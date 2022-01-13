世界验光协会 (WCO) 发布儿童近视管理专业指南

该指南作为 WCO 护理标准决议的补充，并得到 CooperVision 的支持

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, January 13, 2022 / EINPresswire.com / -- 世界验光协会 (WCO) 和 CooperVision 联合发布了“A Practical Guide to Managing Children with Myopia（儿童近视管理实用指南）”。这篇专业文章由来自世界各地的四位经验丰富的眼科健康和科学专业人士撰写。它将作为 WCO 验光师近视管理护理标准决议的补充，这项决议要求采取专注于缓解、测量和管理三大支柱的循证护理方法。这篇著作可从网站 http://myopia.worldcouncilofoptometry.info/professional-article-chinese-sg/ 上获得。这些作者共同分享了他们对 WCO 近视管理护理标准所包含的内容以及如何将该标准融入到与全球近视流行病作斗争的实践中的专业见解。作者分别为：来自菲律宾的 Carmen Abesamis-Dichoso 医生，她是 WCO 亚太地区验光委员会代表，并经营着她的私人诊所 Abesamis Eye Care；Rufina Chan 医生，她是一名私人执业医生，并且也是 Hong Kong Polytechnic University (HKPU) 视光学学院的客座讲师；来自澳大利亚的 Kate Gifford 医生，她从事临床工作，并且是 MyopiaProfile.com 的联合创始人；来自美国波士顿的 Fuensanta Vera-Diaz 医生，她担任多份期刊的审稿人，还管理着新英格兰视光学院的近视控制诊所。Fuensanta Vera-Diaz 医生表示，“我强烈建议眼科护理专业人士从现在开始进行近视管理。不要再等待了。今天就开始。这篇 WCO 文章是一个很好的起点。你应当开始教育你的患者和他们的父母，思考他们的生活习惯，花更多的时间在户外，在近距离用眼时经常休息，并且在阅读时把材料放远一点。你还需要向他们介绍现有的近视管理方法。如果你拥有实施近视管理方法的资源和技能，请充分运用它们。如果你还不能提供这些方法，你仍然应当向患者介绍关于近视管理的方法，并将他们转介给可以帮助管理近视的人士。如果你不把现有的管理方法告诉每一位近视儿童，就会对他们造成不利。”Kate Gifford 医生表示，“通过这篇文章，我对眼科护理专业人士的建议是采取一些措施，或者再多采取一项措施。我们每个人的出发点都不相同与其只谈论近视矫正，不如开始谈论近视管理和控制。进一步采取措施，参与到前沿研究和科学中。讨论近视，讨论视觉环境，并确定控制近视进展的最佳光学矫正手段。”Carmen Abesamis-Dichoso 医生表示，“我们最终都需要成为近视医生。这就是验光的使命。我们关心患者及其家人，因为如果不采取近视管理措施，五年或十年后他们会怎么样？现在，单靠矫正不是一个很好的做法。控制才是解决问题的关键。眼科护理专业人士，不论身在何处，都应当积极主动地投入近视管理，因为归根结底，我们服务的是患者和社区。”Rufina Chan 医生表示，“近视是一种日益严重的流行病，在未来几十年内可能会影响全球多达 50% 的人口。五分之一的受影响者可能会出现与高度近视相关的并发症，从而威胁视力。作为验光师，我们有责任将循证近视管理方法纳入到执业实践中，以造福客户。”文章作者 Carmen Abesamis-Dichoso 医生和 Kate Gifford 医生将在世界验光协会 (WCO) 和 CooperVision 于 2022 年 2 月 12 日举办的全球近视管理线上活动上发表演讲。上网 http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info 报名参加免费的“Putting It Into Practice（付诸实践）”活动。点击“Events（活动）”。世界验光协会和 CooperVision 于 2021 年初开展合作以提升对近视发展的认识，并鼓励采用标准护理方法来管理这种疾病。该联合倡议以循证方法为中心，不偏向任何近视管理方法。此项合作包括一个全球多语种近视管理资源 http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info 除了“A Practical Guide to Managing Children with Myopia（儿童近视管理实用指南）”之外，世界验光协会护理标准决议以及其他在线近视管理资源也可在 http://WorldCouncilOfOptometry.info 上找到。加入社交媒体上的讨论，包括 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram。关于世界验光协会世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。