BOOM de la Covid-19 dans le domaine de la chirurgie plastique et esthétique

BARCELONE, ESPAGNE, December 6, 2021 / EINPresswire.com / -- Les opérations du nez et des paupières ont battu tous les records en 2020. C’est un fait sans précédent. Medical Solutions Barcelona , plateforme de chirurgie plastique et esthétique a mis en évidence les gains inattendus de la chirurgie plastique et esthétique en 2020.La rhinoplastie et la blépharoplastie sur le devant de la scèneLa chirurgie du nez et des paupières ont connu une croissance remarquée en 2020. Cette tendance a été relayée par le média Europe 1 qui a précisé que la demande en interventions de chirurgie esthétique avait augmenté de 20 à 30% en France, avec les confinements successifs. Il semblerait même que ce chiffre atteigne 40% dans certaines cliniques.La cause ? Le recours à la visioconférence, devenu de plus en plus fréquent en période de télétravail aurait motivé les Français à pousser les portes des cliniques, et ce, malgré leur fermeture. L’accumulation des raisons des patients justifient en partie la demande. En effet, le mauvais éclairage, l’image de soi sous un angle inhabituel à l’écran ont convaincu ces derniers de recourir à la chirurgie faciale afin d’embellir les lignes, les rides et les asymétries de leur visage.Toutefois, une autre raison vient appuyer ces motivations par le fait que la chirurgie plastique du visage est discrète. C’est un argument de poids, lorsque l’on sait que le télétravail donne la possibilité de se rétablir sans attirer les indiscrétions des collègues de travail. Il faut ajouter que le port du masque facilite grandement la dissimulation des gonflements, ecchymoses et points de suture que les patients peuvent qualifier de disgracieux.D’ailleurs, le directeur général de Medical Solutions Barcelona, Monsieur Joaquín Pineda, ajoute que « l'utilisation du masque a également entraîné une augmentation spectaculaire du nombre de rhinoplasties réalisées. Le masque camoufle l'attelle nasale et les hématomes postopératoires typiques. »De plus, le port de cet accessoire peut générer une augmentation des opérations de blépharoplastie, les yeux devenant le seul point de mire du visage. Fort heureusement, la guérison s’avère rapide et sans temps d’arrêt prolongé.Le temps d’arrêt est la plus grande source de désagréments pour les patientsEn effet, le temps d’arrêt s’illustre comme l’une de contraintes les plus prononcées pour les patients qui subissent des interventions esthétiques au niveau du visage. Même si leur état de santé le leur permet, il faut compter sur les effets des ecchymoses et gonflements pour les empêcher de se rendre au bureau et par conséquent de prendre congé.Néanmoins, il semble que leur période de convalescence dans le contexte du télétravail ne les soucie guère, dans la mesure où ceux-ci peuvent continuer d’exercer sans que personne ne leur fasse de réflexions. De plus, il semblerait que ces derniers aient découvert que leurs revenus disponibles augmentaient grâce au télétravail. Conséquence de la réduction des activités normales en temps de pandémie.Le télétravail fait partie intégrante du quotidien et continuera très certainement d’augmenter la demande d’interventions esthétiques faciales. Les visioconférences, s’intègrent dans le paysage moderne de la vie professionnelle et justifient pour les patients un moyen de recours à leur guérison, sans être gênés de dévoiler les résultats précoces de leur opération.À propos de Medical Solutions BarcelonaMedical Solutions Barcelona est un prestataire de soins de santé localisé en Espagne. La plateforme met en relation des patients du monde entier avec des spécialistes basés à Barcelone. Les services sont offerts en plusieurs langues et dans un climat méditerranéen chaud qui favorise la guérison.