المجلس العالمي للبصريات يطلق موردًا عبر الإنترنت لإدارة قصر النظر
EINPresswire.com/ --
سانت لويس، 9أغسطس، 2021- بناءً على جهودهم لوضع معيار رعاية لإدارة قصر النظر، قام المجلس العالمي للبصريات (WCO) وأحد رواد فئة قصر النظر في العالم CooperVision، بشكل مشترك بتطوير مورد سهل الاستخدام عبر الإنترنت يوفر أصولًا وأساليب متعددة اللغات يمكّن أخصائيي رعاية العيون المنشغلين بأعمالهم - بغض النظر عن الموقع الجغرافي - من تطبيق معيار الرعاية لإدارة الحالة. موقع الموارد متاح بشكل مباشر ويمكن العثور عليه هنا.
قال بول فولكيسون، رئيس المجلس العالمي للبصريات "يوفر هذا المورد عبر الإنترنت لممارسي رعاية العيون في أي مكان في العالم موقعًا مركزيًا للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها لتنفيذ معيار رعاية لعلاج أو إدارة تطوير قصر النظر لدى المريض. وبفضل دعم CooperVision، أصبح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعلاج قصر النظر أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه هي مجرد البداية حيث نعمل على توفير المزيد من المواد والبرامج التعليمية من خلال هذه الشراكة التعاونية."
وتم تطوير مورد قصر النظر على الإنترنت ليكون بمثابة نقطة مركزية لتوفير المعلومات التي لم يكن من السهل الوصول إليها وتوفير منتدى لتشجيع تبادل المعرفة والخبرات داخل مجتمع البصريات العالمي. ويقوم تنظيم الموقع على الركائز الأساسية الثلاثة لمعيار الرعاية المعتمد على الأدلة والذي تم تبنيه بالإجماع من قبل مجلس إدارة المجلس العالمي للبصريات - التخفيف والقياس والإدارة. وتوفر كل ركيزة قائمة بالأوراق والدراسات التي تم اختصارها في صفحة واحدة تحمل الاسم "لحظات قصر النظر" وتتوفر باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. يمكن لزوار الموقع تنزيل صفحة "لحظات قصر النظر" - مما يمنحهم إرشادات قائمة على الأدلة حول توفير الرعاية للمريض - أو يمكنهم معرفة المزيد من خلال الوصول إلى الأوراق والدراسات المتعددة التي تم تجميعها من مصادر خارجية مستقلة.
أعلن المجلس العالمي للبصريات وCooperVision عن شراكتهما العالمية لزيادة الوعي بتطور قصر النظر وتشجيع أخصائيي البصريات على تبني معيار الرعاية لإدارة الحالة في مارس من هذا العام. وبعد هذا الإعلان بفترة وجيزة، وافق المجلس العالمي للبصريات بالإجماع على قرار ينصح أخصائيي البصريات بإدراج معيار رعاية لإدارة قصر النظر ضمن ممارساتهم. ويعد إطلاق مورد إدارة قصر النظر على الإنترنت هو الخطوة التالية لتزويد ممارسي رعاية العيون بالمعلومات والمعرفة والإرشادات اللازمة لوضع معيار للرعاية في ممارساتهم.
يقول فولكيسون، "تتمثل مهمة المجلس العالمي للبصريات في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم أخصائيي البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتوعية ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لا يوجد مثال أفضل على تنفيذ المجلس العالمي للبصريات لهذه المهمة من جهودنا لمعالجة وباء قصر النظر في الطفولة. نحن نريد أن يتبنى أخصائيي رعاية العيون الدعم والموارد والمنصة التي يوفرها المجلس العالمي للبصريات حتى يتمكنوا من البدء في تنفيذ معيار الرعاية في ممارساتهم لعلاج هذه الحالة".
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معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على العضوية لأخصائيي البصريات والمتخصصين في الصناعة ومنظمات البصريات، ويتصور عالمًا حيث يقدم اختصاص البصريات صحة عين عالية الجودة ورعاية إبصار متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم أخصائيي البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتوعية ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.
التواصل الإعلامي:
شارلا كوكو، McDougall Communications
charla@mcdougallpr.com أو +1-585-434-2146
دان سميث، McDougall Communications
dan@mcdougallpr.com أو +1-585-434-2154
Charla Kucko
سانت لويس، 9أغسطس، 2021- بناءً على جهودهم لوضع معيار رعاية لإدارة قصر النظر، قام المجلس العالمي للبصريات (WCO) وأحد رواد فئة قصر النظر في العالم CooperVision، بشكل مشترك بتطوير مورد سهل الاستخدام عبر الإنترنت يوفر أصولًا وأساليب متعددة اللغات يمكّن أخصائيي رعاية العيون المنشغلين بأعمالهم - بغض النظر عن الموقع الجغرافي - من تطبيق معيار الرعاية لإدارة الحالة. موقع الموارد متاح بشكل مباشر ويمكن العثور عليه هنا.
قال بول فولكيسون، رئيس المجلس العالمي للبصريات "يوفر هذا المورد عبر الإنترنت لممارسي رعاية العيون في أي مكان في العالم موقعًا مركزيًا للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها لتنفيذ معيار رعاية لعلاج أو إدارة تطوير قصر النظر لدى المريض. وبفضل دعم CooperVision، أصبح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعلاج قصر النظر أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهذه هي مجرد البداية حيث نعمل على توفير المزيد من المواد والبرامج التعليمية من خلال هذه الشراكة التعاونية."
وتم تطوير مورد قصر النظر على الإنترنت ليكون بمثابة نقطة مركزية لتوفير المعلومات التي لم يكن من السهل الوصول إليها وتوفير منتدى لتشجيع تبادل المعرفة والخبرات داخل مجتمع البصريات العالمي. ويقوم تنظيم الموقع على الركائز الأساسية الثلاثة لمعيار الرعاية المعتمد على الأدلة والذي تم تبنيه بالإجماع من قبل مجلس إدارة المجلس العالمي للبصريات - التخفيف والقياس والإدارة. وتوفر كل ركيزة قائمة بالأوراق والدراسات التي تم اختصارها في صفحة واحدة تحمل الاسم "لحظات قصر النظر" وتتوفر باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. يمكن لزوار الموقع تنزيل صفحة "لحظات قصر النظر" - مما يمنحهم إرشادات قائمة على الأدلة حول توفير الرعاية للمريض - أو يمكنهم معرفة المزيد من خلال الوصول إلى الأوراق والدراسات المتعددة التي تم تجميعها من مصادر خارجية مستقلة.
أعلن المجلس العالمي للبصريات وCooperVision عن شراكتهما العالمية لزيادة الوعي بتطور قصر النظر وتشجيع أخصائيي البصريات على تبني معيار الرعاية لإدارة الحالة في مارس من هذا العام. وبعد هذا الإعلان بفترة وجيزة، وافق المجلس العالمي للبصريات بالإجماع على قرار ينصح أخصائيي البصريات بإدراج معيار رعاية لإدارة قصر النظر ضمن ممارساتهم. ويعد إطلاق مورد إدارة قصر النظر على الإنترنت هو الخطوة التالية لتزويد ممارسي رعاية العيون بالمعلومات والمعرفة والإرشادات اللازمة لوضع معيار للرعاية في ممارساتهم.
يقول فولكيسون، "تتمثل مهمة المجلس العالمي للبصريات في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم أخصائيي البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتوعية ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لا يوجد مثال أفضل على تنفيذ المجلس العالمي للبصريات لهذه المهمة من جهودنا لمعالجة وباء قصر النظر في الطفولة. نحن نريد أن يتبنى أخصائيي رعاية العيون الدعم والموارد والمنصة التي يوفرها المجلس العالمي للبصريات حتى يتمكنوا من البدء في تنفيذ معيار الرعاية في ممارساتهم لعلاج هذه الحالة".
###
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على العضوية لأخصائيي البصريات والمتخصصين في الصناعة ومنظمات البصريات، ويتصور عالمًا حيث يقدم اختصاص البصريات صحة عين عالية الجودة ورعاية إبصار متاحة لجميع الناس. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم ودعم أخصائيي البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتوعية ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.
التواصل الإعلامي:
شارلا كوكو، McDougall Communications
charla@mcdougallpr.com أو +1-585-434-2146
دان سميث، McDougall Communications
dan@mcdougallpr.com أو +1-585-434-2154
Charla Kucko
McDougall Communications
+1 5854342146
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