世界验光协会推出近视管理线上资源
EINPresswire.com/ -- 世界视光协会（WCO）和全球近视领域领导者之一的CooperVision在致力于建立近视管理护理标准的基础上，联合开发了一套易于使用的线上资源，提供多语言的工具和指南，方便全球各地忙碌的眼科护理专业人士共同应用同一种护理标准来管理近视。该网站已上线，可点击此处访问。
“这个网站为世界各地的眼科医生提供了一站式的资源集合，帮助他们获取必要的信息，以遵照统一的护理标准对近视患者进行治疗或管理他们的病情发展，”世界验光协会主席Paul Folkesson说道。“有幸在CooperVision的支持下，关于近视的治疗信息比以往任何时候都更容易获取。这只是一个开始，我们会通过这种合作伙伴关系致力于提供更多的资料和教育项目。”
该近视网站的开发旨在作为一个线上资源中心，提供通常不易获取的信息，网站中的论坛也能促进全球验光界专业人士交流知识和经验。该网站的结构围绕世界验光协会一致通过的循证护理标准三大支柱——缓解、测量和管理。网站针对每个支柱都提供了一份论文和研究清单，这些论文和研究被精简总结成一个页面的“Myopia Moments”，用户可以选择阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文查阅。网站的用户可以下载“Myopia Moments”，以获得关于如何护理患者的循证指导，他们也可以通过网页中收集的来自独立第三方的许多论文和研究深入了解更多资讯。
今年三月，世界验光协会与CooperVision宣布了他们的全球伙伴关系，通过一系列合作提高公众对近视的认识，并鼓励验光师采用统一的护理标准来治疗和管理近视。该消息宣布不久，世界验光协会董事会一致通过了一项决议，建议验光师在他们的从业实践中纳入近视护理标准。下一步计划是启动近视管理线上资源，为眼科护理从业者提供在执业过程中建立护理标准所需要的信息、知识和指导。
“世界验光协会的使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的视光学发展，并为验光师提供支持，推动眼部健康和视力保健成为一项人权。”Folkesson说道。“世界验光协会履行这一使命的最佳例子莫过于我们致力于解决儿童普遍近视的问题。我们需要眼看护理专业人士接受世界验光协会提供的支持、资源和平台，以便他们在治疗近视的实践中遵守一致的护理标准。”
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关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和视光学组织。协会愿景是通过视光学技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的视光学发展，并为验光师提供支持，推动眼部健康和视力保健成为一项人权。了解更多信息，请访问 www.worldoptometry.org，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
媒体联系人：
Charla Kucko, McDougall Communications
发送电邮至charla@mcdougallpr.com或致电+1-585-434-2146
Dan Smith, McDougall Communications
发送电邮至dan@mcdougallpr.com或致电+1-585-434-2154
Charla Kucko
“这个网站为世界各地的眼科医生提供了一站式的资源集合，帮助他们获取必要的信息，以遵照统一的护理标准对近视患者进行治疗或管理他们的病情发展，”世界验光协会主席Paul Folkesson说道。“有幸在CooperVision的支持下，关于近视的治疗信息比以往任何时候都更容易获取。这只是一个开始，我们会通过这种合作伙伴关系致力于提供更多的资料和教育项目。”
该近视网站的开发旨在作为一个线上资源中心，提供通常不易获取的信息，网站中的论坛也能促进全球验光界专业人士交流知识和经验。该网站的结构围绕世界验光协会一致通过的循证护理标准三大支柱——缓解、测量和管理。网站针对每个支柱都提供了一份论文和研究清单，这些论文和研究被精简总结成一个页面的“Myopia Moments”，用户可以选择阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文查阅。网站的用户可以下载“Myopia Moments”，以获得关于如何护理患者的循证指导，他们也可以通过网页中收集的来自独立第三方的许多论文和研究深入了解更多资讯。
今年三月，世界验光协会与CooperVision宣布了他们的全球伙伴关系，通过一系列合作提高公众对近视的认识，并鼓励验光师采用统一的护理标准来治疗和管理近视。该消息宣布不久，世界验光协会董事会一致通过了一项决议，建议验光师在他们的从业实践中纳入近视护理标准。下一步计划是启动近视管理线上资源，为眼科护理从业者提供在执业过程中建立护理标准所需要的信息、知识和指导。
“世界验光协会的使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的视光学发展，并为验光师提供支持，推动眼部健康和视力保健成为一项人权。”Folkesson说道。“世界验光协会履行这一使命的最佳例子莫过于我们致力于解决儿童普遍近视的问题。我们需要眼看护理专业人士接受世界验光协会提供的支持、资源和平台，以便他们在治疗近视的实践中遵守一致的护理标准。”
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关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和视光学组织。协会愿景是通过视光学技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的视光学发展，并为验光师提供支持，推动眼部健康和视力保健成为一项人权。了解更多信息，请访问 www.worldoptometry.org，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
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