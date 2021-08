Les salles de contrôle des communications ESN de Systel deviendront des salles MCX 3GPP grâce à la technologie de Softil

Nicolas Bottero, Systel CEO Pierre Hagendorf, Softil’s CEO

Le ministère de l’intérieur du Royaume-Uni exige des normes basées sur la capacité critique pour les solutions de salle de commande des communications ESN

Nous avons choisi la technologie habilitante MCX de Softil pour développer rapidement et déployer nos solutions de salle de commande opérationnelle de nouvelle génération dans les plus brefs délais” — Nicolas Bottero, CEO, Systel

TEL AVIV, ISRAEL, August 31, 2021 / EINPresswire.com / -- Dans un effort d’améliorer les communications des organisations de sécurié publique, SYSTEL (Systèmes & Télécommunications S.A.), un fournisseur français et britannique de systèmes et de produits de communications pour les forces de la sécurié civile, et Softil, le leader mondial de solutions de communications critique pour les missions annoncent aujourd’hui conjointement que la technologie BEEHD de Softil sera utilisée pour la mise à jour des solutions Systel afin de se connecter au réseau MCX de l’ESN.Les solutions conformes 3GPP de nouvelle génération sont destinées aux premiers intervenants (services d’ambulance, d’incendie et de police) dans le nouveau système de communication du « Emergency Service Network » de Grande-Bretagne. ( https://www.gov.uk/government/publications/the-emergency-services-mobile-communications-programme/emergency-services-network « Systel vise à fournir aux organisations de sécurité civile britanniques les systèmes de salle de contrôle compatibles MCX les plus avancés possibles », déclare Nicolas Bottero, PDG de Systel S.A. « Nous avons choisi la technologie habilitante MCX de Softil pour développer rapidement et facilement, puis déployer nos solutions de salle de commande opérationnelle de nouvelle génération dans les plus brefs délais et au moindre coût de développement. »Pierre Hagendorf, PDG de Softil, commente : « Le réseau ESN finira par voir une pléthore de systèmes et d’appareils MCX utilisés par les premières organisations intervenantes et tous ses utilisateurs et il est essentiel qu’ils soient tous conformes aux normes 3GPP et donc interopérables. Les solutions de salle de contrôle de Systel deviendront rapidement compatibles 3GPP et interopérables avec le réseau ESN grâce à la technologie BEEHD MCX de Softil. »Il ajoute : « L’équipe de développement de Softil travaille désormais en étroite collaboration avec Systel pour assurer le déploiement de la mise à jour aux salles de contrôle Systel sur le réseau ESN le plus rapidement possible ».Le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni dirige un programme interministériel visant à fournir le nouveau système de communication essentiel du réseau des services d’urgence (ESN). Cela remplacera l’actuel service Airwave utilisé par les services d’urgence en Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles et Ecosse) et transformera leur mode de fonctionnement.Selon les normes de communication essentielles à la mission du 3GPP, le réseau ESN alimenté par des serveurs MCX de Motorola, transmettra des voix, des vidéos et des données sécurisées sur le réseau 4G et donnera aux premiers intervenants un accès immédiat aux données, aux images et aux renseignements qui sauvent des vies en situation réelle et d’urgence.Il y a 300 000 utilisateurs des services d’urgence de première ligne qui dépendront de l’ESN, qui utiliseront des appareils portatifs ou équipement d’exploitation dans 45 000 engins, 66 avions et plus de 100 salles de contrôle.La technologie de Softil est entièrement interopérable avec le réseau MCX ESN actuel offrant des fonctionalités complètes de Push-to-Talk (MCPTT), de messagerie de données et de gestion de localisation. Cela fournira également une plate-forme pour la réalisation d’améliorations futures telles que la vidéo et le transfert de fichiers.Le BEEHD de Softil est un cadre multiplateforme (SDK) conforme à la norme 3GPP MCX Release 16 conçu pour les développeurs et les fabricants d’appareils portables, de passerelles MCX/LMR, de consoles de répartition, de solutions d’enregistrement et d’équipements de communication train/métro. La technologie BEEHD est également destinée aux intégrateurs de systèmes, aux développeurs d’applications MCX et aux fournisseurs de services qui cherchent à accélérer le développement de solutions IP de voix et de vidéo critiques sur LTE et 5G (MCPTT, MCVideo, MCData) pour les premiers intervenants, les services publics, l’exploitation minière, le transport et plus encore.LTE et 5G offrent une connectivité mobile à large bande qui continue d’évoluer, offrant plus de liberté et de flexibilité pour fournir des données et des vidéos que les réseaux basés sur TETRA ou P25 ne peuvent fournir que de façon très limitée. Les opérateurs et les fabricants de téléphonie mobile, les développeurs d’applications peuvent désormais offrir des outils de communication MCX améliorés pour aider les premiers intervenants dans leur combat pour sauver des vies.A propos de SoftilSoftil est le principal catalyseur de solutions de communications IP pour les produits et services de télécommunications essentiels à la mission. Le cadre BEEHD (SDK) de Softil est la technologie habilitante clé d’une large gamme de solutions, dispositifs et produits de communication MCX critiques 3GPP, ainsi que d’applications multimédias pour Enterprise et IMS/VoLTE. Avec plus de 800 grandes entreprises comme clients dans le monde entier, les nombreuses prouesses techniques de Softil comprennent la voix et la vidéo sur IP, combinant son expertise unique en matière de signalisation basée sur des normes, multimédia et IMS. La suite primée de Protocole Stacks de Softil comprend IMS, Diameter, SIP, MSRP et d’autres. Les technologies habilitantes de Softil garantissent un développement simplifié et un déploiement précoce des nouveaux produits sur le marché. https://www.softil.com A propos de SYSTELCréé il y a plus de 35 ans, Systel est devenu l’un des principaux acteurs de systèmes de contrôle et de communications intégrés en France et au Royaume-Uni, fournissant des solutions et des systèmes pour gérer des situations territoriales et nationales à haut risque. Sur le terrain, les produits Systel répondent aux exigences opérationnelles et techniques des forces de sécurité civile (services d’incendie et d’ambulance) en mettant l’accent sur l’efficacité et la simplicité des opérations. Rien qu’en France, ces produits reçoivent plus de 7,5 millions d’appels au cours de 1,5 million d’interventions chaque année impliquant plus de 100 000 intervenants. https://www.systel-sa.fr/en/home/