北美小型企业SEO怎么做 - 北美搜索引擎优化

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小型企业的数量正在增加。目前仅在美国就有惊人的3020 万家小企业，占该国所有企业的 99.9%。 作为小企业主，有时可能很难弄清楚为什么最接近的竞争对手在 Google 上的排名高于您。您知道您以更优惠的价格销售优质产品（或服务），但每次进行搜索时，您都会看到其他人的排名高于您的网站。

VANCOUVER, BC, CANADA, January 5, 2022 / EINPresswire.com / -- Jan.05.2022 - ChinaSEO Online Marketing Ltd宣布为北美包括中国大陆的跨境电商提供更优质和性价比更高的搜索引擎服务为中小企业揭开SEO的神秘面纱您可能听说过，当您搜索公司名称时，您需要每月向专家或代理机构投资数千美元才能查看您的网站排名。这是一个神话，与真相大相径庭。虽然 SEO，尤其是大型网站的 SEO，在技术上可能变得非常复杂，但小型企业SEO通常在本地层面上与其他企业竞争，就像他们的企业一样。在许多情况下，小型企业SEO的目标是在相对较小的地理区域内提高知名度和知名度。这将推动网站访问、销售或查询，以及商店或陈列室中更高水平的客流量。如果您准备投入一点时间，您可以在您的企业的在线知名度方面获得一些真正的收益。在本指南中，我们将引导您了解如何开始使用小型企业 SEO，特别是：为中小企业揭开 SEO 的神秘面纱*SEO 对小型企业的重要性*小型企业面临的 SEO 问题*获得网站排名的小型企业 SEO 技巧*进一步阅读以帮助您了解有关 SEO 的更多信息*SEO对小型企业的重要性 – 加拿大Top 10 SEO公司首先，让我们看看为什么 SEO 对小型企业如此重要。传统上，小企业会在报纸或地区广播或电视上为自己做广告。但时代变了。消费者寻找产品和服务供应商的方式与他们五年或十年前的方式不同。当消费者需要某样东西时，他们会拿出智能手机，打开谷歌，然后进行搜索。从餐馆到电工，从会计师到律师，再到更多不同的企业和服务。在几秒钟内，可以找到可供某人考虑购买或询问的选项。这意味着，作为一家小型企业，您需要确保在有人搜索 Google 时可以看到您的网站。您的选择是 SEO 或 PPC（付费广告）。很简单，作为一家小型企业，您根本不能忽视 SEO，因为它是赢得新业务和赚钱的行之有效的方法。如果在 Google 上排名的不是您的业务，那就是您的竞争对手的业务。这很疼， 真的pain in the Ass小型企业面临的SEO问题：坐在那里很容易对另一家企业的排名高于您的企业感到沮丧。许多小型企业在 Google上的排名不高有几个原因。专业资源和知识：小型企业难以出现在搜索结果中的第一个原因是缺乏专业资源和知识。毫无疑问，拥有和为小企业工作的人在日常工作中必须身兼数职并执行多项不同的任务。这意味着许多小型企业通常缺乏专门的营销资源，或者缺乏在 Google 上成功对网站进行排名所需的技能。预算：小企业面临的另一个关键问题是他们的营销预算通常很小，即使相对于他们的收入也是如此。如果没有可用的财务资源来聘请全职的内部营销团队、专家或代理机构来处理企业的 SEO，那么您会发现在本地目录和搜索结果上表现良好会更加困难。时间：小企业面临的另一个主要问题以及他们的 SEO 经常被忽视的原因是时间。即使企业主知道他们可以自己做一些事情来让自己的网站在 Google 上排名更高，但时间的缺乏往往会成为阻碍。如果可以为一个好的小型企业 SEO 策略腾出时间，那么有大量资源可以帮助您提高网站的知名度。获得网站排名的小型企业SEO技巧如果您要为您的企业进行 SEO，有很多方法可以帮助您获得网站排名。这里有 10 个小型企业 SEO 技巧，它们只专注于您可以做的事情来开始。1. 设置 Google Analytics 和 Search Console如果没有合适的工具，您将很难获得所需的洞察力来跟踪进度并做出提高网站知名度的决策。所需的两个关键工具都是免费提供的： Google Search Console和Google Analytics。可能已经为您的网站设置了两个配置文件，但如果没有，您需要熟悉这些工具。Google Analytics可帮助您跟踪和报告您网站的流量和转化情况、查看增长情况并了解您的受众如何使用您的网站。Google Search Console 会 向您展示您的网站在 Google 搜索结果中的显示方式。您还可以修复错误、提交您的站点以编制索引，以及查看其他数据。在做任何其他事情之前，先为您的业务设置这些，因为在您完成其他任务时，您从这些工具中获得的见解将是无价的。可以学习如何开始使用谷歌Analytics（分析）开始在这里 以及如何谷歌搜索控制台添加到您的网站在这里。2.掌握关键字研究了解潜在客户如何搜索像您这样的企业非常重要，这样您才能正确优化您的网站。查找人们使用的搜索词称为关键字研究。在这里要做的第一件事是打开记事本并写下您希望人们在寻找销售或提供您的产品的企业时搜索的术语列表。这里没有列出正确或错误的术语。坚持下去，直到大部分中小企业挣扎。其实关键字是一个很大很大的课题， 很多公司会认为， 先做自己的牌子， 品牌， 比如： ABC手袋， ABC服务， 其实大部分顾客在网上找的是服务， 或者产品， 而不是ABC, 做品牌需要很多很多钱去砸， 一个月， 3-5千， 一定没有什么品牌效应出来， 应该把专注度放上服务和商品上， 比如： 手机壳， 律师移民服务。。。这些才是人们常找的关键字， 不会带任何公司名称在前面， 当然如果是苹果， 三星例外3. 看看SERP竞争对手这听起来可能很简单，但在处理网站的 SEO 时，您可以做的最好的事情之一就是在找到优化网站所需的关键字后，花一些时间分析您的 SERP 竞争对手。花点时间写一份您认为是竞争对手的企业清单。暂时不求助于谷歌。但是让我们停下来谈谈一件事。您的 SERP 竞争对手不一定是您的线下竞争对手。这些可能包括在内，但也可能包括其他。简而言之，您需要知道自己在与谁（以及什么）竞争排名靠前的位置，以便您可以相应地调整您的方法。假设您想获得“列治文律师”的排名。如果我们查看此搜索词的 SERP（搜索引擎结果页面），我们会看到：可能不是期望看到的，是吗？我们会猜测您只是希望看到律师名单。谷歌只对企业进行排名的日子已经一去不复返了。毕竟，他们的目标是为用户返回最佳结果，这并不总是意味着十个指向不同业务的链接。在这里，我们看到了以下组合：*律师名录*通用目录*法律实践（企业）*除了主要的Organic结果之外，还有地图列表。了解您的对手是谁可以帮助您找出努力的方向。分析目标关键字的 SERP 以了解已经排名的内容以及您需要如何构建网站及其页面，这一点很重要。在进行自己的搜索时，您将希望确定企业的主页或其内部页面是否有排名。从我们刚刚查看的 SERP 中，我们可以看到，排名靠前的主要是律师自己的主页。有几个结果也显示了他们的内部页面排名。您还应该花时间浏览像您这样的企业排名的页面，并开始构建关于它们涵盖的内容的图片。如果您需要帮助找出竞争对手在 SERP 上排名的关键字，请查看我们的有机研究工具。您将能够看到竞争对手的位置以及如何制定战略以开始占据相关关键字的榜首位置。查看您的竞争对手的排名并提高SEO关键字排名地位 - 北美SEO搜索引擎专家 4. 规划您的网站结构和页面确定要为其排名的关键字后，您需要为您的网站规划正确的结构以及如何优化它。这意味着为您需要创建（或已有）的页面制定一个计划，以便为您想要排名的术语进行排名。这里的一般规则是在某种程度上以您的关键字研究为指导，但也以常识为指导。一个简单的方法是，您需要一个专门的页面来定位您要定位的主要关键字。网站URL多个位置？您至少需要一个页面。例如：domain.com/toronto/domain.com/vancouver/domain.com/richmond/或者，如果您在一个地点运营，但您的业务有多个分支，您可能想要采用以下方式：domain.com/service-1/domain.com/service-2/domain.com/service-3/花点时间根据关键字研究绘制出所需的页面，并仔细考虑客户如何与您的业务互动。5. 查找并修复基本的SEO问题虽然您必须找到正确的关键字来优化您的网站并以一种使搜索引擎和用户都可以轻松使用的方式构建您的网站，但您还需要注意可能会阻止您的网站排名的 SEO 问题。但我们不会告诉您继续学习如何进行详细的SEO 审核。话虽如此，您需要找到并修复基本的技术和页面搜索引擎优化问题，例如：已被阻止编入索引的页面坏掉的链接网站速度慢站点地图错误重复的内容从您的错误、警告和通知开始，您将看到这些不同严重性组中出现的问题。单击错误、警告或通知旁边的任何“如何修复”链接，您将获得有关这些含义以及如何解决问题的建议。花一些时间来掌握该工具，并尽可能多地完成您可以舒适的工作。6. 创建与您的客户交谈的精彩内容在创建内容时，请仔细考虑您的客户需要了解您的产品和服务的哪些方面。您需要向用户介绍您的产品，告知他们您的企业可以如何帮助他们，并向他们推销他们为什么应该选择您。但让我们记住，内容是 Google 排名前三的因素之一，它通常是可见度高低之间的区别。内容不仅可以帮助用户了解您的产品并确定您的独特销售主张 (USP)，还可以帮助搜索引擎了解页面的内容以及您的专业水平。内容不仅仅意味着文字。想想您也可以如何使用图像、视频和其他媒体来吸引访问者。如果您正在寻找其他方法来改进您的内容，请通读“创建排名和转换的相关内容的快速简便指南”，其中包含一些有关为您的网站创建内容的重要提示。7. 优化页面标题、元描述和标题标签也许您可以做出的最大改变之一是正确优化您网站的：标题标签元描述标题标签不熟悉这些是什么？标题标签， 也称为页面标题，是显示在 Google 上每个列表上方的标题。元描述是在 Google 上显示在标题下方的文本行，以帮助向结果添加更多信息。标题标签是网页本身的可见页面标题（H1 到 H6 标题）：使用页面的主要目标关键字优化标题标签和标题标签会极大地影响您网站的排名。元描述不用作直接的排名因素，但它可以帮助提高您的点击率，这是排名因素。但是，您如何优化这些页面上的 SEO元素呢？标题标签我们的标题标签 SEO 基础指南推荐了以下提示：*保持标题长度约 55-60 个字符*在标题中使用目标关键字*以最佳方式描述您的页面内容*使用方式、原因、内容和地点等词 – 帮助人们了解他们将在页面上找到的内容*使用比如最佳，什么Top10等等、评论和终极之类的词 – 吸引用户点击*写独特的标题，没有重复*明智地使用您的公司名称或品牌*把事情简单化*描述我们的SEO元描述基础指南推荐了以下提示：保持它们大约 1-2 个句子（140-160 个字符）长不要忘记包含您的关键字如果相关，请添加号召性用语避免重复的元描述使它们具有意义和描述性，与您的内容相匹配瞄准情绪标题标签我们编写标题标签的重要提示是：1. 您应该在每个页面的主标题上使用 H1 标签2. 自然地包含关键字 – 不要强迫它们或过度优化使用 H2 – H6 标签来分解页面内容; 为用户而不是搜索引擎写作3. 总结他们提到的内容8. 为您的企业创建相关的在线列表Google 的核心排名因素之一是链接。从一个网站到另一个网站的链接是对其质量的投票（您可以在我们的PageRank指南中阅读更多相关信息）。让其他网站链接到您的网站并不容易。这需要时间，而且是一项技能，但小型企业仍然需要链接才能在 Google 中排名第一。那么有哪些选择？一种久经考验的方法是在相关目录中列出您的业务：将您的企业列在这样的目录以及本地列表中，可以帮助您在出现在 Google 上排名的页面上时建立相关链接。回顾一下“布鲁克林离婚律师”的排名。结果第一页的一半是律师名单。花时间列出来会给您带来这两个好处 – 排名页面上的链接和可见性。您还可以查看有关10 种小型企业本地链接构建策略的指南， 以提供更多想法。9. 要求您的供应商和商业协会链接到您的网站作为小型企业，企业列表并不是建立链接的唯一方法。几乎任何人都可以执行的一种行之有效的链接构建策略是联系供应商和商业协会并要求他们与您建立链接。卖别人的产品？他们的网站上可能有“购买地点”或“库存商”部分。如果您没有看到自己在列表中，请让您的联系人链接到您的公司。10. 在 Google 我的商家上设置自己作为推动小型企业 SEO 成功的最后一步，请继续在“Google 我的商家”上进行设置。如果您不熟悉这一点，它就是支持 Google 地图列表的平台。这些对于几乎所有小型企业搜索都是可见的：作为一家小型企业，您根本无法忽视地图列表中的排名所带来的可见性。我们有多年做搜索引擎的经验， 特别现在都是做独立站的时代， 北美跨境电商SEO一定可以为您的网站带来自然流量， 把关键字做到首页。

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