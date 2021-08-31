伊甸生醫新執行長李世雄博士上任

Eden Biologics, Inc.

總部位於台灣新竹的生技公司伊甸生醫宣布任命李世雄博士（Dr. Steve Lee）為新任執行長與董事會成員。李博士對於生物製劑研究、生物製程開發、技術營運、業務發展、策略規劃和商業製造方面，有30多年傑出經驗。李博士曾帶領美國和亞洲的生技新創與大型生物製藥集團轉型為高績效組織。