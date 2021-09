Il Salvador firma accordo di cooperazione con Koibanx per sviluppare l'infrastruttura Blockchain del governo su Algorand

"El Salvador sta aprendo la strada ad altri paesi per rendere la promessa della blockchain una realtà” — Leo Elduayen, CEO Koibanx

MILANO, MI, ITALY, September 1, 2021 / EINPresswire.com / -- Koibanx, un'azienda leader in America Latina per la tokenizzazione degli asset e le infrastrutture finanziarie Blockchain, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di cooperazione con il governo di El Salvador , una nazione sovrana che utilizza il dollaro USA, per sviluppare la sua infrastruttura blockchain sulla tecnologia di Algorand.Koibanx ha scelto di sfruttare la blockchain di Algorand in diverse recenti iniziative nazionali pubbliche e private in tutta l'America Latina, tra cui un programma nazionale di certificazione COVID basato su blockchain, un sistema di emissione di crediti in punti vendita e varie piattaforme di finanziamento con contratti intelligenti. Progettata per un'ampia partecipazione in una varietà di casi d'uso, la tecnologia di Algorand fornisce le prestazioni, la scalabilità, la sicurezza e la funzionalità necessarie per implementare progetti su larga scala in tutto il mondo. Koibanx sta facendo passi avanti in tutta l'America Latina per portare infrastrutture e strumenti più efficienti alla fiorente economia digitale della regione."El Salvador sta aprendo la strada ad altri paesi per rendere la promessa della blockchain una realtà. Siamo onorati di lavorare con il governo per consentire ai salvadoregni di accedere a un'economia digitale globale e al potenziale per un futuro più prospero", ha detto Leo Elduayen, CEO e fondatore di Koibanx. "Per rendere questo possibile, avevamo bisogno di una tecnologia che fosse abbastanza robusta da gestire le esigenze di un'intera nazione. Abbiamo trovato questo in Algorand, una comprovata blockchain che soddisfa i nostri rigorosi requisiti di velocità, sicurezza e stabilità".AlgorandFondata dal crittografo vincitore del premio Turing Silvio Micali, l'infrastruttura blockchain pubblica e open source di Algorand fornisce l'interoperabilità e la capacità di gestire il volume di transazioni necessarie per defi , istituzioni finanziarie e governi per passare senza problemi a FutureFi. La tecnologia scelta da più di 700 organizzazioni globali, Algorand sta permettendo la semplice creazione di prodotti finanziari di nuova generazione, protocolli e scambio di valore.Informazioni su KoibanxDal 2015 Koibanx ha aiutato le banche e le istituzioni finanziarie a integrare le criptovalute nei loro nuclei bancari, collegando i prodotti finanziari attraverso l'infrastruttura Blockchain. I pagamenti, il factoring e la tokenizzazione di una varietà di attività finanziarie possono essere eseguiti in modo più efficiente e sicuro sulla piattaforma Koibanx. L'azienda cerca di collegare l'industria finanziaria LATAM su un'infrastruttura condivisa a beneficio di tutti i giocatori. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.koibanx.com