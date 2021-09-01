Kautex Textron GmbH & Co. KG在平湖投资电池系统技术

Kautex Pinghu: Future site of Kautex's first compression molding line in China

BONN, NORTH RHINE-WESTPHALIA, GERMANY, September 2, 2021 /EINPresswire.com/ -- Kautex Textron GmbH & Co., KG（以下简称“Kautex”），Textron Inc.（纽约证券交易所：TXT）旗下公司，今天宣布计划扩大其中国平湖工厂的生产能力，最近购买了包括5500吨压力机压塑机在内的直长纤维热塑成型生产线长纤维增强热塑性复合材料直接在线生产线。该生产线将用于生产Kautex的最新汽车创新产品——Pentatonic电池系统。

Pentatonic是一款轻量化、可定制的混合动力和纯电动汽车电池系统解决方案，由热塑性复合材料或复合金属混合材料制成。该系统采用一次成型工艺，将结构和热管理组件直接集成到塑料外壳中，减少了材料的使用量，并省去了额外的制造步骤。

平湖新生产线的客户抽样活动样件制造预计将于2022年第二季度开始，届时公司的支持服务预计将覆盖预计将能支持5家以上本地客户。

“考泰斯致力于为我们处在电气化各个阶段的客户提供创新的解决方案”，Pentatonic产品开发总监Felix Hass说道。“这条新生产线的投入是我们为中国客户设计和制造电池系统的准备过程中的关键一步。”

Kautex亚洲总裁兼中国客户事业部副总裁Wayne Shen表示，“我们很高兴平湖被选为这次意义重大的扩建的第一个地点。”“Kautex在中国的第一条压缩成型生产线是对我们在平湖额外投入的补充，包括我们即将成立的亚洲技术中心，该中心将负责研发电动汽车和燃料燃油测试技术。能够代表Kautex在新兴电动汽车领域扩大其竞争能力，平湖团队感到很自豪。”

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关于Kautex Textron GmbH & Co. KG

Kautex，正在驱动未来。Kautex在14个国家拥有30多家工厂，主要业务包括设计、开发和制造传统和混合燃料系统，提供先进的辅助和自动驾驶清洁解决方案以及发动机凸轮轴和塑料工业包装解决方案。作为汽车塑料燃料系统设计和制造的先驱，Kautex正在扩大其产品组合，为客户提供智能产品和数据驱动服务，包括智能燃料系统、热塑性复合材料和复合金属混合电池系统。从轻型电池系统到混合燃料系统，再到自动驾驶车辆清洁系统，Kautex致力于为新移动出行时代提供开创性的解决方案。

关于Textron Inc.

Textron Inc.是一家经营多种产业的公司，利用其飞机、国防、工业和金融业务的全球网络为客户提供创新的解决方案和服务。Textron旗下拥有众多强大的品牌，如Bell、Cessna、Beechcraft、Hawker、Jacobsen、Kautex、Lycoming、E-Z-GO、Arctic Cat以及Textron Systems等很多都众所周知。

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