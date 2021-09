EGLE releases its first Limited English Proficiency Plan

Feb. 2, 2021 EGLE Media Office, EGLE-Assist@Michigan.gov, 517-284-9278 Jill A. Greenberg, EGLE spokesperson, GreenbergJ@Michigan.gov, 517-897-4965

(English, العربية and español )

Guidelines promote access to department’s programs, services

The Office of the Environmental Justice Public Advocate has released the Michigan Department of Environment, Great Lakes, and Energy’s (EGLE) first Limited English Proficiency (LEP) Plan.

The EGLE LEP Plan establishes department-wide guidance to ensure equity and environmental justice by providing meaningful access to programs and services for people who do not speak English as their primary language and/or who have a limited ability to read, speak, write or understand English.

“Ensuring equitable access for all is a key tenant of environmental justice and is a priority for EGLE,” said Regina Strong, Environmental Justice Public Advocate. “By providing department-wide guidance, this plan provides a broad framework for divisions and programs, which incorporates best practices, as well as elements from public comments.”

Last year, several comments were received during a 45-day comment period. The Plan, as well as responses to comments are available on the Office’s website in English, Arabic and Spanish at Michigan.gov/EnvironmentalJustice.

​Department processes, including identification of individuals who need language assistance, removal of barriers, ways to offer support, staff training, as well as notification and outreach processes to reach linguistically diverse individuals are highlighted in the plan.

The Office of the Environmental Justice Public Advocate was created by Gov. Gretchen Whitmer's Executive Order 2019-06 to serve as an external and internal advocate and catalyst for ensuring environmental justice throughout the state. The Office operates as a Type I agency within EGLE, with a direct line to the Governor’s office to elevate concerns and coordinate across state government. The Office also works to address and resolve environmental justice concerns and complaints and advance environmental justice and equity in Michigan.

المكتب الإعلامي لإدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ولاية ميشيغان EGLE Media Office, EGLE-Assist@Michigan.gov, 517-284-9278

جيل غرينبرغ، المتحدثة باسم إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان GreenbergJ@Michigan.gov, 517-897-4965

تصدر إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ولاية ميشيغان أول خطة لذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية

تعزز الارشادات الوصول إلى برامج الإدارة وخدماتها

أصدر مكتب الدفاع العام عن العدالة البيئية خطة إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ولاية ميشيغان (EGLE) لمحدودي إتقان اللغة الإنجليزية (LEP).

تحدد خطة إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان (EGLE) إرشادات على مستوى الإدارة للأشخاص الذين لا يتكلمون الإنجليزية كلغة أساسية و/أو الذين لديهم قدرة محدودة على القراءة أو الكلام أو الكتابة أو فهم اللغة الإنجليزية لضمان الإنصاف والعدالة البيئية عن طريق إتاحة إمكانية الوصول إلى البرامج والخدمات.

وقالت ريجينا سترونغ (Regina Strong)، المحامية العامة في مجال العدالة البيئية، "إن ضمان وصول الجميع على قدم المساواة هو عامل رئيسي للعدالة البيئية وهو أولوية بالنسبة لإدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان (EGLE).” “وتوفر هذه الخطة، من خلال توفير التوجيه على نطاق الإدارة، إطارا واسعا للأقسام والبرامج، والذي يتضمن أفضل الممارسات، بالإضافة إلى عناصر من التعليقات العامة”.

وفي العام الماضي، تم تلقي العديد من التعليقات خلال فترة تعليق مدتها 45 يوما. ويمكن الاطلاع على الخطة، وكذلك الردود على التعليقات على الموقع الشبكي للمكتب باللغات الإنكليزية والعربية والإسبانية على العنوان التالي:

www.Michigan.gov/environmentaljustice

خطة لذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجلیزیة

خطة ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية: الرد على وثيقة التعليقاتأيلول / سبتمبر2020

وتسلط الخطة الضوء على عمليات الإدارة، بما في ذلك تحديد الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة اللغوية، وإزالة الحواجز، وسبل تقديم الدعم، وتدريب الموظفين، فضلا عن عمليات الإخطار والتوعية للوصول لكافة الأفراد الناطقين لمختلف اللغات.

تم إنشاء مكتب المحامي العام للعدالة البيئية بموجب الأمر التنفيذي لحاكمة الولاية غريتشن ويتمر (Gretchen Whitmer) 2019-06 ليكون بمثابة محامي دفاع خارجي وداخلي ومحفز لضمان العدالة البيئية في جميع أنحاء الولاية. ويعمل المكتب بوصفه وكالة من النوع الأول داخل EGLE، مع خط مباشر إلى مكتب حاكمة الولاية لرفع مستوى الاهتمامات والتنسيق عبر حكومة الولاية. ويعمل المكتب أيضا على معالجة وحل الشواغل والشكاوى المتعلقة بالعدالة البيئية وتعزيز العدالة والإنصاف في مجال البيئة في ميشيغان.

PARA DIFUSION INMEDIATA EGLE - Oficina de Prensa, EGLE-Assist@Michigan.gov, 517-284-9278 Jill A. Greenberg, Portavoz Oficial de EGLE, GreenbergJ@Michigan.gov, 517-897-4965

EGLE publica su primer plan de asistencia para las personas con dominio limitado del idioma inglés

Las directrices en el plan promueven el acceso a los programas y servicios ofrecidos por EGLE

El Departamento del Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan (EGLE, por sus siglas en inglés), a través de la Oficina de Defensoría Pública de Justicia Ambiental ha publicado el primer plan de asistencia para las personas con dominio limitado del idioma inglés (LEP, por sus siglas en inglés). El Plan LEP del EGLE establece orientación a nivel de todo el departamento para garantizar equidad y justicia ambiental al proporcionar acceso significativo a los programas y servicios para las personas que no hablan inglés como su idioma principal y/o que tienen una capacidad limitada para leer, hablar, escribir o entender el inglés.

"Garantizar un acceso equitativo para todos es la clave de la justicia ambiental y es una prioridad para EGLE", dijo Regina Strong, Defensora Pública de Justicia Ambiental. "Al proporcionar orientación a nivel departamental, este plan provee un marco amplio a todas las divisiones y programas del EGLE incorporando las mejores prácticas, así como los elementos recopilados a través de los comentarios recibidos del público”.

El año pasado, se recibieron varios comentarios durante el período de 45 días otorgado para la recepción de comentarios. El Plan, así como las respuestas a los comentarios, están disponibles en inglés, árabe y español en el sitio web de la Oficina de Justicia Ambiental a través del enlace www.Michigan.gov/environmentaljustice.

El Plan resalta los procedimientos que utilizará el departamento para la identificación de personas que necesitan asistencia con el idioma, la eliminación de barreras idiomáticas, las formas de ofrecer apoyo, la capacitación del personal, así como también explica los procesos de notificación y de divulgación que se implementarán para poder comunicarse con los individuos de diversidad lingüística.

La Oficina de Defensoría Pública de Justicia Ambiental fue creada por la Gobernadora Gretchen Whitmer a través de la Orden Ejecutiva 2019-06 para que funcione como oficina defensora externa e interna y también como catalizador para asegurar la justicia ambiental en todo el estado. La oficina opera como una agencia de Tipo I dentro de EGLE, con una línea directa a la oficina de la Gobernación para presentar las inquietudes y coordinar con el gobierno estatal. La oficina también trabaja para abordar y resolver los problemas y denuncias de justicia ambiental y para promover la justicia ambiental y la equidad en Michigan.

