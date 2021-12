Axxel acquires Capital GRH

Axxel announces the acquisition of Capital GRH.specialized in human resources management. This acquisition complements Axxel / Bromelin HR Consulting.

Montreal, December 1st, 2021

Axxel announces the acquisition of Capital GRH, an advisory firm specializing in the field of human resources management.

Eric Haggar, President of Axxel said: “This acquisition enables our HR group to offer a new suite of services to our clientele. Annie Lebeau has built a very reputable business and we are very excited to welcome her and Capital GRH to our group. This acquisition complements Axxel / Bromelin HR Consulting and is part of our strategy to build a national HR consulting group that will offer unparalleled service and expertise to our clients.

Annie Lebeau states:

“Capital GRH Inc. is proud to partner with the Axxel Group. We are delighted with this transaction, which will allow us to join forces and continue our growth. Thanks to a multidisciplinary team, we will continue to serve our customers with the same standards of excellence that represent us. With the added presence in Ontario, Capital GRH's clients will be pleased to know that we will now be able to extend our service offering to their branches outside Quebec. This magnificent adventure would not have been possible without the contribution of an exceptional team and a clientele of choice. Since successes are never built alone, I would like to express my gratitude to my team, partners and loyal clients who have contributed significantly to the success of Capital GRH for 12 years now. Thank you to the Axxel Group for their trust. Our shared values and vision will allow us to continue to positively transform workplaces and contribute to the success of SMEs across Canada.”

Mandy Di Lazzaro, Practice leader, says: “We are thrilled to have the Capital GRH’s team join our family and look forward to expanding our service offering and market coverage.”

About Axxel:

Since 1999, Axxel, a family-owned company, has grown into a multidisciplinary consulting firm specializing in mergers and acquisitions, corporate finance and human resources. We strive for excellence, honest relationships with the people we respect and the products we believe in.

About Capital GRH:

Capital GRH, specialists in human resources management and recruitment processes since 2013, offers, as part of their portfolio, the services of Virtual Advisor, Organizational Mediation, Recruitment, Career Transition, Training and Conferences.

www.capitalgrh.com

Le 1er décembre 2021

Axxel annonce l’acquisition de Capital GRH, un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

Eric Haggar, président d’Axxel, a déclaré : « Cette acquisition permet à notre groupe RH d’offrir une nouvelle gamme de services à notre clientèle existante. Annie Lebeau a bâti une entreprise très réputée et nous sommes ravis de l’accueillir, elle et l’équipe de Capital GRH au sein de notre groupe. Cette acquisition vient s’ajouter à notre groupe Axxel / Bromelin RH Conseil et fait partie de notre stratégie visant à bâtir un groupe national de consultation en RH qui offrira un service et une expertise inégalés à nos clients. »

Annie Lebeau, fondatrice dit :

« Capital GRH Inc. est fière de s’associer au Groupe Axxel. Nous nous réjouissons de cette transaction qui nous permettra d’unir nos forces et poursuivre notre croissance. Grâce à une équipe pluridisciplinaire, nous pourrons continuer de servir notre clientèle avec toujours les mêmes standards d’excellence qui nous caractérisent. Avec maintenant une place d’affaires en Ontario, les clients de Capital GRH seront heureux d’apprendre que nous pourrons dorénavant étendre notre offre de services à leurs succursales hors-Québec. Cette magnifique aventure n’aurait pu voir le jour sans l’apport d’une équipe exceptionnelle et d’une clientèle de choix. Puisque les réussites ne se bâtissent jamais en solo, je tiens à exprimer toute ma gratitude à mon équipe, mes partenaires et fidèles clients qui ont largement contribué au succès de Capital GRH depuis maintenant 12 ans. Merci au Groupe Axxel pour leur confiance. Nos valeurs et vision communes nous permettront de continuer à transformer positivement les milieux de travail et de contribuer au succès des PME à travers le Canada.

Mandy Di Lazzaro, Directrice Générale dit :

“Nous sommes heureux d’accueillir l'équipe de Capital GRH à notre famille et pouvons maintenant offrir des services variés pour mieux satisfaire les besoins du marché. »

Axxel :

Depuis 1999, Axxel, une entreprise familiale, est devenue une société de conseils multidisciplinaire spécialisée dans les fusions et acquisitions, le financement d’entreprise et les ressources humaines. Nous visons l’excellence, des relations honnêtes avec les personnes que nous respectons et les produits en lesquels nous croyons.

Capital GRH:

Depuis 2013, Capital GRH, spécialistes dans la gestion de ressources humaines et processus de recrutement, offre, entre autres, les services de Conseiller Virtuel, Médiation organisationnelle, Recrutement, Transition de carrière, Formations et conférences.

www.capitalgrh.com