ID Capital announces its expansion into China with the opening of ID Capital China
EINPresswire.com/ -- ID资本成立中国公司，拓展中国市场
2021年11月9日，新加坡
立即发表
如果说中国是一个以大数目著称的国度，那么这个大数目同样适用于农业食品领域。大数目既表明了现有食品体系中存在问题的普遍性，也反应了人们希望通过创新来解决食品体系诸多挑战的迫切性。面对这些挑战，特别是ESG（环境、社会、治理）标准带来的压力，国际投资界普遍对农业食品科技领域的投资兴趣增长。而中国再次突破常规，以更快的步伐构建自己独特的农业食品发展路径。
ID资本对中国市场的战略布局，正是顺应这一发展潮流。这遵循了我们的理念：全球性的挑战需要全球和本土联手的方案，需要不同学科的交叉融合，需要创业人才的聚合，需要扎根本土文化和场景。ID资本中国（ID Capital China）设立于上海，由张翼翔（Steven）负责运营。Steven曾经在知名农业食品企业（如嘉吉和OSI集团）工作了15年，曾经连续创立信息科技和农业科技两家公司并成功退出。
ID资本中国将作为一家投资和咨询公司，支持以科技驱动的早期创新项目在中国市场的发展。公司将通过资本部署那些具有转型升级价值且产品与市场高度契合的早期初创公司。公司还将为大企业和高成长初创企业提供战略和财务的咨询服务，以支持其扩张计划。上述目标的实现，将基于ID资本的专业能力、独特的商业模式，以及立足新加坡打造的覆盖亚太地区的农业食品科技创新生态系统的成功经验。
“过去20年，中国庞大而复杂的食品和农业系统是在全球化和互联网发展的双重背景下发展起来的。未来20年，以生物技术和数据科学为代表的新科技力量，将推动整个产业的转型升级。而这正是ID 资本将发挥催化作用的地方。创新已变得更加复杂、更具有组合性，但也可能更具变革性，从而找到对地球和人类更有利的解决方案。而这一切，需要通过促进初创公司与大企业的创新融合，以及发挥资本杠杆的影响力来实现，而这正是ID 资本的立场。”ID 资本中国区总经理张翼翔表示。
“食品的未来掌握在我们手中。在过去5年中，我们看到了中国以自己的方式迎接农食行业的挑战，并意识到了从内部解决问题时带来的巨大机遇。在这个关键节点，我们非常高兴地欢迎Steven的加入。他的双重经历将非常有助于实现行业所需的融合。” ID 资本创始人兼首席执行官Isabelle Decitre表示。
关于ID 资本
ID 资本是一家总部位于新加坡的投资公司，专注于亚太地区的农业科技与食品科技领域。ID 资本是亚太地区农业食品行业的先驱，其2016年推出的亚洲未来食品平台（Future Food Asia）促进了该地区的产业生态系统。它的投资理论基于这样一个事实：在这个不断增长的领域，亚太地区是高增长和高风险的焦点。ID 资本也是新加坡创业资本（Startup SG Equity）农业食品科技领域的指定合作伙伴。
进一步了解或咨询，请邮件联系steven.zhang@idcapital.cn。
Isabelle Decitre
2021年11月9日，新加坡
立即发表
如果说中国是一个以大数目著称的国度，那么这个大数目同样适用于农业食品领域。大数目既表明了现有食品体系中存在问题的普遍性，也反应了人们希望通过创新来解决食品体系诸多挑战的迫切性。面对这些挑战，特别是ESG（环境、社会、治理）标准带来的压力，国际投资界普遍对农业食品科技领域的投资兴趣增长。而中国再次突破常规，以更快的步伐构建自己独特的农业食品发展路径。
ID资本对中国市场的战略布局，正是顺应这一发展潮流。这遵循了我们的理念：全球性的挑战需要全球和本土联手的方案，需要不同学科的交叉融合，需要创业人才的聚合，需要扎根本土文化和场景。ID资本中国（ID Capital China）设立于上海，由张翼翔（Steven）负责运营。Steven曾经在知名农业食品企业（如嘉吉和OSI集团）工作了15年，曾经连续创立信息科技和农业科技两家公司并成功退出。
ID资本中国将作为一家投资和咨询公司，支持以科技驱动的早期创新项目在中国市场的发展。公司将通过资本部署那些具有转型升级价值且产品与市场高度契合的早期初创公司。公司还将为大企业和高成长初创企业提供战略和财务的咨询服务，以支持其扩张计划。上述目标的实现，将基于ID资本的专业能力、独特的商业模式，以及立足新加坡打造的覆盖亚太地区的农业食品科技创新生态系统的成功经验。
“过去20年，中国庞大而复杂的食品和农业系统是在全球化和互联网发展的双重背景下发展起来的。未来20年，以生物技术和数据科学为代表的新科技力量，将推动整个产业的转型升级。而这正是ID 资本将发挥催化作用的地方。创新已变得更加复杂、更具有组合性，但也可能更具变革性，从而找到对地球和人类更有利的解决方案。而这一切，需要通过促进初创公司与大企业的创新融合，以及发挥资本杠杆的影响力来实现，而这正是ID 资本的立场。”ID 资本中国区总经理张翼翔表示。
“食品的未来掌握在我们手中。在过去5年中，我们看到了中国以自己的方式迎接农食行业的挑战，并意识到了从内部解决问题时带来的巨大机遇。在这个关键节点，我们非常高兴地欢迎Steven的加入。他的双重经历将非常有助于实现行业所需的融合。” ID 资本创始人兼首席执行官Isabelle Decitre表示。
关于ID 资本
ID 资本是一家总部位于新加坡的投资公司，专注于亚太地区的农业科技与食品科技领域。ID 资本是亚太地区农业食品行业的先驱，其2016年推出的亚洲未来食品平台（Future Food Asia）促进了该地区的产业生态系统。它的投资理论基于这样一个事实：在这个不断增长的领域，亚太地区是高增长和高风险的焦点。ID 资本也是新加坡创业资本（Startup SG Equity）农业食品科技领域的指定合作伙伴。
进一步了解或咨询，请邮件联系steven.zhang@idcapital.cn。
Isabelle Decitre
ID Capital Pte Ltd
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