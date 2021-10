Ismael Cala y expertos hablarán sobre la mentalidad emprendedora en seminario híbrido El Negocio de ser tú

Ismael Cala 'El negocio de ser tú'

MIAMI, FL, EEUU, October 25, 2021 / EINPresswire.com / -- El próximo 30 de octubre Ismael Cala , comunicador y empresario, junto a Fernando Azures, director de EXMA, impartirán de manera híbrida (online y presencial) el seminario El negocio de ser tú destinado a profundizar en los estados mentales y las herramientas necesarias para llevar adelante con éxito un emprendimiento o negocio.Todo esto a fin de contrarrestar las estadísticas en materia de emprendimiento que no son nada alentadoras. Se calcula que 8 de cada 10 emprendimientos fracasan antes de llegar a los dos años de creación. Mientras que el 50% de ellos, no alcanzan el éxito por no estar debidamente preparados para emprender.Pensando en esto, los organizadores de “El negocio de ser tú” compartirán escenario con expertos de distintas áreas que ofrecerán sus conocimientos e historias para inspirar a quienes se inician o están en las primeras fases de su modelado de negocio.El equipo de mentores estará encabezado por Ismael Cala, estratega de vida y negocios y Fernando Anzures, director de EXMA Global. Los acompañarán: Vilma Nuñez, estrategia digital, CEO de Convierte +, Rodolfo Echeverría, ex VP de Creatividad The Coca-Cola Company, Julio Cañas, fundador de Fintelhub, experto en bioneurofinanzas y Juan Diego Cepeda, CEO Solar Mision.Mientras que de manera ondemand estarán: Alfonso y Christian, Co-fundadores Closers de ventas, Connie Ansaldi, directora para LATAM de Neu21 y Patrick Wind, speaker en Forbes 30under30.El evento presencial tendrá lugar en el Cala Center, ubicado en las afueras de Miami. Todos los participantes (tanto presencial como online desde cualquier parte del mundo) tendrán acceso a información privilegiada que sin duda harán la diferencia en sus negocios."Emprender puede ser, literalmente, una montaña rusa de emociones en la que necesitamos reforzar nuestras virtudes para no sucumbir al caos y a la incertidumbre que están aseguradas. Para esto, la mejor respuesta siempre será la formación y el convencimiento de que el mejor negocio es ser tú", explicó Ismael Cala.Fernando Anzures, CEO de EXMA BE ON, la plataforma de marketing más grande de Latinoamérica dijo que "es un honor unir ambas marcas, por segundo año consecutivo, y juntar a líderes que han transformado sus vidas ayudando a las personas a cambiar su forma de pensar para formar emprendedores en acción. La pandemia no es una excusa para no invertir en nosotros mismos y este evento es el mejor ejemplo de ello".