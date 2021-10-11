翌能（Enuit LLC）连续三次荣膺“年度CTRM软件公司”奖。
Risk.net 今天在2021年亚洲能源风险奖项评选中宣布翌能（Enuit LLC）荣获“年度CTRM软件公司”奖。SINGAPORE, October 11, 2021 /EINPresswire.com/ -- Risk.net 今天在2021年亚洲能源风险奖项评选中宣布翌能（Enuit LLC）荣获“年度CTRM软件公司”奖。
ENUIT®新加坡总经理Tony Teo得知获奖后说到：“我们很荣幸连续两年获得‘亚太能源风险奖——CTRM年度软件公司’的荣誉。这个奖项归功于始终陪伴着我们的客户和合作伙伴，以及我们辛勤工作的亚太地区团队，他们为确保每个项目的成功做出了巨大的努力，没有他们，就没有我们今日的荣光。”
ENUIT®翌能已经连续三次荣膺“年度CTRM软件公司”奖。 第一次是在 2020 年 11 月，荣获“2020年度亚太地区年度CTRM软件公司”奖。随后是 2021 年 7 月，荣获 “2021年度欧洲、中东、非洲以及美洲地区年度CTRM软件公司”奖，最近一次就是在2021 年 9 月，荣获“2021年度亚太地区年度CTRM软件公司”奖。
即使是在新冠病毒流行期间，ENUIT®翌能的业务版图依然在持续增长，在过去的一年当中，亚太地区无论是在团队还是项目上均有一定规模的增长，ENUIT®翌能在新加坡、日本、中国和印度新签了8个项目，团队增加20人。
ENUIT®翌能在印度的办事处于 2021 年 2 月成立，最初的目标是支持全球运营。 ENUIT®新加坡业务副总经理 Winson Low 表示，该办事处的最终目标是在印度市场开发新的客户。
ENUIT®翌能的解决方案 ENTRADE® 已迅速成为全球领先的 CTRM 平台，尤其是在风险管理方面，功能完备、开箱即用的风险管理模块遥遥领先于其他同类产品。
ENTRADE®对许多活跃的交易品种可以做到“开箱即用”，同时也可以根据不同交易地点和不同的商品品种进行配置和定制化开发。 其适应性极强的交易管理模块和一流的风险引擎能够确保交易全生命周期中的所有环节都能够集中到同一个平台进行管理。
ENTRADE®还能够根据不同的行业特性来配置报表。物流管理模块，则可以将不同商品在物流管理上的个性化需求都反映其中，比如货物调度和库存成本评估。
ENUIT®致力于保持产品底层应用技术的先进性，不断在ENTRADE®中开发更具有实用性和更注重用户体验（UX）的特性和功能，这些功能在潜在客户选择产品的相关决策中变得越来越重要。
ENUIT® 已经为多家全球一流的大宗商品贸易公司提供服务，协助客户在同一个系统平台上完成所有大宗商品的管理。 ENUIT®的成功来源于 100% 的客户留存率，并且相信只有一种方法可以取得成功：倾听客户的声音，构建卓越的解决方案并提供最高质量的服务。
了解ENUIT®：www.enuit.com
更多奖项评选信息：https://www.risk.net/awards/7879306/ctrm-software-house-of-the-year-asia-enuit
Mark Tredway
Enuit LLC
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