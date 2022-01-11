فيا سكوب في دراسة أبحاث بنظام الخدمات الطبية الطارئة السريرية ® نجاح أول عملية وضع انابيب مزدوجه
The use of the Vie Scope® laryngoscope in OHCA patients improved the first attempt success rate, and reduced intubation time, compared to Macintosh laryngoscope in paramedics wearing PPE”OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, UNITED STATES, January 11, 2022 /EINPresswire.com/ -- (التاريخ) أدرويت سورجيكال ش.ذ. ، أوكلاهوما سيتي ، أوكلاهوما. أظهرت دراسة إكلينيكية حديثة قبل دخول المستشفى نُشرت في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ أن نجاح التمرير الأول (FPS) باستخدام فيا سكوب® قد تضاعف بشكل أساسي مقارنة بأساليب التنبيب القياسية.
— W. Frank Peacock, MD, Baylor College of Medicine
سارباك وآخرون. تم تقييم المسعفين في وارسو ، بولندا خلال ذروة موجة جائحة كوفيد-19 الذين تم اختيارهم عشوائيًا لتنبيب المرضى أثناء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) إما باستخدام منظار الحنجرة القياسي ماكنتوش أو فيا سكوب®. تم تجهيز جميع المسعفين وارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة أثناء لقاءات المرضى. كان جميع المسعفين مستخدمين ذوي خبرة لمناظير حنجرة ماكنتوش وتم تدريبهم فقط على استخدام فيا سكوب® خلال ساعات قليلة قبل استخدامه في الميدان. على الرغم من منحنى التعلم القصير ، كان لدى مستخدمي فيا سكوب® معدل إطارات في الثانية بنسبة 93.3٪ مقارنة بـ 51.1٪ باستخدام منظار الحنجرة ماكنتوش وخفض وقت التنبيب إلى النصف من 97 إلى 49 ثانية.
أعجب نيلش ر. فاسان ، المدير التنفيذي ومؤسس أدرويت الجراحية بالتفصيل في نتائج هذه الدراسة المستقلة والآثار السريرية لذلك على مستوى التنبيب للرعاية صحية. "الفشل في تحقيق التنبيب في المحاولة الأولى ، بغض النظر عن الموقع ، له عواقب وخيمة على المريض ، بما في ذلك إصابة الدماغ نقص الأكسجين والوفاة. طريقة فيا سكوب® لتأمين مجرى الهواء ، حتى في حالات مجرى الهواء الصعبة ، سهلة التعلم والأداء وتعطي الجميع أفضل فرصة لتحقيق النجاح في التمرير الأول للتنبيب ".
قال الدكتور سبارك "لقد فوجئنا بالفجوة الكبيرة في الأداء بين فيا سكوب ومقدم بوجي ومنظار الحنجرة ماكنتوش. نحن نعلم أن المسعفين يجدون فيا سكوب سهل الاستخدام مقارنة بمنظار الحنجرة المباشر التقليدي من ماكنتوش وأن الضوء والرؤية من خلال المنظار يمنحهم سهولة الوصول إلى الحبال الصوتية. ما كان أكثر إثارة للدهشة هو حقيقة أنه على الرغم من أن فيا سكوب يتطلب خطوة إضافية ، إلا أن استخدام البوجي ، كان متوسط وقت التنبيب لا يزال نصف الوقت الذي يستغرقه منظار الحنجرة ماكنتوش. "
أشار الدكتور فاسان أيضًا إلى أن وقت التنبيب كان نصف (49 ثانية) من منظار الحنجرة ماكنتوش (97 ثانية) ، مما يدل على أنه حتى مع البوجي ، يمكن تحقيق FPS بسهولة في مرضى الرعاية الحرجة الذين يحتاجون إلى الإنعاش القلبي الرئوي. "كان هناك تحرك بعيدًا عن التنبيب الرغامي (ETI) واستبدله بأجهزة مجرى الهواء فوق الحنجره (SGA) لأنه يُنظر إليه على أنه أسهل. للأجهزة فوق الحنجره مضاعفاتها وموانعها ، خاصة في بيئة ما قبل دخول المستشفى. لم ينتج عن الدفع لاستخدام تنظير الحنجرة بالفيديو في رعاية ما قبل دخول المستشفى أي فائدة ذات مغزى مقارنة بمنظار الحنجرة ماكنتوش. دائمًا ما يمثل التنبيب في هذا المجال تحديًا ، لكن هذه الدراسة أثبتت أن المستخدمين المبتدئين الذين تلقوا تدريبًا بسيطًا يعالجون مرضى كوفيد المثبتين أو المشتبه بهم والذين يحتاجون إلى الإنعاش القلبي الرئوي أثناء ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة ، أدى إلى نجاح أول تنبيب يقترب من 95٪. مع كل المضاعفات المرتبطة بمحاولات التنبيب الفاشلة ، لا يوجد سبب لعدم استخدام فيا سكوب®. " قال الدكتور فاسان.
رابط الدراسة كما نُشر في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ:
https://doi.org/10.1016/j.ajem.2021.12.069
حول ادرويت سورجيكال ، ذ
طورت ادرويت سورجيكال ، ذ نظام فيا سكوب® الحاصل على براءة اختراع لمساعدة جميع المستخدمين في الحصول على مجرى هوائي آمن نهائي باستخدام أنبوب الرغامي (ETT) بدلاً من التدابير المؤقتة مثل أقنعة الحنجرة (LMAs). يعمل فيا سكوب® كمقدم بوجي ، وهي تقنية ثبت أنها تزيد من نجاح التمريرات الأولى. يقوم فيا سكوب® بتغيير المعيار الحالي للرعاية لإدارة مجرى الهواء مما يجعل التنبيب أسرع وأسهل وأكثر أمانًا لجميع مقدمي الرعاية الصحية.
Paul Hagen
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