Vie Scope® verdoppelt den Erfolg der Intubation beim ersten Durchgang in einer klinischen EMS-Studie

The use of the Vie Scope® laryngoscope in OHCA patients improved the first attempt success rate, and reduced intubation time, compared to Macintosh laryngoscope in paramedics wearing PPE” — W. Frank Peacock, MD, Baylor College of Medicine

OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, UNITED STATES, January 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Eine kürzlich im American Journal of Emergency Medicine veröffentlichte klinische Prähospital-Studie hat gezeigt, dass der Erfolg der Intubation beim ersten Durchgang (FPS) mit dem Vie Scopeim Vergleich zu Standard-Intubationsmethoden im Wesentlichen verdoppelt wurde.Szarpak et al. untersuchten Sanitäter in Warschau, Polen, während des Höhepunkts der COVID-Pandemiewelle, die randomisiert wurden, um Patienten während der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) entweder mit dem Standard-Macintosh-Laryngoskop oder dem Vie Scopezu intubieren. Alle Sanitäter waren ausgerüstet und trugen bei der Begegnung mit dem Patienten vollständige PSA. Die Sanitäter waren alle erfahrene Benutzer von Macintosh-Laryngoskopen und wurden nur einige Stunden lang in der Verwendung des Vie Scopegeschult, bevor sie es im Einsatz verwendeten. Trotz der kurzen Lernkurve hatten die Benutzer des Vie Scopeeine FPS von 93,3 % im Vergleich zu 51,1 % mit dem Macintosh-Laryngoskop und halbierten die Intubationszeit von 97 auf 49 Sekunden.Dr. Nilesh R. Vasan, CEO und Gründer von Adroit Surgical, zeigte sich beeindruckt von den Ergebnissen dieser unabhängigen Studie und den klinischen Auswirkungen, die dies auf den Intubationsstandard hat. "Wenn die Intubation nicht gleich beim ersten Versuch gelingt, egal an welcher Stelle, hat das schwerwiegende Folgen für den Patienten, einschließlich hypoxischer Hirnschäden und Tod. Die Vie Scope-Methode zur Sicherung der Atemwege, selbst bei schwierigen Atemwegen, ist einfach zu erlernen und durchzuführen und bietet jedem die beste Möglichkeit, eine erfolgreiche Intubation beim ersten Versuch zu erreichen.Dr. Szarpak sagte: "Wir waren überrascht von dem großen Leistungsunterschied zwischen dem Vie Scope, einem Bougie-Einführbesteck und dem Macintosh-Laryngoskop. Wir wissen, dass Sanitäter das Vie Scope im Vergleich zum traditionellen Macintosh Direktlaryngoskop als einfach zu bedienen empfinden und dass das Licht und die Sicht durch das Scope ihnen einen einfachen Zugang zu den Stimmbändern ermöglicht. Noch überraschender ist die Tatsache, dass die durchschnittliche Zeit bis zur Intubation nur halb so lang war wie mit dem Macintosh Laryngoskop, obwohl das Vie Scope einen zusätzlichen Schritt erfordert, nämlich die Verwendung eines Bougie."Dr. Vasan stellte außerdem fest, dass die Intubationszeit nur halb so lang war (49 Sekunden) wie die des Macintosh-Laryngoskops (97 Sekunden), was zeigt, dass selbst mit dem Bougie eine FPS bei Intensivpatienten, die eine HLW benötigen, problemlos möglich ist. "Die endotracheale Intubation (ETI) wurde durch supraglottische Atemwegshilfen (SGA) ersetzt, weil sie als einfacher empfunden wird. Supraglottische Geräte haben ihre eigenen Komplikationen und Kontraindikationen, insbesondere in der prähospitalen Umgebung. Auch der Vorstoß zur Verwendung der Videolaryngoskopie in der prähospitalen Versorgung hat im Vergleich zum Macintosh-Laryngoskop keine nennenswerten Vorteile gebracht. Die Intubation vor Ort ist immer eine Herausforderung, aber diese Studie hat gezeigt, dass Anfänger mit minimaler Ausbildung bei der Behandlung von Patienten mit nachgewiesenem oder vermutetem COVID, die eine HLW benötigen, während sie eine Ganzkörper-PSA tragen, einen Intubationserfolg von fast 95% erzielen. Angesichts all der Komplikationen, die mit fehlgeschlagenen Intubationsversuchen verbunden sind, gibt es keinen Grund, den Vie Scopenicht zu verwenden", sagte Dr. Vasan.Link zur Studie, die im American Journal of Emergency Medicine veröffentlicht wurde: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2021.12.069 Über Adroit Surgical, LLCAdroit Surgical, LLC hat den patentierten Vie Scopeentwickelt, um allen Anwendern dabei zu helfen, mit einem Endotrachealtubus (ETT) einen endgültig sicheren Atemweg zu erhalten, im Gegensatz zu provisorischen Maßnahmen wie Larynxmasken (LMAs). Der Vie Scopefungiert als Bougie-Introducer, eine Technik, die nachweislich den Erfolg des ersten Durchgangs erhöht. Der Vie Scopeverändert den derzeitigen Pflegestandard für das Atemwegsmanagement und macht Intubationen für alle Gesundheitsdienstleister schneller, einfacher und sicherer.