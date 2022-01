ESI TECHNOLOGIES ET GARDIEN VIRTUEL RENFORCENT LEURS CAPACITÉS EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ AVEC NAVILOGIC

ESI Technologies de l’information inc. annonce que sa filiale de cybersécurité, Gardien Virtuel, se développe aux États-Unis avec l'acquisition de NaviLogic.

MONTREAL, QC, CANADA, January 11, 2022 /EINPresswire.com/ -- La société de cybersécurité Gardien Virtuel, USA accueille NaviLogic (St. Paul, MN) dans son portefeuille complet de solutions de cybersécurité. Ensemble, NaviLogic et Gardien Virtuel apportent 30 ans d'expérience d'entreprise sur le marché de la cybersécurité à leurs clients nord-américains, contribuant à sécuriser l'avenir numérique des organisations dans un paysage de menaces en constante évolution. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement naturel de la mission de Gardien Virtuel, qui consiste à fournir des services de cybersécurité d'élite à ses clients.

Pour Gardien Virtuel, et sa société mère ESI Technologies, cette acquisition renforce la gamme d'offres de la société aux États-Unis et permet aux clients de garder une longueur d'avance sur les cybermenaces. Gardien Virtuel et NaviLogic travailleront ensemble pour sécuriser les actifs numériques des clients et accélérer la transformation numérique tout en réduisant les coûts associés aux opérations de sécurité et aux exigences de conformité réglementaire.

Pour NaviLogic, l’acquisition signifie que leurs clients nouveaux et existants auront accès à un plus grand bassin de ressources, de services, de programmes et de solutions pour aider à atténuer les menaces émergentes et à aligner les programmes sur les meilleures pratiques de l'industrie.

« Le monde change, la façon dont nous faisons des affaires et dont nous consommons l'informatique change également. L'ajout de modèles de consommation infonuagiques a augmenté la surface d'attaque des clients. Ces changements, combinés à l'augmentation du nombre de travailleurs à distance, ont accru la nécessité pour les clients de maintenir et/ou de moderniser l'infrastructure TI existante. Il en résulte une augmentation sans précédent des vulnérabilités exploitées par les attaquants », a déclaré Patrick Naoum, VP exécutif – Chef du conseil stratégique et pratiques émergentes d'ESI Technologies. « La complexité des cyberattaques ne cesse de croître. Pour de nombreuses entreprises, le manque d'expertise et de ressources pour protéger les informations commerciales est une réelle préoccupation. C'est là que NaviLogic et Gardien Virtuel fournissent ensemble une grande valeur à nos clients combinés ».

Selon Bob Bennett, cofondateur de NaviLogic : « En ajoutant le GRCaaS (Governance, Risk, Compliance as a Service) de NaviLogic aux capacités de Gardien Virtuel, nous pouvons servir un plus grand nombre d'organisations qui cherchent à rationaliser leurs programmes de conformité, d'audit, de confidentialité, de risque fournisseur et autres par l'automatisation. Nous sommes maintenant une plus grande équipe et nous pouvons faire encore plus. Nous nous sommes associés à quelqu'un qui complète notre capacité à fournir des services de cybersécurité de haut niveau à nos clients. Ensemble, nous avons une réponse plus forte aux défis croissants auxquels nos clients sont confrontés ».

Les clients de NaviLogic bénéficieront des mêmes conseils et services d'experts. En outre, grâce à cette acquisition, NaviLogic élargira ses capacités en matière de solutions de sécurité en permettant aux clients de bénéficier d'une plus grande couverture auprès d'une source unique. « NaviLogic explore le marché des programmes et des outils et trouve les bonnes solutions pour protéger les actifs les plus critiques des entreprises, afin de leur permettre d'être plus agiles et plus avisées en matière de sécurité. Nous avons toujours fourni des services de transformation numérique sécurisés et axés sur les besoins des entreprises, et la division Gardien Virtuel, avec NaviLogic à bord, va améliorer ce que nous faisons de mieux, ce qui se traduit par une classe supérieure de protection pour nos clients », a déclaré Greg Rokos, PDG d'ESI Technologies.



Selon Bill Strub, cofondateur de NaviLogic, « Dès notre première conversation avec Gardien Virtuel, nous avons constaté un dévouement commun envers nos clients et notre équipe, ainsi qu'une véritable passion pour ce que nous faisons collectivement. Les deux organisations ont des valeurs communes fortes et une grande culture d'équipe. En raison de ces points de convergence, nous sommes enthousiasmés par ce partenariat. Ensemble, nous permettons aux clients de comprendre les risques et les complexités des technologies de l'information tout en protégeant leurs actifs numériques. »

À propos de NaviLogic

L'équipe chevronnée de NaviLogic, composée de professionnels expérimentés et certifiés, apporte une connaissance approfondie des programmes, services et technologies informatiques destinés aux entreprises, offrant aux clients une feuille de route continue pour améliorer les processus de cybersécurité, d'audit et de conformité. NaviLogic est une organisation Gardien Virtuel, qui fait partie de la famille des sociétés affiliées d’ESI Technologies. www.navilogic.com

À propos de Gardien Virtuel

Gardien Virtuel fournit des solutions et des services de cybersécurité aux organisations afin de garantir que les actifs et les systèmes numériques sont protégés contre les menaces internes et externes. En outre, Gardien Virtuel propose le centre d'opérations de sécurité (SOC) VG© comme une extension des équipes de sécurité de ses clients. L'entreprise est également spécialisée dans la gouvernance et la conformité, la gestion des risques et la réponse aux incidents. Filiale à part entière d'ESI Technologies (Canada), Gardien Virtuel compte plus de 100 professionnels très réactifs et expérimentés, dotés d'un large éventail de capacités, et constitue une organisation de cybersécurité à guichet unique. www.gardienvirtuel.com

À propos d'ESI Technologies

Depuis 1994, ESI a toujours mis l'accent sur la gestion et la protection des données. En septembre 2021, ESI a consolidé son portefeuille de services et de solutions de cybersécurité sous la marque Gardien Virtuel, illustrant l'engagement d'ESI à fournir une protection numérique claire et efficace à 360 degrés. ESI Technologies facilite l'agilité et l'innovation des entreprises en leur fournissant des solutions pour intégrer, connecter, gérer et protéger leurs données afin d'obtenir un avantage concurrentiel tangible sur un marché en constante évolution. En combinant son expertise technologique en matière de modernisation des TI et de résilience numérique avec sa compréhension approfondie des défis commerciaux, ESI soutient la transformation numérique des organisations nord-américaines. Basée à Montréal, ESI possède des bureaux dans tout le Canada et aux États-Unis. www.esitechnologies.com