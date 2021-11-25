Gulf Capital SME Awards 2021

احتفلت "جلف كابيتال" وميد بمرور 10 أعوام على دعم مجتمع المشروالمتوسطة في المنطقة من خلال تكريم أفضل

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 25, 2021 /EINPresswire.com/ -- دبي، 25 نوفمبر 2021 - احتفلت "جلف كابيتال" وميد جلوبال داتا بمرور 10 أعوام على دعم مجتمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال تكريم أفضل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حفل توزيع "جوائز جلف كابيتال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" أقيم في بالاس وسط مدينة دبي.

حضر حفل توزيع الجوائز أكثر من 250 من قادة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين بهذا القطاع، وقد شكل الحفل لحظة للتوقف والاعتراف بالإنجازات الرائعة لأربعة عشر شركة صغيرة ومتوسطة والتي أثبتت أنه على الرغم من التحديات التي يمثلها الوباء العالمي، فإن مبادئ العمل القوية والاهتمام بالموظفين وثقافة المؤسسية والالتزام بالابتكار هي كافة المكونات اللازمة لتطوير وتنمية أعمال ناجحة في المنطقة.

بالإضافة إلى الفائزين الذين تم تكريمهم في 18 فئة لهذه الجوائز، احتفى الحفل أيضاً بسبع شركات أخرى حازت على إشادة كبيرة في الفئات المختلفة بما في ذلك فئة التركيز على العملاء للعام، وأفضل شركة تهتم بالموظفين وفئة جائزة سيجنا للثقافة المؤسسية للعام، وفئة جائزة "جلف كابيتال لأفضل شركة لهذا العام".

أثبتت هذه الدورة السنوية العاشرة من الجوائز أنها الأكثر تنافسية في السنوات الأخيرة حيث جمعت أكثر من 340 عرضاً من الشركات التي مثلت مبيعات سنوية مجمعة تزيد عن 3 مليارات دولار.

تم تكريم إيمينسا، الحائزة على "جائزة جلف كابيتال لأفضل شركة لهذا العام"، عن نموذج أعمالها القوي للغاية والطريقة التي استفادت بها من سوق النفط والغاز شديد التنافسية. وتعليقاً على الجوائز، قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "خلال السنوات العشر الماضية كانت رحلتنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديرها في الاحتفالية السنوية لـ ’جوائز جلف كابيتال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‘ رائعة. في كل عام، نرى ونلمس طموح رواد الأعمال الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الإقليمي ويتفوقون في مجالات الابتكار والتركيز على العملاء والنمو الاقتصادي. شهدنا هذا العام كيف تغلبت هذه الشركات على تحديات الوباء العالمي من خلال تبني خطط عمل مرنة، مع التركيز على موظفيها وثقافتها المؤسساتية واحتياجات العملاء. ويشكل هذا دليلا على متانة الاقتصاد في المنطقة. أود أن أهنئ كافة الفائزين على إنجازاتهم الرائعة".

تقول سونيا كريجان، المديرة التجارية لمجموعة ميد: "يذكرنا الفائزون هذا العام لماذا شكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل سريع الأساس للنمو الاقتصادي المستمر في المنطقة وتطورها على الرغم من الوباء العالمي. إن الالتزام والشغف والدافع الكبير الذي يحرك تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة هي مصدر إلهام، ونحن سعداء بتوفير هذه الفرصة لمنحهم هذا التقدير الذي يستحقونه كثيراً".

تشمل القائمة الكاملة للفائزين:

1. جائزة ابتكار الأعمال للعام، إيكار

2. جائزة أفضل قائد أعمال لهذا العام، ناتاشا هاثرال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيش تاش للتسويق

3. جائزة أفضل شركة صغيرة للأعمال بين الشركات لهذا العام، تينديرد

4. جائزة أفضل شركة ناشئة للأعمال بين الشركات في مجال التكنولوجيا لهذا العام، آي كيو روبوتيكس

5. جائزة أفضل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تقدم خدماتها للمستهلكين لهذا العام، بو بوتس

6. جائزة أفضل شركة ناشئة صغيرة تقدم خدماتها للمستهلكين لهذا العام، سكوات وولف

7. أفضل تركيز على العملاء لهذا العام، فورتشايلد

8. جائزة سيجنا للاهتمام بفريق العمل والثقافة المؤسسية لهذا العام، تيش تاش للتسويق والعلاقات العامة

9. جائزة التحول الجذري في القطاع لهذا العام، بوينت تشيك آوت

10. جائزة فيديكس للشركة الناشئة لهذا العام، هاياويا

11. "جائزة جلف كابيتال" لأفضل شركة لهذا العام، إيمينسا

12. جائزة أفضل شركة رقمية لهذا العام، آرت سمايلي

13. جائزة أفضل شركة إماراتية لهذا العام، أكوا فن

14. جائزة أفضل رائد أعمال للعام، أحمد بن شيبة، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا فن

15. جائزة أفضل شركة متناهية الصغر لهذا العام، أنظمة ون كليكو

16. جائزة أفضل شركة ناشئة لتكنولوجيا الأسواق الرقمية لهذا العام، ديستيشيان

17. جائزة أفضل شركة في الاستدامة لهذا العام، ترايدنت تراكواي

18. جائزة أفضل رائد أعمال جديد للعام، محمد عبسي حلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوفت بوكس

إشادة:

1. التركيز على العملاء لهذا العام ، تايم لابس ميدل ايست م.د.م.س.

2. التحول الجذري في القطاع لهذا العام، إيمينسا.

3. الشركة الرقمية لهذا العام، كلايم آي

4. الشركة الإماراتية لهذا العام، فارمين

5. شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا بين الشركات في هذا العام، فين فلكس

6. شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الأسواق الرقمية لهذا العام، بيلد هوب و باز بي

7. الموظفين والثقافة المؤسساتية من سيجنا لهذا العام هي، شركة قرار

8. شركة جلف كابيتال لهذا العام، تيش تاش للتسويق والعلاقات العامة

تحظى جوائز "جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة" بدعم الشريك المؤسس: "جلف كابيتال"، الشريك الرسمي للصحة والرفاهية؛ سيجنا، الشريك اللوجستي الرسمي؛ فيديكس إكسبريس، شركاء مؤيدون؛ مؤسسة دبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركاء الجمعية؛ دي تيك، إن 5، ستارت أيه دي و تاي دبي.

تم دعم الجوائز أيضاً من قبل كبار الشخصيات الحاضرين في حفل استقبال إي زون، دوبود، هاياويتا، آي كيو فولفيلمنت ولاند ستيرلينغ.

حول ميد:

ميد هي علامة تجارية إعلامية للإدارة العليا، ومنتجات الاشتراك الرئيسية الخاصة بها هي منشور مراجعة أعمال ميد والموقع الإلكتروني www.meed.com. بالإضافة إلى تنظيم جوائز ميد بروجكتس وجوائز جلف كابيتال للمشوعات الصغيرة والمتوسطة وجوائز ضمان لصحة الشركات والمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي.

تمتلك ميد أيضاً شركتين للمحتوى عالي القيمة، مشاريع ميد وميد لتقارير الآراء الرئيسية. مشاريع ميد هي قاعدة بيانات تتبع المشاريع المتميزة في الشرق الأوسط وتقدم ميد لتقارير الآراء الرئيسية بحثاً مخصصاً وتحليلات معمقة. تأسست ميد في عام 1957، وكانت جزءاً لا يتجزأ من تقديم المعلومات والأخبار التجارية والاستعلامات والتحليلات حول اقتصاديات وأنشطة الشرق الأوسط منذ ذلك الحين.

احتفلت ميد بعيد ميلادها الستين في عام 2017. منذ بداياتها الصغيرة في شقة بلندن في 8 مارس 1957، نمت ميد مع المنطقة، لتصبح المصدر الأكثر ثقة لمعلومات الأعمال في الشرق الأوسط.

نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من خمسة عشرة عاماً في الأسواق السيوية في مجال الملكية الخاصة ورأس مال النمو والتطوير العقاري. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الأسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 36 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.gulfcapital.com أو Linkedin@gulfcapital

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مع ميد

شاراث رافي

مدير التسويق

البريد الالكتروني: Sharath.ravi@meed.com

المتحرك: 62 38 525 50 971+ مع جلف كابيتال

بروج للاستشارات

رندة مزاوي

البريد الالكتروني: randa@boroujconsulting.com ؛ rosie@boroujconsulting.com

المتحرك: 20 61 450 50 971+؛

25 51 551 56 971+



