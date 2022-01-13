世界眼科視光學理事會發布兒童近視管理專業指南

本文章獲得 CooperVision 的支援，補充了 WCO 的護理標準決議

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, January 13, 2022 / EINPresswire.com / -- 世界眼科視光學理事會 (WCO) 和 CooperVision 合作發布了《兒童近視管理實用指南》。這篇專業文章由來自世界各地的四位經驗豐富的眼科健康和科學專業人士撰寫。它補充了 WCO 視光師近視管理護理標準決議，該決議採用循證方法，重點關注近視緩解、測量和管理這三大方面。存取 http://myopia.worldcouncilofoptometry.info/professional-article-chinese-hk/ 可檢視此作品作者們合作分享了他們對 WCO 護理標準的含義以及眼科護理專業人士如何將其納入抗擊全球近視流行病的見解。本文作者包括來自菲律賓的 Dr. Carmen Abesamis-Dichoso，她是 WCO 亞太地區眼科視光學理事會的代表，並經營自己的私人診所 Abesamis Eye Care；Dr. Rufina Chan，香港理工大學眼科視光學院客座講師，同時經營自己的私人診所；來自澳大利亞的 Dr. Kate Gifford，從事臨床實踐，是 MyopiaProfile.com 的聯合創始人；以及來自波士頓的 Dr. Fuensanta Vera-Diaz，其擔任多個期刊的審稿人，並領導新英格蘭視光學院的近視控制診所。Dr. Fuensanta Vera-Diaz 表示：「我強烈建議眼科護理專業人士從現在開始進行近視管理。不要再等了，立刻開始。WCO 文章是一個很好的起點。您應該開始教育患者和他們的父母思考自己的生活方式，花更多的時間在戶外，在近距離用眼活動時經常休息，用眼時，眼睛與材料保持足夠遠的距離。您還應該向他們介紹可用的近視管理選項。如果您有實施近視管理選項的資源和技能，請開始行動吧。如果您目前不能提供這些選項，您仍應向患者介紹有關近視管理的選項，並將他們推薦給可以幫助管理其近視的人。如果您沒有對每個近視兒童進行有關可用選項的教育，那麼您就是在傷害他們。」Dr. Kate Gifford 表示：「在本篇文章中，我對於眼科護理專業人士的建議就是採取行動，或者說採取更多行動。每個人的起點各不相同。與其只談近視矯正，不如開始談一談近視管理和控制。採取後續措施，積極參與前沿研究和科學。討論近視、視覺環境，並確定控制近視加深的最佳光學矯正方法。」Dr. Carmen Abesamis-Dichoso 表示：「我們最終都要扮演近視治療醫師的角色，這就是驗光的意義所在。我們關心患者及其家人，因為如果沒有進行近視管理，五年或十年後，他們的近視還會加深。現在，單靠矯正並不是一個很好的方法。控制才是解決方案。對於眼科護理專業人士而言，無論身在何處，都應該積極主動地投入近視管理，因為歸根結底，我們服務的是患者和社區。」Dr. Rufina Chan 表示：「近視是一種日益嚴重的流行病，在未來幾十年可能會影響多達 50% 的世界人口。五分之一的受影響者可能會出現與高度近視相關的並發症，危及視力。作為視光師，我們有責任將基於循證方法的近視管理納入實踐中，以造福客戶。」文章作者 Dr. Carmen Abesamis-Dichoso 和 Dr. Kate Gifford 在 2022 年 2 月 12 日由世界眼科視光學理事會和 CooperVision 聯合舉辦的全球近視管理線上活動中發表講話。瀏覽 http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info 報名參加免費的「付諸實踐」活動。按一下「活動」。世界眼科視光學理事會與 CooperVision 於 2021 年初開始合作，以提升大眾對近視加深的認識，並採用一套護理標準來控制近視加深的情況。本次聯合倡議以循證方法為中心，不偏向任何管理方法。雙方的合作包括一個全球多語種近視管理資源 http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info 除了《兒童近視管理實用指南》之外，世界眼科視光學理事會護理標準決議和線上近視管理資源皆可在 http://WorldCouncilOfOptometry.info 上存取。在以下社交媒體上加入對話：LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram。關於世界眼科視光學理事會世界眼科視光學理事會 (WCO) 是一個專為個人視光師、業界專才和視光師組織而設的國際非牟利會員制組織，其願景是充分發揮視光學作用，建立一個人人都能享用優質眼睛健康及視力護理的世界。其使命是透過倡導、教育、政策制定和人道宣傳，促進全球視光學發展，以及支援視光師將眼睛健康和視力護理視為人權以進行推動。