الجوز عناصر غذائية مهمة للصحة المثلى بما في ذلك 4 جرام من البروتين و 2 جرام من الألياف وهي مصدر جيد للمغنيسيوم (45 مجم).
o هل تعلم؟أفضل طريقة لتخزين الجوز هي في وعاء محكم في الثلاجة. إذا كنت لا تخطط لاستخدامها لمدة شهر أو أكثر، فاحفظها في الثلاجة.
5. إعطاء الأولوية للفواكه والخضروات. ابحث عن المنتجات الطازجة أو المجمدة أو المعلبة في الموسم أو المعروضة للبيع لتوفير المال.
لمزيد من المعلومات حول فوائد الجوز الصحية للقلب في كاليفورنيا، بالإضافة إلى الوصفات، يرجى زيارة الموقع التالي: www.californiawalnuts.ae.
المصادر:
1 http://www.emro.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases/index.html
2 Rajaram S، Cofan M، Sala-Vila A، Haddad E، Serra M، Bitok E، Roth I، Freitas-Simoes TM، Kaur A، Valls-Pedret C، Domenech M، Oda K، Corella D، Sabate J، Ros E إن التأثيرات المترتبة على استهلاك الجوز لمدة سنتين على نسبة الدهون في الدم والفئات الفرعية للبروتين الشحمي (الدهني) بين كبار السن الأصحاء: كانت نتائج تجربة عشوائية محكومة بدراسة الجوز والشيخوخة الصحية (WAHA). الدورة الدموية. 2021;144:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.054051.
3 Liu X ، Guasch-Ferré M ، Tobias DK ، Li Y. رابطة استهلاك الجوز مع إجمالي الوفيات ومتوسط العمر المتوقع عند البالغين في الولايات المتحدة. اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. 2021; 13(8):2699. https://doi.org/10.3390/nu13082699
Berk Utku
لقد كان الجوز معترفاً به منذ فترة طويلة كغذاء صحي للقلب، حيث أظهرت عقود من البحث العلمي كيف أن تناول الجوز يؤثر على عوامل مختلفة متعلقة بصحة القلب مثل الكوليسترول وضغط الدم والالتهابات ووظيفة الأوعية الدموية. يتعلم العلماء معلومات جديدة تغير ما نعرفه عن صحة القلب. فيما يلي بعض الدراسات البحثية التي تم نشرها مؤخرًا والمتعلقة بالجوز وصحة القلب.
• اكتشفت دراسة2 نُشرت في مجلة التداول لجمعية القلب الأمريكي2 عام (2021) تأثيرات النظام الغذائي الغني بالجوز على الكوليسترول الكلي لدى كبار السن، ووجد الباحثون ارتباطًا بين استهلاك الجوز اليومي المنتظم واستمرار انخفاض مستويات الكوليسترول بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15 في المائة.
• استعرضت دراسة أجريت من قبل كلية تي إتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد ونُشرت في مجلة المغذيات عام (2021) الصلة بين ارتفاع استهلاك الجوز - سواء من حيث الكمية والوتيرة - والعمر المتوقع الأطول. وجدت الدراسة أن تناول خمس حصص أو أكثر (حصة واحدة = أونصة واحدة) في الأسبوع كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 14% (الناجمة عن أي سبب)، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%، وزيادة بحوالي 1.3. سنوات من العمر المتوقع ، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الجوز. تشير الدراسة إلى أنه حتى القليل من الجوز أسبوعيًا قد يساعد في تعزيز طول العمر.
مع وضع هذه النتائج في الاعتبار، هناك العديد من الطرق لدعم صحة القلب - بدءًا بشيء بسيط مثل الخيارات في متجر البقالة.
نصائح للتسوق الذكي من أجل صحة القلب
1. اقرأ قائمة المعلومات الغذائية، حتى بالنسبة للأطعمة التي تعتقد أنها قد تكون مفيدة لك. عندما يكون هناك أكثر من خيار، قارن بين قائمات المعلومات الغذائية.
2. ركز على الدهون الجيدة. استبدل الدهون المشبعة (الموجودة في الأطعمة الحيوانية مثل الزبدة والقشدة واللحوم) بالدهون الجيدة، الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة (الموجودة في الجوز والأسماك والأفوكادو). جرب الأفوكادو بدلاً من المايونيز على السندويشات، ووجبة خفيفة من الجوز بدلاً من رقائق البطاطس أو البسكويت المملح.
3. اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم ، وقم بإعداد الأطعمة بقليل من الملح أو حتى بدون ملح.
4. قم بتخزين الغذاء الثابت على الأرفف والغنية بالمغذيات. في حال بقائك في الداخل لفترة طويلة من الوقت، فاحرص على تغذية أسرتك بالأطعمة الغنية بالمغذيات. توفر أونصة واحدة من الجوز عناصر غذائية مهمة للصحة المثلى بما في ذلك 4 جرام من البروتين و 2 جرام من الألياف وهي مصدر جيد للمغنيسيوم (45 مجم).
o هل تعلم؟أفضل طريقة لتخزين الجوز هي في وعاء محكم في الثلاجة. إذا كنت لا تخطط لاستخدامها لمدة شهر أو أكثر، فاحفظها في الثلاجة.
5. إعطاء الأولوية للفواكه والخضروات. ابحث عن المنتجات الطازجة أو المجمدة أو المعلبة في الموسم أو المعروضة للبيع لتوفير المال.
لمزيد من المعلومات حول فوائد الجوز الصحية للقلب في كاليفورنيا، بالإضافة إلى الوصفات، يرجى زيارة الموقع التالي: www.californiawalnuts.ae.
المصادر:
1 http://www.emro.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases/index.html
2 Rajaram S، Cofan M، Sala-Vila A، Haddad E، Serra M، Bitok E، Roth I، Freitas-Simoes TM، Kaur A، Valls-Pedret C، Domenech M، Oda K، Corella D، Sabate J، Ros E إن التأثيرات المترتبة على استهلاك الجوز لمدة سنتين على نسبة الدهون في الدم والفئات الفرعية للبروتين الشحمي (الدهني) بين كبار السن الأصحاء: كانت نتائج تجربة عشوائية محكومة بدراسة الجوز والشيخوخة الصحية (WAHA). الدورة الدموية. 2021;144:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.054051.
3 Liu X ، Guasch-Ferré M ، Tobias DK ، Li Y. رابطة استهلاك الجوز مع إجمالي الوفيات ومتوسط العمر المتوقع عند البالغين في الولايات المتحدة. اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. 2021; 13(8):2699. https://doi.org/10.3390/nu13082699
Berk Utku
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