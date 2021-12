Rafael Marrero & Company ingresa oficialmente al círculo íntimo de Inc. Masters

Dr. Rafael Marrero Círculo exclusivo de la revista Inc.

Mediante este impresionante logro, la reconocida firma se integrará al club más exclusivo del sector empresarial estadounidense.

Es un verdadero honor formar parte de este selecto grupo. Mi equipo y yo estamos saboreando este momento de celebración, porque es un hito importante, especialmente, después de una pandemia.” — Rafael Marrero

MIAMI, FL, UNITED STATES, December 18, 2021 / EINPresswire.com / -- La distinguida firma de gestión y consultoría empresarial Rafael Marrero & Company , acaba de ser oficialmente invitada a formar parte del círculo íntimo de Inc. Masters , la red de ganadores de Inc. 5000 que reconoce a fundadores y directores ejecutivos de las empresas privadas con un mayor crecimiento en los Estados Unidos.«Realmente, es un verdadero honor formar parte de este selecto grupo. Mi equipo y yo estamos saboreando este momento de celebración, porque, sin lugar a duda, es un hito importante, un logro tremendo, especialmente, después de una pandemia tan intensa», señaló el CEO de la empresa, Dr. Rafael Marrero, tras recibir la invitación.Para ser considerado e invitado a formar parte de Inc. Masters, no solo hay que ser miembro de Inc. 5000, sino también el fundador de una firma que haya sido incluida en su ranking de compañías privadas con el mayor crecimiento a nivel nacional. En el caso del Dr. Marrero, obedeció a su previa inclusión en el codiciado top de Inc. 500.Ahora que ingresa a este círculo exclusivo, el exitoso empresario se convertirá en parte real de la familia de Inc., única publicación dedicada al éxito empresarial al más alto nivel. Asimismo, ganará más reputación como líder nacional en su industria, la contratación con el Gobierno Federal de EE. UU.Paralelamente, estará mejor conectado con otros ganadores de Inc. 5000, asistirá a reuniones exclusivas para miembros y profundizará sus vínculos con los editores de la revista, en cuyas páginas podrá publicar sus artículos, elevando así su perfil de empresa y potenciando su marca personal.«Este logro me enorgullece muchísimo: por lo que representa en sí y por haberlo conseguido al terminar un año de arduo trabajo y desafíos superados. Agradezco a Inc. Masters por esta invitación que nos honra e impulsa a seguir haciendo lo que mejor sabemos saber: guiar a los emprendedores a conquistar el mercado federal», remarcó el reconocido economista.Cabe detallar que, con anterioridad, Rafael Marrero & Company ya había sido reconocida dos veces por la revista Inc. como una de las 500 empresas privadas de más rápido crecimiento en el país y también por ser uno de los 50 mejores lugares de trabajo de toda la nación.Acerca de Rafael Marrero & CompanyCreada en 2008 por el Dr. Rafael Marrero, Rafael Marrero & Company es una firma de gestión y consultoría empresarial que asesora a los emprendedores sobre cómo hacer negocios con el cliente más rico del mundo: el Gobierno Federal de los Estados Unidos.Por su extraordinario éxito como empresa líder en su industria, la compañía ha sido reconocida en varias ocasiones. En 2016, por ejemplo, fue distinguida por el Concilio Nacional del Desarrollo para Empresas Minoritarias con el máximo galardón otorgado a negocios minoritarios del país.En 2019, entretanto, ganó el Premio Sunshine en la categoría de Small Business del año, que otorga la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. En ese mismo año, el Dr. Marrero publicó el bestseller de Amazon “ La salsa secreta del Tío Sam ”, primer libro sobre contratación federal especialmente dedicado a la comunidad hispana.Acerca de Inc. MastersDefinida como una comunidad de empresarios reconocidos por la revista Inc., Inc. Masters fue creada a sabiendas de que nadie comprende mejor las recompensas y los desafíos de dirigir una firma de Inc. 5000 que otros homenajeados por la revista especializada en empresas.Con esa premisa en mente, surgió este círculo íntimo y exclusivo que no solo los mantiene conectados, sino que también los ayuda a prosperar, a construir su reputación como líderes intelectuales, a influir en la cobertura de la prestigiosa publicación e, incluso, a moldear la forma en que esta atiende a los emprendedores más exitosos a nivel nacional.