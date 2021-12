Soudan du Sud : Diar Foundation, la lutte pour une vie meilleure

Femme soudanaise dans la “Farm School Program” Jeune fille soudanaise dans la "Farm's school program" Femmes soudanaises dans la "Teach skills program"

MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHôNE, FRANCE , December 16, 2021 / EINPresswire.com / -- Au Soudan du Sud, l’association Diar Foundation lutte pour rétablir la situation précaire des femmes et des enfants soudanais et ougandais, qui se battent jour et nuit contre l’extrême pauvreté et la famine qu’ont laissé les derniers affrontements.Un lendemain perduMalgré l’espoir d’une stabilité et de l’amélioration des conditions de vie des soudanais, notamment grâce à la trêve de 2018 et du redressement de l’industrie pétrolière, les soudanais du sud ont toutefois été confrontés à une réelle désillusion. En effet, les derniers affrontements sanglants de 2011, 2013, 2016, suivis du nouveau climat de violence qu’a intensifiée la crise sanitaire de la Covid-19, ont laissé un triste héritage de pauvreté et de famine, dont les femmes et les enfants restent les principaux touchés de part la précarité, les abus moraux et physiques et la domination patriarcale sans pareille.“Quelque chose doit changer!”, exclame Karak DenyokCréée en 2003 par Karak Denyok, survivante de guerre, l’association humanitaire à but non lucratif Diar Foundation, lutte contre l’affliction et l’instabilité que connaissent les femmes et les enfants soudanais, étant laissés pour comptes et livrés à eux-mêmes dans cette crise alimentaire. La Diar Foundation tente ainsi de rétablir leur condition de vie par le biais de la « réhabilitation et du développement ».Un accompagnement pour une meilleure viePour ce faire, la Diar Foundation a mis en place différents leviers pour aider les femmes à s’affranchir mentalement de l’idéologie que, « l’homme seul est capable de pourvoir à leurs besoins ». Ainsi, grâce aux dons reçus, l’association a créé le programme d’agriculture « The farm’s school program », qui a permis à de nombreuses femmes soudanaises de semer et de cultiver leurs propres récoltes pour nourrir leur famille et leur communauté.L’association Diar Foundation a également installé un programme d’éducation élémentaire, « The teach skills program », qui enseigne les fondamentaux tels que : « l’alphabétisation, le calcul et les règles d’hygiène », afin de préparer les femmes et les enfants à réussir dans la vie et leur donner envie d’aller plus loin.“Je leur ai dit qu’on pouvait réussir ensemble”, Fondatrice de Diar Foundation.Grâce à la charité humaine, bien d’autres programmes ont pu être financés et mis en pratique par l’association ; notamment la protection des tout-petits, « Child’s protection program », ou encore l’aide à l’independance des femmes, « Foster independence », pour ne citer que ces exemples. Aujourd’hui, la Diar Fondation appelle les âmes généreuses à participer au changement, à la « réhabilitation et au développement » des femmes et des enfants du Soudan du Sud, en faisant un don, minime soit-il. Cela permettra à ce que les dispositifs mis en place puissent continuer à aider et à accompagner les femmes et les enfants dans leur lutte quotidienne pour une meilleure vie.Pour faire un don, rendez-vous ICI Pour en savoir davantage concernant l’association, visiter le site : https://diarfoundation.org/ Pour découvrir les autres moyens de contribution, visiter le site : https://diarfoundation.org/ways-to-give/