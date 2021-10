LA START-UP FINLANDAISE FLYMAAS LANCE LE SERVICE LYGG QUI RÉVOLUTIONNE LES VOYAGES DE COURTE DURÉE

Lygg service Jari-Jussi Viinikkala, CFO Roope Kekäläinen

Lygg - service offre à ses membres un service porte à porte avec le confort, la sécurité et la rapidité d'un vol privé au prix d'un vol commercial

Notre service Lygg est un instrument de changement qui aide les communautés locales à se développer et les entreprises à s'améliorer dès maintenant” — Roope Kekäläinen, CEO and co-founder

FRANKFURT, GERMANY, October 4, 2021 / EINPresswire.com / -- • Lygg est un service de mobilité intelligent qui offre à ses membres un service décentralisé de porte à porte avec le confort, la sécurité et la rapidité d'un vol privé au prix d'un vol commercial• Aujourd'hui, Lygg a officiellement lancé ses vols de Francfort à Paris afin de tester le concept et de recueillir des données pour le développement continu du cœur du service Lygg : l'application intelligente sophistiquée. L'application Lygg est l'interface de la plateforme Lygg qui constitue un lien entre les utilisateurs de Lygg et ses partenaires de service.• La mission de Lygg est de passer de la neutralité carbone à la vision d'une absence d'émissions d'ici 2030, en permettant aux technologies en développement d'être commercialisées rapidement. Lygg a été un instrument de changement dès le premier jour. Il minimise son impact environnemental en utilisant la planification dynamique, l'allocation intelligente d'actifs et surcompense son empreinte carbone avec l'aide de son partenaire, la Fondation Compensate (™)*, une organisation à but non lucratif leader dans le monde entier.Lygg, c'est repenser le voyage . Aujourd'hui, Lygg va dévoiler une nouvelle plateforme de mobilité intelligente qui offre à ses membres des voyages simples créant une expérience puissante avec les avions privés ultramodernes et légers. Le lancement de ce nouveau service va révolutionner la façon dont les gens voyagent aujourd'hui et propulser les voyages de demain.Le service Lygg offre à ses clients un retour sur investissement élevé sur ce qui a vraiment de la valeur : leur temps, leur bien-être et un mode de transport durable . Il permet de gagner jusqu'à 67 % de temps de déplacement par rapport aux autres moyens de transport. Comment est-ce que ça marche ? Lygg utilise un service porte-à-porte qui élimine le stress et les temps d'attente du voyageur, en utilisant des aéroports et des terminaux d'affaires plus petits, ce qui permet de gagner du temps et d'offrir un environnement confortable et sûr par rapport au Covid-19. Le service de Lygg élimine les soucis de parking, de fréquentation et d'attente pour offrir un voyage que vous adorerez.Le lancementLygg va tester son service en volant de Francfort (aéroport d'Egelsbach) à Paris (aéroport du Bourget). Les objectifs sont de tester le concept complet, de recueillir les précieux avis des clients et des données pour un développement continu. À l'avenir, la société utilisera l'IA pour optimiser son routage dynamique et l'allocation intelligente des actifs afin de fournir les plus grands gains de temps avec un impact environnemental minimal. Lygg fait appel à des opérateurs AOC agréés par l'EASA, qui disposent de dizaines d'années d'expérience en matière d'opérations aériennes sûres et fiables, afin de toujours garantir le confort et la sécurité des clients.Durabilité renforcéeLe monde a besoin d'un avenir où les déplacements ne produiront pas d'émissions et Lygg ouvre la voie avec sa plateforme révolutionnaire qui permettra d'accélérer la commercialisation des technologies propres : le développement d'avions électriques et d'eVTOL. L'entreprise travaille dur pour construire une plateforme MaaS révolutionnaire dans le domaine de l'aviation pour permettre au grand public d'accéder aux vols à énergie électrique.L'industrie et l'infrastructure actuelles de l'aviation ne sont pas optimales pour les trajets à courte distance et les petits avions, et ne peuvent pas fonctionner de manière économique dans ce cadre.Lygg prend soin de la communauté localeLygg donne une nouvelle vie aux infrastructures locales sous-exploitées. Nous utilisons des actifs optimisés en utilisant des avions plus petits et plus silencieux. Cela signifie également moins de bruit, une meilleure qualité de l'air et moins d'émissions de CO2, pour le bien de la planète et de la communauté locale.Lygg aide la communauté locale en offrant une meilleure connectivité et des opportunités qui n'existaient pas auparavant. Lygg contribue au développement régional en permettant aux entreprises locales de devenir plus compétitives.Roope Kekäläinen, co-fondateur et PDG de Lugg, a déclaré :« Nous avons constaté que l'industrie est sous tension et que ses actifs et processus ne sont pas conçus pour évoluer rapidement. La pénétration de modes de transport plus durables est donc plus lente que le développement de nouvelles solutions de technologies propres. C'est pour cela que nous construisons cette plateforme de services à partir de zéro pour répondre à la demande d'aujourd'hui et être prêts pour les innovations de demain. La raison pour laquelle la mise en œuvre est rapide est qu'elle nécessite des investissements minimaux en matière d'infrastructure dans une région géographiquement compacte. »Images de presse de Lygg (lien)Vidéo Lygg (lien)Informations de contact :Roope Kekäläinen, co-fondateur et PDGroope.kekalainen@lygg.com, tél. +358 50 401 1321Jari-Jussi Viinikkala, co-fondateur et directeur financierjari.viinikkala@lygg.com, tél. +358 50 541 2100À propos de Flymaas Oy / LYGG: Flymaas Oy a été fondé en Finlande en 2020, c'est l’entreprise qui fournit le service LYGG. Lygg est synonyme de repenser le voyage. Il s'agit d'une plateforme qui offre à ses membres une organisation simple et facile des voyages via une application, créant une expérience de voyage puissante avec des avions privés légers et à la pointe de la technologie. Nous offrons à nos clients un retour sur investissement élevé sur ce qui a vraiment de la valeur : leur temps, leur bien-être et un mode de transport durable. www.lygg.com

