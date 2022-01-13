المجلس العالمي للبصريات يصدر توجيهًا مهنيًا للتعامل مع قصر النظر لدى الأطفال
تمثل المقالة تكملة لقرار المجلس العالمي للبصريات (WCO) بشأن معيار الرعاية بدعم من شركة CooperVisionST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, January 13, 2022 /EINPresswire.com/ -- اشترك المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة CooperVision في إصدار "الدليل العملي للتعامل مع الأطفال المصابين بقصر النظر". تمت كتابة المقالة المهنية بواسطة أربعة متخصصين من ذوي الخبرة في مجال صحة وعلوم العيون من أنحاء العالم. حيث أنها تعد تكملة لقرار المجلس العالمي للبصريات (WCO) بشأن معيار الرعاية الخاص بالتعامل مع قصر النظر على يد أخصائيي البصريات، والذي يستند على الأساليب القائمة على الأدلة التي تركز على الركائز الثلاث المتمثلة في التخفيف، والقياس، والتعامل.
العمل متاح على http://myopia.worldcouncilofoptometry.info/professional-article-arabic/
تعاون المؤلفون لتبادل أفكارهم حول ما يتضمنه معيار المجلس العالمي للبصريات (WCO) للرعاية، وكيف يمكن لمتخصصي رعاية العيون الاستفادة منه في معركتهم ضد وباء قصر النظر في جميع أنحاء العالم. ومن بين هؤلاء الدكتورة "كارمن أبيساميس ديشوسو" من الفلبين، وهي ممثلة لمجلس آسيا والمحيط الهادئ للبصريات في المجلس العالمي للبصريات (WCO)، وتدير عيادتها الخاصة Abesamis Eye Care. والدكتورة "روفينا تشان"، وهي محاضرة زائرة في كلية البصريات بجامعة هونغ كونغ التطبيقية وفي عيادتها الخاصة. والدكتورة "كيت جيفورد" من أستراليا، والتي تعمل في الممارسة السريرية، ومؤسسة مشاركة في موقع MyopiaProfile.com. والدكتورة "فوينسانتا فيرا دياز" من بوسطن، والتي تعمل كمراجع لدوريات متعددة وتترأس عيادة علاج قصر النظر التابعة لكلية نيو إنجلاند للبصريات.
قالت الدكتور "فوينسانتا فيرا دياز": "أُوصي بشدة أن يبدأ متخصصو رعاية العيون بالتعامل مع قصر النظر اليوم. لا تنتظروا أكثر من ذلك. ابدؤوا اليوم. تعتبر مقالة المجلس العالمي للبصريات (WCO) نقطة رائعة للانطلاق. يجب أن تبدؤوا في تثقيف المرضى لديكم وأولياء أمورهم حول اعتبارات نمط الحياة، وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، والحصول على فترات راحة متكررة أثناء العمل القريب، وإبقاء المواد بعيدًا. يجب عليكم أيضًا تثقيفهم بشأن الخيارات المتاحة للتعامل مع قصر النظر. إذا كانت لديكم الموارد والمهارات اللازمة لتنفيذ خيارات التعامل مع قصر النظر، فلتبدؤوا. إذا لم تتمكنوا من تقديم هذه الخيارات بعد، فلا يزال يتعين عليكم تثقيف مرضاك بشأن خيارات التعامل مع قصر النظر وإحالتهم إلى شخص يمكنه المساعدة في التعامل مع قصر النظر لديهم. ستلحق بهم الضرر إذا لم تُثقّف كل طفل يعاني من قصر النظر بشأن الخيارات المتاحة".
وقالت الدكتورة "كيت جيفورد"، "نصيحتي لمتخصصي رعاية العيون من خلال هذه المقالة هي القيام بشيء ما، أو القيام بشيء آخر إضافي. نحن نأتي جميعًا من نقاط انطلاق مختلفة. بدلاً من مجرد الحديث عن تصحيح قصر النظر، ابدأ في الحديث عن كيفية التعامل مع قصر النظر والتحكم فيه. اتخذوا الخطوات التالية للانخراط في أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم. ناقشوا قصر النظر، وناقشوا البيئة المرئية، وحدّدوا أفضل طريقة للتصحيح البصري والتي ستتحكم في تطور قصر النظر".
وأضافت الدكتورة "كارمن أبيساميس ديشوسو"، "يجب علينا جميعًا أن نصبح أطباء متخصصين في علاج قصر النظر في نهاية الأمر. فهذا هو ما كل يهتم به علم البصريات. نحن نهتم بالمرضى وعائلاتهم لأنهم قد يكونوا في مكان ما بعد مرور خمس أو عشرة سنوات دون تعامل مع قصر النظر. لم يعد التصحيح وحده السبيل الجيد جدًا للانتهاج الآن. التحكم هو الحل الصحيح. يجب على متخصصي رعاية العيون، أينما كانوا، أن يكونوا استباقيين وأن يتعمقوا في التعامل مع قصر النظر لأننا في نهاية الأمر نخدم المريض والمجتمع".
وصرحت الدكتورة "روفينا تشان" قائلة: "قصر النظر هو وباء متنامٍ قد يصيب ما يصل إلى 50 في المائة من سكان العالم في العقود القليلة القادمة. وقد يصاب خُمس هؤلاء المصابين، بمضاعفات تهدد الرؤية مرتبطة بقصر النظر الشديد. وبصفتنا أخصائيين في البصريات، فنحن مسؤولون عن دمج التعامل مع قصر النظر القائم على الأدلة، في ممارستنا لصالح عملائنا".
سيلقي مؤلفا المقال الدكتورة "كارمن أبيساميس ديشوسو" والدكتورة "كيت جيفورد" كلمة في الحدث الافتراضي العالمي للتعامل مع قصر النظر الذي يقدمه المجلس العالمي للبصريات وشركة CooperVision في 12 فبراير 2022. سجّل في حدث "Putting It Into Practice" (وضعه في حيز التنفيذ) المجاني على http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info. انقر على "Events" (أحداث).
تعاون المجلس العالمي للبصريات وشركة CooperVision في أوائل عام 2021 لزيادة الوعي بتطور مرض قصر النظر والالتزام بمعيار الرعاية لإدارة الحالة. تتمحور المبادرة المشتركة حول الأساليب القائمة على الأدلة دون تحيز إلى أي منهجيات للتعامل. تتضمن الشراكة موردًا عالميًا متعدد اللغات للتعامل مع قصر النظر، http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info.
بالإضافة إلى "الدليل العملي للتعامل مع الأطفال المصابين بقصر النظر"، فإن قرار المجلس العالمي للبصريات بشأن معيار الرعاية، وموارد التعامل مع قصر النظر عبر الإنترنت متاحة على www.WorldCouncilOfOptometry.info. انضم إلى المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك LinkedIn، وFacebook، وTwitter، وInstagram.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على العضوية لأخصائيي البصريات، والمتخصصين في الصناعة، ومنظمات البصريات، ويتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم أخصائيي البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتوعية ووضع السياسات والتواصل الإنساني.
Dan Smith
McDougall Communications
dan@mcdougallpr.com
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