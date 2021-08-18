华为加入OpenChain项目董事会

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华为，作为全球信息技术和开源领域的领导者之一，加入了OpenChain项目的董事会。华为将同高通、谷歌、西门、丰田等其它20个全球企业一起努力协调开源软件供应链，以支持为高质量的开源软件合规而制定的 “OpenChain ISO 5230”国际标准。