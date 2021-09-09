世界眼科視光學理事會推出網上近視管理資源
EINPresswire.com/ -- 在為制定近視管理護理標準所付諸之努力的基礎上，世界眼科視光學理事會 (WCO) 與世界近視界別領導者之一的 CooperVision 共同開發一項易於使用的網上資源，提供多語言資源及方法，將令忙碌的眼科護理專業人員無論身處世界任何角落，都能應用一套護理標準，以管理此病症。資源網站已正式推出，可在此處瀏覽。
「此網上資源為全球各地的眼科護理從業人員提供一個中央位置，便於他們存取其履行護理標準所需的資料，以治療或管理患者的近視加深情況，」世界眼科視光學理事會主席 Paul Folkesson 說道，「多得 CooperVision 的支持，業界人士能夠前所未見地輕易取得有關近視治療的資料。我們努力透過此合作夥伴關係，提供更多資料和教育課程，而這只是起步階段。」
網上近視資源的開發旨在作為一個中心點，提供以往無法輕易取得的資料，並且提供一個論壇，鼓勵全球視光社群交流知識及經驗。此網站的組織乃圍繞 WCO 董事會一致通過之循證護理標準的三大支柱——緩解、測量及管理。每個支柱都備有一系列論文和研究清單，它們被濃縮為篇幅為一頁的「近視時刻」，提供阿拉伯語、中文、英語、法語、俄語和西班牙語版本。網站訪客可以下載「近視時刻」，以取得有關為患者提供護理的循證指引，或者，他們亦可透過存取匯總自獨立第三方的眾多論文和研究，以進一步深入了解。
今年 3 月，WCO 與 CooperVision 宣佈建立全球合作夥伴關係，以提高業界對近視加深情況的認識，並鼓勵視光師採納一套護理標準，以管理此病症。消息宣布後，WCO 董事會隨即一致通過一項決議，建議驗光師將近視管理護理標準納入其業務範圍中。網上近視管理資源的推出，是近視管程進程的重要一步，為眼科護理從業人員提供在其業務範圍中建立護理標準所需的資料、知識和指引。
「世界眼科視光學理事會的使命是透過倡導、教育、政策制定和人道宣傳，促進全球視光學發展，以及支援視光師將眼睛健康和視力護理視為人權以進行推動，」Folkesson 說道，「WCO 致力解決兒童近視普及化，正是我們履行此項使命的最佳實例。我們需要眼科護理專業人士採納 WCO 提供的支援、資源和平台，讓他們能開始在其業務中履行護理標準，以治療此病症。」
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關於世界眼科視光學理事會
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是一個專為個人視光師、業界專才和視光師組織而設的國際非牟利會員制組織，其願景是充分發揮視光學作用，建立一個人人都能享用優質眼睛健康及視力護理的世界。其使命是透過倡導、教育、政策制定和人道宣傳，促進全球視光學發展，以及支援視光師將眼睛健康和視力護理視為人權以進行推動。如要進一步了解，請瀏覽 www.worldoptometry.org 或關注我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram。
媒體聯絡：
Charla Kucko，McDougall 傳訊部門
charla@mcdougallpr.com 或 +1-585-434-2146
Dan Smith，McDougall 傳訊部門
dan@mcdougallpr.com 或 +1-585-434-2154
Charla Kucko
「此網上資源為全球各地的眼科護理從業人員提供一個中央位置，便於他們存取其履行護理標準所需的資料，以治療或管理患者的近視加深情況，」世界眼科視光學理事會主席 Paul Folkesson 說道，「多得 CooperVision 的支持，業界人士能夠前所未見地輕易取得有關近視治療的資料。我們努力透過此合作夥伴關係，提供更多資料和教育課程，而這只是起步階段。」
網上近視資源的開發旨在作為一個中心點，提供以往無法輕易取得的資料，並且提供一個論壇，鼓勵全球視光社群交流知識及經驗。此網站的組織乃圍繞 WCO 董事會一致通過之循證護理標準的三大支柱——緩解、測量及管理。每個支柱都備有一系列論文和研究清單，它們被濃縮為篇幅為一頁的「近視時刻」，提供阿拉伯語、中文、英語、法語、俄語和西班牙語版本。網站訪客可以下載「近視時刻」，以取得有關為患者提供護理的循證指引，或者，他們亦可透過存取匯總自獨立第三方的眾多論文和研究，以進一步深入了解。
今年 3 月，WCO 與 CooperVision 宣佈建立全球合作夥伴關係，以提高業界對近視加深情況的認識，並鼓勵視光師採納一套護理標準，以管理此病症。消息宣布後，WCO 董事會隨即一致通過一項決議，建議驗光師將近視管理護理標準納入其業務範圍中。網上近視管理資源的推出，是近視管程進程的重要一步，為眼科護理從業人員提供在其業務範圍中建立護理標準所需的資料、知識和指引。
「世界眼科視光學理事會的使命是透過倡導、教育、政策制定和人道宣傳，促進全球視光學發展，以及支援視光師將眼睛健康和視力護理視為人權以進行推動，」Folkesson 說道，「WCO 致力解決兒童近視普及化，正是我們履行此項使命的最佳實例。我們需要眼科護理專業人士採納 WCO 提供的支援、資源和平台，讓他們能開始在其業務中履行護理標準，以治療此病症。」
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