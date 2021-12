Publication par le gouv. du Québec de la version finale de son règlement sur le contenu à faible intensité carbone

Le gouv. du Québec manifeste son leadership de manière évidente en lançant un signal clair et à long terme, accompagné d’une politique intelligente et rentable

VANCOUVER, CANADA, December 22, 2021 / EINPresswire.com / -- Biocarburants avancés Canada salue la publication par le gouvernement du Québec de la version finale de son règlement sur le contenu à faible intensité carbone des combustibles de transport. La publication du règlement marque une étape importante dans l’engagement de la province de Québec envers l’action pour le climat et la croissance de l’énergie propre.À compter du 1er janvier 2023, l’essence et le carburant diesel distribués au Québec intègreront des combustibles propres afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les autres contaminants atmosphériques libérés par l’utilisation des combustibles fossiles dans les voitures et les camions. Le Québec exigera l’intégration de 10 % de contenu à faible intensité carbone dans l’essence en 2023 et haussera son seuil à 15 % d’ici 2030. La province exigera également l’intégration de 3 % de contenu à faible intensité à carbone à compter de 2023 dans le diesel et haussera son seuil à 10 % d’ici 2030. En ce qui a trait aux deux stocks de combustibles, les exigences de volume liées au contenu à faible intensité carbone seront rajustées en fonction d’un facteur d’intensité carbone. Les primes fondées sur les volumes seront accordées si l’intensité carbone moyenne des combustibles à faible intensité carbone au cours de l’année est supérieure à 45 % en dessous de l’intensité carbone de l’essence, ou si elle se situe à 70 % en dessous de l’intensité carbone du carburant diesel; en 2028, la prime s’appliquera après 50 % et 75 %, respectivement.« Nous saluons le gouvernement du Québec d’avoir atteint ce jalon et établi une nouvelle norme plus élevée concernant l’utilisation des combustibles propres au Canada. La conception réglementaire finale de la réglementation confère un rôle de leader au Québec dans les efforts mondiaux visant à décarboner les combustibles de transport. Les exigences en matière d’intensité carbone et de mélange vont catalyser et appuyer la production de combustible propre et les investissements dans l’infrastructure au Québec », a déclaré Ian Thomson, président de Biocarburants avancés Canada.Les biocarburants avancés et les carburants synthétiques renouvelables sont « des combustibles propres à zéro émission nette » qui peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à concurrence de 115 % en dessous de celles des combustibles fossiles; il est également possible de les fabriquer à partir d’un large éventail de matières premières biogènes, incluant les flux de résidus et les déchets récurrents. La réglementation du Québec viendra assujettir plus de 90 % de la consommation de carburant au Canada à des normes provinciales en matière de faible intensité carbone ou de carburant renouvelable; les combustibles propres à zéro émission nette sont largement utilisés pour assurer la conformité aux normes en question.Biocarburants avancés Canada se réjouit à la perspective de travailler avec le Québec et les intervenants du secteur du carburant propre et de l’action pour le climat, afin d’optimiser le potentiel du règlement de réduire les émissions de GES, d’assainir l’air urbain, d’attirer des investissements du secteur privé et de créer des emplois dans les carburants et les matières premières de faible intensité carbone.Biocarburants avancés Canada est la voix nationale des producteurs, distributeurs et concepteurs des technologies des biocarburants avancés. Nous favorisons la production et l’utilisation des biocarburants avancés à faible intensité carbone au Canada, que nos entreprises membres fournissent partout en Amérique du Nord et dans le monde. Ces entreprises ont investi dans les activités de transformation et de la chaîne d’approvisionnement au Québec et alimentent l’arrivée sur le marché de la prochaine génération de biocarburants à faible intensité carbone. Depuis 2005, Biocarburants avancés Canada a joué un rôle de leader à l’échelle provinciale et fédérale en prônant l’établissement de politiques judicieuses en matière de biocarburants afin d’élargir les options d’énergie propre, d’obtenir des résultats mesurables de l’action pour le climat et de stimuler les investissements nouveaux et le développement de la croissance propre. Pour en savoir plus sur Biocarburants avancés Canada et ses membres, visitez : www.advancedbiofuels.ca