CTE建设无障碍网页 助力优化“友爱”网络体验
HONG KONG, HONG KONG, CHINA, December 25, 2021 /EINPresswire.com/ -- 在全民上网的时代，网络为人们带来了前所未有的便利，也打开了无限广阔的空间，可随时随地获取丰富资讯及服务，仿佛世界就在一弹指间。然而，有些社会弱势群体（比如残障人士），往往因操作不便、技术障碍等原因，被网络社会边缘化，失去了许多本应享有的机会与便利。
近期，在香港特区政府的大力号召下，中國科技教育基金會（“CTE”），积极加入了由香港互联网注册管理有限公司（“HKIRC”）主导推出的「无障碍网页嘉许计划」，希望能便利残障人士使用，为其创造更友爱、更人性化的网络浏览体验。
该计划的初心是推动更多慈善机构的网站采用无障碍设计, HKIRC诚邀持有.ORG.HK网站的非牟利慈善机构加入此计划, 并提供资金资助帮助非牟利慈善机构提升网页的无障碍程度至特定水平及要求。目前，CTE已按照该计划的要求完成网站更新，新增了「无障碍」设置，包括图片新增文字描述、按Tab可操作、新增H1和《网络无障碍声明》，已满足“无障碍网站”的标准。
CTE认为，加入该计划获益良多，不仅是满足防止残疾歧视相关法律监管的要求，也令所有大众（含残障人士）的网上搜索更易用、更便捷，同时有助于履行社会责任、建立正面的机构形象，为建构关爱共融社会作出贡献。
本计划属先行实验性质, 由政府主导和赞助， 媒体播报，最终使特定民众受益。CTE相信透过采用无障碍设计网站和流动应用程序，有助于促进网络世界的伤健朋友共融。
CTE始终秉承「科教兴国、公益为民、团结友善、服务社会」的理念、不断参与各种利国利民、造福社会的公益活动。践行公益，如插秧种树。栽下善念的种子，在修成正果之前，需经历阳光雨露充分灌溉，也需经风霜雨雪锤炼洗礼。CTE从事慈善事业已有十余年，一直坚守初心，矢志不渝从事各类公益慈善活动 。顺应时代发展的潮流，在不同的发展阶段，不断创新探索慈善新路径，助力科技和民生发展。如今，CTE旗下的共同富裕计划也在稳步推行和实施，相信未来会持续影响和帮助到更多群体，造福于整个社会。
附：「无障碍设计网站赞助」参考链接：https://www.hkirc.hk/zh-hant/public_mission/wars/awsp/
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近期，在香港特区政府的大力号召下，中國科技教育基金會（“CTE”），积极加入了由香港互联网注册管理有限公司（“HKIRC”）主导推出的「无障碍网页嘉许计划」，希望能便利残障人士使用，为其创造更友爱、更人性化的网络浏览体验。
该计划的初心是推动更多慈善机构的网站采用无障碍设计, HKIRC诚邀持有.ORG.HK网站的非牟利慈善机构加入此计划, 并提供资金资助帮助非牟利慈善机构提升网页的无障碍程度至特定水平及要求。目前，CTE已按照该计划的要求完成网站更新，新增了「无障碍」设置，包括图片新增文字描述、按Tab可操作、新增H1和《网络无障碍声明》，已满足“无障碍网站”的标准。
CTE认为，加入该计划获益良多，不仅是满足防止残疾歧视相关法律监管的要求，也令所有大众（含残障人士）的网上搜索更易用、更便捷，同时有助于履行社会责任、建立正面的机构形象，为建构关爱共融社会作出贡献。
本计划属先行实验性质, 由政府主导和赞助， 媒体播报，最终使特定民众受益。CTE相信透过采用无障碍设计网站和流动应用程序，有助于促进网络世界的伤健朋友共融。
CTE始终秉承「科教兴国、公益为民、团结友善、服务社会」的理念、不断参与各种利国利民、造福社会的公益活动。践行公益，如插秧种树。栽下善念的种子，在修成正果之前，需经历阳光雨露充分灌溉，也需经风霜雨雪锤炼洗礼。CTE从事慈善事业已有十余年，一直坚守初心，矢志不渝从事各类公益慈善活动 。顺应时代发展的潮流，在不同的发展阶段，不断创新探索慈善新路径，助力科技和民生发展。如今，CTE旗下的共同富裕计划也在稳步推行和实施，相信未来会持续影响和帮助到更多群体，造福于整个社会。
附：「无障碍设计网站赞助」参考链接：https://www.hkirc.hk/zh-hant/public_mission/wars/awsp/
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