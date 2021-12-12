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There were 65 press releases posted in the last 24 hours and 182,403 in the last 365 days.

TRAFFIC ALERT WEST SHORE RD ALBURGH

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

ST ALBANS BARRACKS ON BEHALF OF ALBURGH FIRE DEPARTMENT

 

 

 

 

ALBURGH FIRE DEPARTMENT IS REPORTING THE ROAD CLOSED IN THE AREA OF WEST SHORE ROAD IN ALBURGH JUST NORTH OF MIDDLE RD EXTENSION  DUE POWER LINES DOWN.

 

THE POWER COMPANY HAS BEEN CONTACTED  AND SHOULD BE SENDING A TEAM TO THIS AREA. THIS IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE. UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA, OR SEEK ALTERNATE ROUTES

 

PLEASE DRIVE CAREFULLY

 

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111

 

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