AXES Lève 20 Millions en Équité et Instruments financiers

AXES annonce qu'elle a conclu un accord pour lever 20 millions en actions et instruments financiers pour accélérer son plan de croissance.

AXES est maintenant dans son point d'inflexion. Il est maintenant temps d'accélérer notre croissance, de propulser notre App Store et de pénétrer les marchés les plus lucratifs.” — Earle G. Hall, CEO

QUéBEC, CANADA, October 4, 2021 / EINPresswire.com / -- AXES .ai, la pionnière du « Cashless » et l'innovatrice FinTech de l'industrie mondiale du jeu ayant son siège social à Québec au Canada, annonce qu'elle a conclu un accord pour lever 20 millions en actions et instruments financiers pour accélérer son plan de croissance « Les technologies et produits d’AXES sont présents dans plus de 1,500 établissements gouvernementaux, casinos et salons de jeu dans plus de 40 pays, tous sur une seule infrastructure cloud développée sur Microsoft AZURE. », a déclaré Earle G. Hall, Président et chef de la direction. « AXES est maintenant dans son point d'inflexion. Notre industrie est prête à adopter les technologies de big data en temps réel, de « cashless », de lutte contre le blanchiment d'argent et de jeu responsable. Les gouvernements recherchent des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent en temps réel, une traçabilité et une transparence pour le jeu responsable et notre industrie veut renforcer sa légitimité en intégrant des politiques sur la connaissance de ses clients. Il est maintenant temps d'accélérer notre croissance, de propulser notre App Store et de pénétrer les marchés les plus lucratifs. Bref, notre objectif est d’être le « SalesForce » de notre industrie grâce à notre protocole IoT propriétaire hautement sécurisé. Ce protocole nous fournit des données granulaires ultra précises qui permettent de créer des applications novatrices et uniques pour notre App Store. »Marc-André Bédard, CFO chez AXES a ajouté : « AXES est la pionnière pour faire évoluer notre industrie. Nous sommes fiers que notre plateforme et nos applications soient déjà présentes dans plus de 40 pays et il est maintenant temps de s'attaquer aux plus grands marchés. Ces marchés ont besoin des technologies les plus avancées pour évoluer et prouver leur légitimité. AXES a été la pionnière des solutions « cashless » et « KYC » (know your client) il y a plus de 12 ans et l'industrie est maintenant prête à adopter ces technologies devenues essentielles. Nous sommes très reconnaissants d’avoir des actionnaires de longue date, très fidèles et engagés dans notre quête à transformer l’industrie du jeu vers une industrie transparente, sécuritaire et légitime et cette ronde de financement va permettre d’accélérer la commercialisation et la pénétration de nos produits. »À PROPOS D’AXES.aiLe système infonuagique de gestion des informations en temps réel d’AXES collecte les données de tout type de machine de jeu pour produire des informations intelligentes et exploitables dans un format multi-jeux et multi-dénominations. AXES diffuse les données des gouvernements et des entreprises exploitant des casinos terrestres dans plus de 40 pays pour éradiquer les activités illicites et soutenir les stratégies de transparence et de traçabilité, tout en protégeant les joueurs et la société en général. L’App Store AXES propose des applications natives et tierces, notamment des portefeuilles électroniques et Cashless, des solutions de gestion des caissiers, des campagnes marketing, des solutions de fidélisation et de jackpot. D'autres applications incluent la gestion du KYC, la collecte des impôts, la détection de la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que l'application du jeu responsable. Pour plus d'informations, contactez info@AXES.ai ou visitez-nous sur www.AXES.ai