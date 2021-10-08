Middlesex Barracks / Search Warrant
VSP News Release-Incident
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
NEWS RELEASE
CASE#: 21A303947
RANK/TROOPER FULL NAME: RYAN RIEGLER
STATION: MIDDLESEX BARRACKS - WATERBURY POST
CONTACT#: 802.229.9191
DATE/TIME: 10/07/2021
INCIDENT LOCATION: 228 EAST WIND DRIVE, WATERBURY, VT
VIOLATION: POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
ACCUSED: HOLLY ROGGENSACK
AGE: 32
CITY, STATE OF RESIDENCE: WATERBURY, VT
ACCUSED: TIMOTHY HOWARD
AGE: 52
CITY, STATE OF RESIDENCE: WATERBURY, VT
SUMMARY OF INCIDENT: ON THE ABOVE DATE AND TIME, THE VERMONT STATE POLICE
EXECUTED A SEARCH WARRANT. SUBSEQUENT SEARCH LED TO THE DISCOVERY OF NARCOTICS
WITHIN THE HOME WHICH BOTH HOWARD AND ROGGENSACK WERE OCCUPYING. HOWARD AND
ROGGENSACK WERE ISSUED CRIMINAL CITATIONS AND RELEASED.
COURT ACTION: YES
COURT DATE/TIME: 11/18/2021 AT 0830 HOURS
COURT: WASHINGTON COUNTY SUPERIOR COURT - CRIMINAL DIVISION
LODGED - LOCATION: N/A
BAIL: N/A
MUG SHOT: N/A
*Please note: court date and time are subject to change at the discretion of
the court. Please call the criminal court clerk to confirm arraignment time.
Respectfully,
Trooper Ryan Riegler
Vermont State Police
Troop A- Middlesex
1080 US RT 2
Middlesex, VT 05602
Phone: 802-229-9191
Fax: 802-229-2648