Всемирный совет оптометрии выпускает профессиональное руководство по ведению детей с миопией
Статья дополняет резолюцию ВСО о стандартах лечения при поддержке CooperVisionST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, January 13, 2022 /EINPresswire.com/ -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) и CooperVision совместно выпустили «Практическое руководство по ведению детей с миопией». Профессиональная статья написана четырьмя опытными врачами и учеными из разных стран мира. Она дополняет стандарт ВСО по лечению миопии, принятый резолюцией оптометристов, который включает доказательные подходы, основанные на трех элементах: смягчении последствий, измерении и лечении.
Работа доступна по адресу http://myopia.worldcouncilofoptometry.info/professional-article-russian/
В совместной работе авторы поделились своими взглядами на аспекты, рассмотренные в стандарте медицинской помощи ВСО, и использование стандарта офтальмологами в борьбе со всемирной эпидемией миопии. Это д-р Кармен Абесамис-Дичозо с Филиппин, представитель Азиатско-Тихоокеанского совета по оптометрии (Asia Pacific Council of Optometry) при ВСО и владелица частной практики Abesamis Eye Care; д-р Руфина Чань, приглашенный лектор в Школе оптометрии Гонконгского политехнического университета (Hong Kong Polytechnic University School of Optometry) и частнопрактикующий врач; д-р Кейт Гиффорд из Австралии, клиницист и соучредитель MyopiaProfile.com; и д-р Фуэнсанта Вера-Диас из Бостона, рецензент многих журналов и руководитель Клиники контроля миопии при Колледже оптометрии Новой Англии (New England College of Optometry’s Myopia Control Clinic).
Д-р Фуэнсанта Вера-Диас сказала: «Я настоятельно рекомендую офтальмологам начать лечение миопии уже сегодня. Не ждите. Начните сегодня. Статья ВСО — это отличная отправная точка. Вы должны начать информировать своих пациентов и их родителей об образе жизни: им необходимо проводить больше времени на свежем воздухе, делать частые перерывы во время работы, требующей напряжения зрения, и располагать материалы подальше от глаз. Вы также должны рассказывать им о доступных вариантах лечения миопии. Если у вас есть ресурсы и навыки для реализации вариантов лечения миопии, действуйте. Если вы пока не можете их предложить, вы все равно должны информировать своих пациентов о методах лечения миопии и направлять их к тому, кто может помочь справиться с их заболеванием. Если вы не расскажете всем детям с близорукостью о доступных вариантах, вы окажете им медвежью услугу».
Д-р Кейт Гиффорд сказала: «В этой статье я советую офтальмологам просто действовать или продолжать действовать. Мы все начинаем с разного. Вместо того чтобы просто говорить о коррекции миопии, начните говорить о ее лечении и контроле. Ознакомьтесь с результатами новейших научных исследований. Обсудите миопию, обсудите визуальную среду и определите наилучшую оптическую коррекцию, которая позволит контролировать прогрессирование миопии».
Д-р Кармен Абесамис-Дичозо сказала: «В конце концов мы все должны стать специалистами по миопии. Именно этим и занимается оптометрия. Мы беспокоимся о пациентах и их семьях из-за того, что их ждет через пять или десять лет без лечения миопии. Одна лишь коррекция на данный момент — не очень хороший путь. Контроль — вот решение. Офтальмологи, где бы они ни находились, должны проявлять инициативу и решительно приступать к лечению миопии, потому что в конечном итоге мы служим пациенту и обществу».
Д-р Руфина Чань сказала: «Близорукость — это набирающая обороты эпидемия, которая может затронуть до 50 процентов населения мира в ближайшие несколько десятилетий. У пятой части пораженных могут развиться угрожающие зрению осложнения, связанные с миопией высокой степени. Как оптометристы мы несем ответственность за внедрение в нашу практику доказательных методов лечения близорукости на благо наших клиентов».
Авторы статьи д-р Кармен Абесамис-Дичозо и д-р Кейт Гиффорд выступят на международном виртуальном мероприятии, посвященном лечению миопии, которое проведут Всемирный совет оптометрии и CooperVision 12 февраля 2022 г. Зарегистрируйтесь на бесплатное мероприятие Putting It Into Practice (Применение на практике) на http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info. Нажмите Events (Мероприятия).
В начале 2021 г. Всемирный совет оптометрии и компания CooperVision объединили свои усилия, чтобы повысить осведомленность о прогрессировании миопии и внедрить стандарт лечения этого заболевания. В центре внимания совместной инициативы — доказательные подходы, без предубеждений в отношении каких-либо методов лечения. Партнерство включает международный многоязычный ресурс, посвященный лечению миопии http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info.
В дополнение к «Практическому руководству по ведению детей с миопией» на веб-сайте http://WorldCouncilOfOptometry.info доступны онлайн-ресурсы по лечению миопии и резолюция ВСО о стандарте лечения. Присоединяйтесь к обсуждению в социальных сетях, в том числе LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.
О Всемирном совете оптометрии
Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать доступными высококачественные офтальмологические услуги для всех. Основная цель Совета — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности.
Dan Smith
McDougall Communications
+1 5854342154
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