الإعلان عن أسماء أول 100 شركة صغيرة ومتوسطة في المنطقة في حفل توزيع جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021

Gulf Capital SME Awards 2021 finalists announced Gulf Capital SME Awards 2021

DUBAI, UAE, November 4, 2021 /EINPresswire.com/ -- دبي، 4 نوفمبر 2021 - كشفت شركتا "جلف كابيتال" و"ميد – جلوبال داتا" عن أسماء 153 متأهلاً للتصفيات النهائية للنسخة العاشرة من حفل توزيع "جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة" والتي تم تخصيصها لتكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة التي تقود عملية النمو التجاري والاقتصادي في المنطقة نحو اقتصاد المعرفة الحديث، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا.

هذا وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المائة من جميع الشركات العاملة في المنطقة و99 في المائة من شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. وقد أثبتت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مرونتها والتزامها بالابتكار واستمرارها في دعم وتعزيز الاستثمارات الكبيرة التي تواصل الحكومات الإقليمية القيام بها لدعم هذا القطاع الاقتصادي المحوري على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة كورونا.

وقد شهدت هذه المسابقة مشاركة وتسجيل أكثر من 1000 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي على الموقع الإلكتروني لهذه الجائزة. وكشفت الجولة الأولى من التصفيات عن تأهل 153 شركة للتصفيات النهائية موزعة على 19 فئة بما في ذلك "جائزة جلف كابيتال لأفضل شركة لهذا العام" و"جائزة سيجنا للأجواء والثقافة المؤسسية لهذا العام" و"جائزة فيديكس لأفضل شركة ناشئة لهذا العام"، وأفضل شركة إماراتية لهذا العام و"جائزة أفضل شركة تقود التحول الجذري في قطاعها لهذا العام".

ومن بين المتأهلين للمراحل النهائية في عام 2021 بازبيي، كاشيو، ذه هانجينج هاوس إكسبيرينشال إجنسي، دوبود، بيور هارفست سمارت فارمز، ديستيتشاين.

وسيتم الآن اختيار الفائزين من أولئك المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل هيئة تحكيم مكونة من أكثر من 30 خبيراً في مختلف المجالات يمثلون بعضاً من أبرز المؤسسات الخاصة والعامة والأكاديمية في المنطقة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لشراكتنا مع ’ميد‘ التي أتت بعد عقد من دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. ويعد برنامج ’جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة‘ هذا، بشقيه المعرفي لنشر وتبادل الخبرات والجوائز للاحتفاء بالرواد، دليلاً إضافياً على التزامنا بتقديم الدعم والمشورة لتلك الشركات التي تجمع بينها مزايا وصفات أساسية مشتركة في الابتكار والسلاسة والمرونة. توفر ’جلف كابيتال‘ جهودها وخبراتها لتوفير فرص النمو لتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركات لاقتصاداتنا. وقد توسعت ’جلف كابيتال‘ على مدى عشر سنوات ووسعت نطاق نشاطها ليشمل مجموعة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستمرار في نقل المعرفة وتوفير الدعم على نطاق أوسع وإتاحة العديد من فرص إقامة العلاقات الجديدة. وإننا ملتزمون بتكثيف الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ونحرص دائماً على رد الجميل للمجتمعات التي نعمل فيها".

وقالت سونيا كريجان المدير التجاري لمجموعة ميد: "على مدى السنوات العشر الماضية وبالشراكة الوثيقة مع شريكنا المؤسس ’جلف كابيتال‘ كانت هذه الجوائز بمثابة احتفال سنوي وتقدير لاستمرار الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وخارجها في رسم المشهد الاقتصادي الإقليمي. وقد تبرع فريق ’جلف كابيتال‘ الاستثنائي بوقته وخبرته للبرنامج والشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت جزءاً منه. هذا ويُعتبر المتسابقون الذين انتقلوا للتصفيات النهائية في جوائز هذا العام بمثابة شهادة حقيقية على رحلة النمو والتحول الملحوظة وإننا فخورون بمواصلة دعمنا لهذه الشريحة الرئيسية".

وسيتم الإعلان عن الفائزين من الفئات التسع عشرة في حفل استقبال بتاريخ 24 نوفمبر 2021 في دبي.

ويتم دعم الجوائز من قبل الشريك المؤسس ’جلف كابيتال‘، الشريك الرسمي للصحة والرفاهية، وسيجنا، الشريك اللوجستي الرسمي، وفيديكس اكسبريس، الشركاء المعتمدون للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وصندوق خليفة لشركاء التنمية الاقتصادية والشراكة دتيك، وإن فايف، وستارت أد، وتاي دبي.

النهاية



نبذة عن ميد

ميدل إيست إيكونوميك دايجست هي الاسم البارز في عالم الإعلام الإداري، وأهم منابرها نشرة ميد للاقتصاد والأعمال وموقعها الإلكتروني: www.meed.com. فضلاً عن ذلك تقوم بتنظيم جوائز مشاريع ميد، وجوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسِّطة، وجوائز ضمان للصحَّة المؤسَّسيَّة، والمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي.

كما تعمل ميد في اثنين من مجالات أعمال المحتوى ذات القيمة العالية، ألا وهما «ميد بروجيكتس» وتقارير «ميد بريميوم» التوضيحيَّة. ميد بروجيتكس هي أكبر قاعدة بيانات لتعقُّب المشاريع في الشرق الأوسط، أما تقارير ميد بريميوم التوضيحيَّة فهي تقدِّم أبحاثاً مخصَّصة وتحاليل عميقة. وقد تم تأسيس ميد عام 1957، حيث غدت وجهة متكاملة لتقديم معلومات وأخبار الأعمال والمشاريع الاقتصادية، فضلاً عن الاستقصاءات والتحاليل حول اقتصاد الشرق الأوسط ونشاطاته منذ ذلك الحين.

وقد احتفلت ميد بذكرى تأسيسها الستين في عام 2017، حيث كانت بداياتها في شقَّة متواضعة في لندن بتاريخ 8 مارس 1957، لتنمو وتتوسَّع بعد ذلك في المنطقة لتصبح أكبر مصدر موثوق في الشرق الأوسط لمعلومات الأعمال.

نبذة عن جلف كابيتال

جلف كابيتال هي مؤسسة استثمارات بديلة رائدة تعمل بدافع من الأفكار الاستراتيجية وتولي أهمية خاصة للجوانب الاجتماعية وتملك أكثر من خمسة عشر عاماً من الخبرة الاستثمارية في أسواق التنمية عبر استثمارات الملكية الخاصة والديون الخاصة ورأس مال التنمية والعقارات. وقد أقامت جلف كابيتال شراكة مع رواد أعمال ديناميكيين وفرق إدارة استثنائية تعمل على تزويدهم برأس مال للنمو واستشارات استراتيجية وخبرة تشغيلية لبناء أعمال عالمية رائدة في السوق. وتتمتع الشركة بسجل حافل وراسخ في الاستثمار في أسواق النمو بعد أن أنجزت 36 استثماراً منذ إنشائها. وهي تدير حالياً أكثر من 2.5 مليار دولار من الأصول عبر سبعة صناديق وأدوات استثمار. وتركز جلف كابيتال على القطاعات المرنة والطموحة مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والاستدامة. وتتمثل مهمتها في بناء القيمة من خلال الحوكمة ذات المستوى العالمي والخبرة العميقة وأفضل الممارسات الصناعية لتحقيق أداء مستدام ومتفوق لأصحاب المصلحة الرئيسيين.

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