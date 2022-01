Vie Scope® podwaja sukces pierwszego przejścia intubacji w badaniu klinicznym EMS

Comparison of FPS and Time Vie Scope and Voir Bougie

Zastosowanie Vie Scope® u pacjentów z OHCA poprawiło wskaźnik powodzenia pierwszej próby a także skróciło czas intubacji w porównaniu do laryngoskopu Macintoshu ratowników medycznych noszących ŚOI”” — W. Frank Peacock, MD, Baylor College of Medicine

OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, UNITED STATES, January 21, 2022 / EINPresswire.com / -- Niedawne przedszpitalne badanie opublikowane w American Journal of Emergency Medicine wykazało, że wskaźnik sukcesu pierwszego przejścia intubacji (FPS) z użyciem Vie Scopezostał zasadniczo podwojony w porównaniu ze standardowymi metodami intubacji.Szarpak i in. oceniali ratowników medycznych w Warszawie w okresie nasilenia pandemii COVID, którzy zostali losowo przydzieleni do intubacji pacjentów podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) za pomocą standardowego laryngoskopu Macintosh lub Vie Scope. Wszyscy ratownicy medyczni byli wyposażeni w oraz nosili pełne środki ochrony osobistej podczas pracy z pacjentami. Wszyscy ratownicy medyczni byli doświadczonymi użytkownikami laryngoskopów Macintosh i zostali też przeszkoleni w zakresie używania Vie Scopeprzez kilka godzin przed użyciem go w terenie. Pomimo krótkiego czasu nauki, użytkownicy Vie Scopeuzyskali FPS na poziomie 93,3% w porównaniu do 51,1% w przypadku laryngoskopu Macintosh, skracając także czas intubacji o połowę: z 97 do 49 sekund.Nilesh R. Vasan MD, dyrektor generalny i założyciel Adroit Surgical, omówił wyniki tego niezależnego badania oraz implikacje kliniczne, jakie może ono oznaczać dla standardu opieki intubacyjnej. „Niewykonanie intubacji przy pierwszej próbie, bez względu na lokalizację, ma poważne konsekwencje dla pacjenta, obejmujące nawet niedotlenienie mózgu i śmierć . Metoda zabezpieczania dróg oddechowych Vie Scope, nawet w trudnych przypadkach, jest łatwa do nauczenia i wykonania oraz daje każdemu najlepszą możliwość osiągnięcia sukcesu w pierwszym przejściu intubacji”.Dr Szarpak powiedział: „Byliśmy zaskoczeni dużą różnicą w wydajności między Vie Scope, wprowadzeniem wózkowym, oraz laryngoskopem Macintosh. Wiemy, że ratownicy medyczni uważają Vie Scope za łatwy w użyciu w porównaniu z tradycyjnym laryngoskopem bezpośrednim Macintosha, a światło oraz wizjer przez lunetę zapewniają im łatwy dostęp do strun głosowych. Bardziej zaskakujący był fakt, że pomimo tego, że Vie Scope wymagał dodatkowego kroku, użycia wózka, średni czas intubacji był wciąż o połowę krótszy niż w przypadku laryngoskopu Macintosh.”Dr Vasan również zauważył, że czas intubacji wynosił połowę (49 s) czasu w przypadku użycia laryngoskopu Macintosha (97 s), co pokazuje, że nawet z wózkiem, FPS jest łatwiej osiągalny pacjentów wymagających RKO. „Nastąpiło odejście od intubacji dotchawiczej (ETI) i zastąpienie jej urządzeniami nadgłośniowymi (SGA), ponieważ uważa się, że ta procedura jest prostsza. Urządzenia nadgłośniowe mają jednak swoje własne powikłania i przeciwwskazania, zwłaszcza w środowisku przedszpitalnym. Nacisk na zastosowanie wideolaryngoskopii w opiece przedszpitalnej również nie przyniósł żadnych znaczących korzyści w porównaniu z laryngoskopem Macintosh. Intubacja w terenie jest zawsze wyzwaniem, ale to badanie dowiodło, że początkujący użytkownicy z minimalnym przeszkoleniem, leczący pacjentów z rozpoznanym lub podejrzewanym COVID wymagających resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas noszenia środków ochrony osobistej całego ciała, osiągnęli sukces pierwszego przejścia na poziomie blisko 95%. Biorąc pod uwagę wszystkie komplikacje wiążące się z nieudanymi próbami intubacji - nie ma powodu, aby nie używać Vie Scope.” powiedział dr Vasan.Link do badania opublikowanego w American Journal of Emergency Medicine: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2021.12.069 Adroit Surgical, LLCFirma Adroit Surgical, LLC opracowała opatentowane urządzenie Vie Scope, aby pomóc wszystkim użytkownikom uzyskać stałe zabezpieczenie dróg oddechowych za pomocą rurki dotchawiczej (ETT), w przeciwieństwie do środków tymczasowych, takich jak maski krtaniowe (LMA). Vie Scopedziała jako introduktor wózkowy, używając techniki której użycie, jak wykazano, zwiększa sukces pierwszego przejścia. Vie Scopezmienia obecny standard opieki nad drogami oddechowymi, sprawiając, że intubacja staje się szybsza, prostsza, i bezpieczniejsza dla wszystkich świadczeniodawców.