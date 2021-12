Onderzoek van Lumen laat zien dat Contextual advertenties 3.3 keer meer aandacht krijgen

Seedtag en Lumen Onderzoek: "The Power of Contextual in the Attention Economy"

AMSTERDAM, NETHERLANDS, December 1, 2021 / EINPresswire.com / -- Seedtag , de leider in contextual advertising heeft het rapport "The Power of Contextual in the Attention Economy" gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Lumen Research , gespecialiseerd in het meten van aandacht. De analyse laat zien dat advertenties van Seedtag twee keer meer aandacht krijgen in vergelijking tot Outstream Video en vergelijkbare Rich Media platformen, en 3.3 keer meer aandacht krijgen dan standaard IAB formaten. Seedtag krijg dit voor elkaar door gebruik te maken van de kracht van Contextual Intelligence en high-impact formaten.Vandaag de dag is privacy belangrijker dan ooit, waardoor de aandacht van de consument vangen en vasthouden een uitdaging is geworden. Echter, nu de industrie langzaamaan afscheid neemt van third-party cookies, krijgen merken een kans om op een betekenisvolle manier met consumers te connecten door het inzetten van contextual advertising. Deze strategieën zorgen ervoor dat merken relevante advertentie ervaringen kunnen leveren, volledig in lijn met de consument haar interesses op dat moment. Op deze manier wordt de impact en aandacht van een campagne vergroot terwijl er rekening wordt gehouden met de privacy.Door merkboodschappen te plaatsen in relevante content wordt de aandacht van de gebruiker gegrepen. Dit zal uiteindelijk ook terug te zien zijn in sales metrics: volgens Lumen kunnen ads die de aandacht voor meer dan 2.5 seconden vasthouden zorgen voor een stijging in sales van 50%. Seedtag is een samenwerking met Lumen aangegaan om dieper in de performance van haar formaten te duiken, en om effectief de kwaliteit van de aandacht voor Seedtag’s custom formaten en placements te meten.Bij het onderzoek waren 1200 respondenten uit de UK betrokken, wiens navigatie patronen en kijkgedrag werd gemeten met behulp van eye-tracking technologie. De resultaten werden vervolgens in context geplaatst door ze te benchmarken in vergelijking tot mainstream video en display channels.De belangrijkste conclusies:- Seedtag’s advertenties werden sneller opgemerkt dan alle andere digitale kanalen: 87% van Seedtag’s ads werd opgemerkt in vergelijking tot 61% bij IAB standaard formaten.- Seedtag genereert significante viewing time: Seedtag staat in the top 2 wat betreft het behouden van aandacht, met gemiddeld 3,2 seconden viewing time voor elke ad of impressie gelevert, vergeleken met outstream video’s 1,8 seconden.- De hoogste APM Score: Seedtag scoort het beste vergeleken met andere digitale kanalen met de hoogste APM score. Deze score vertelt ons hoeveel seconden van aandacht een advertentie krijgt per 1000 geleverde impressies. Seedtag heeft maar liefst 2766 seconden aandacht per 1000 impressies geleverd, 3.3 keer meer dan de IAB standaard formaten en 37% meer vergeleken met Social Media uitingen.Met de aandachtsgegevens die in deze studie zijn verzameld heeft Lumen een specifiek Seedtag voorspellend model kunnen bouwen, die een diepgaand inzicht geeft over de performance op het gebied van aandacht. Door het verzamelen van data op impressie level via een LAMP tag (Lumen Attention Measurement Platform) kan Seedtag de aandachtsscore bepalen voor elk formaat, placement en domein. Met deze inzichten kunnen merken op kwaliteit van aandacht optimaliseren in hun campagnes en het verspillen van impressies voorkomen.Jeroen Wirz, Sales Director BeNeLux bij Seedtag geeft aan: het tijdperk dat we kwaliteit van een campagne bepalen op basis van digitale metrics moet achter ons komen te liggen. Viewability, in-view time en uitkijk percentages zijn factoren die niks zeggen over de kwaliteit van een campagne, enkel of een campagne goed is uitgeleverd. Dit onderzoek toont aan dat we verder moeten gaan en de variabele ‘aandacht’ als belangrijkste factor moeten gaan zien. Voor Seedtag is het goed om te zien dat we daar zeer positief aan bijdragen.Micheal Follet, Managing Director, Lumen Research zegt: ‘Seedtag is een key partner voor ons en we zijn erg enthousiast over onze samenwerking. Lumen’s aandacht metrics zijn gebaseerd op data en algoritmes van ons eye-tracking panel, welke meerdere jaren aan aandachts data bevat van honderden huishoudens - bestaande uit duizenden websites en miljoenen eye tracking data points. Door een verscheidenheid aan publicatieomgevingen en advertentieformaten op impressieniveau te volgen, hebben we relaties tussen aandacht en andere variabelen geïdentificeerd en kunnen wij effectieve voorspellende schattingen maken. Dit is een game-changer voor adverteerders die op zoek zijn naar betrouwbare gegevens over de impact van hun campagnes."About SeedtagSeedtag is de Contextual Advertising Company die zeer impactvolle en engaging oplossingen creëert voor relevante, premium en visuele content, wat targeting en rendement mogelijk maakt voor publishers en merken. De contextual A.I. van het bedrijf stelt merken in staat om op een cookie-vrije basis in contact te komen met consumenten binnen hun universum van interesse.Seedtag werd in 2014 in Madrid opgericht door twee ex-Googlers die het maximale uit redactionele beelden wilden halen en is tot op de dag van vandaag een wereldwijd bedrijf dat meer dan 200 werknemers telt en een belangrijke internationale aanwezigheid heeft met kantoren in Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Benelux, Duitsland, Mexico, Brazilië en Colombia.Over LumenLumen is een bedrijf dat aandacht technologie gebruikt om merken te helpen de aandacht voor hun marketing te meten, te kopen en te versterken.