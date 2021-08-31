伊甸生醫新執行長李世雄博士上任
總部位於台灣新竹的生技公司伊甸生醫宣布任命李世雄博士（Dr. Steve Lee）為新任執行長與董事會成員。李博士對於生物製劑研究、生物製程開發、技術營運、業務發展、策略規劃和商業製造方面，有30多年傑出經驗。李博士曾帶領美國和亞洲的生技新創與大型生物製藥集團轉型為高績效組織。新竹, 台灣, September 1, 2021 /EINPresswire.com/ -- 總部位於台灣新竹的前瞻生技公司伊甸生醫，於 9 月 1日宣布任命在生技領域極具經驗與創業領導魄力的成功經理人李世雄博士（Dr. Steve Lee），為新任執行長與董事會成員，即刻生效。李博士是一位備受尊敬的執行長和業界領袖，在規範嚴謹的環境和新興市場中，對於生物製劑研究、生物製程開發、技術營運、業務發展、策略規劃和商業製造方面，有30 多年傑出經驗。李博士曾帶領美國和亞洲的生技新創與大型生物製藥集團轉型為高績效組織。
伊甸生醫董事長黃瑞瑨表示：「我們竭誠歡迎李博士成為伊甸生醫新執行長。他是一位公認的科學領袖，在伊甸處於加速成長及創新之際，我很高興李博士接任我們的新執行長。李博士在策略領導和高效營運執行方面表現出色，可以繼續推動伊甸正蓬勃發展的生物製劑開發，同時高度專注於我們的願景，即為所有需要的患者提供價格合理的優質生物藥品。他在治療性生物製劑和新型疫苗製造方面的專業經驗擴大了公司的經營策略，我非常興奮他來帶領伊甸並把握所有未來的全球市場機會。」
作為美國BioGENEXUS, LLC的創辦人暨前執行長，李博士開發顛覆性創新和突破性製造技術平台，同時提供全球生物技術諮詢服務。而今，李博士將其豐富業界經驗、強大領導力和熱情帶進伊甸生醫，以期在亞洲及美國擴大伊甸創新與具成本效益的生物製劑開發平台和商業製造聯盟。創辦BioGENEXUS之前，李博士是印度製藥公司 Dr. Reddy's Labs (DRL) Biologics 生物製劑技術部門全球負責人和新加坡分公司執行長。該公司是亞洲領先生物相似藥廠之一，李博士負責四款商業生物製劑生產，並協助六款開發中之生物相似藥。在加入DRL之前，李博士是中國綠葉製藥集團生物製劑業務的全球負責人，該集團收購了新加坡政府創立的生技公司 A-Bio Pharma，李博士當時為該公司執行長。
回亞洲服務之前，李博士是美商必治妥施貴寶公司（BMS）的副總裁兼製程開發與製造部總經理，負責領導紐約雪城的製造部門和製程開發團隊，開發並推出廣泛的蛋白質療法和後期開發生物製劑。在嚴格的時間限制下，李博士為 BMS 生物製劑特許經營成立了一個高績效團隊以開發永續基礎設施，並獲得 FDA 批准推出首款BMS 自行開發的自體免疫生物製劑 Orencia®。他亦曾擔任生物製劑開發卓越中心負責人，帶領跨部門團隊在麻州建立自有大型細胞培養設備（6座20,000升生物反應器），使BMS有效擴展版圖並成為今日腫瘤免疫學巨頭。加入 BMS 之前，李博士還曾在兩家全球製藥公司工作：默克和羅氏藥廠之美國分公司。李博士在紐澤西州的兩個默克實驗室擔任過多個職位，負責開發各種疫苗和生物衍生療法製程，包括推出抗真菌劑 Cancidas®；而於賓州的默克製造部門，他建立並帶領一個整合無菌製程、工程和技術服務團隊，以支持所有商業生物製劑並推出新型疫苗。
李博士為台灣大學農業化學學士，密西根大學化學工程碩士，麻省理工學院生化工程博士。
關於伊甸生醫：
伊甸生醫成立於2012年，在以董事長暨執行長黃瑞瑨（亦為凱鵬華盈國際創投大中華區合夥人）為首的全新管理團隊領導轉型下，持續專注於三個生物製藥領域：1）為客戶提供合約製造代工服務（從細胞株開發到商業量產，並提供法規諮詢及送件服務）；2）開發自有生物相似藥產品線；3）生物製劑新藥合作與授權。
欲知詳情，歡迎e-mail至 partner@edenbiologics.com
Yen Hsieh
Eden Biologics, Inc.
+886 3 658 3899
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn