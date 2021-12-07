中国创新捐赠防疫物资 传递暖暖温情
China Innovation Investment Limited (SEHK:1217.hk)香港, 香港, 中国, December 7, 2021 /EINPresswire.com/ -- 疫情无情人有情，新冠病毒肆虐全球以来，中国创新投资有限公司（“中国创新”，港股1217.HK）一直以实际行动持之以恒地做着抗疫防控工作，不但在自己公司内部严格遵循政府的各项防疫抗疫要求和指引，加强防疫措施，而且乐善好施，守望相助，两年来坚持不断地在社区之间爱心捐赠各类防疫物资，用公益善举温暖人心。
随着各地疫情又出现反复肆虐，特殊时期，中国创新一刻都没有忘记作为一家上市公司的核心价值和社会责任，近日，公司开展新一轮的抗疫物资捐赠活动，为周围社区和企业送去一份份小巧便携的智能感应酒精喷雾器。礼轻情意重，也送去了一份份关心、一份份温暖！小举动，大爱心，我们传递的是温情和关爱，是邻里之间守望相助的温暖！各家受赠企业的代表纷纷对中国创新坚持不断的爱心捐赠，表达了最真诚的感谢和崇高的敬意！
诺贝尔和平奖获得者特蕾莎修女有一段名言：如果你做善事，即使人们说你别有用心，不管怎样，还是要做善事；你所做的善事明天就会被遗忘，不管怎样，还是要做善事；人们确实需要帮助，然而如果你帮助他们，却可能遭到攻击，不管怎样，还是要帮助；将你所拥有的东西献给世界，可能永远都不够，不管怎样，还是要将最好的东西付出！做一件事并不难，难的在于坚持；坚持一下也不难，难的是坚持到底 ！
上善若水，大爱无疆。全球抗疫持续进行中，中国创新始终本份履行着作为上市公司的社会使命，无私捐赠各项抗疫物质。每一份捐出的物资都源于爱心，每一份爱心都散发着温暖的光辉，每一份爱心付出的背后都源于守望相助的真情，更是一份铁肩担道义的责任和担当！我们相信，只要坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，一定能够打赢这场疫情防控阻击战！
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中国创新投资有限公司
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