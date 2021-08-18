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华为加入OpenChain项目董事会

The OpenChain Project

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华为，作为全球信息技术和开源领域的领导者之一，加入了OpenChain项目的董事会。华为将同高通、谷歌、西门、丰田等其它20个全球企业一起努力协调开源软件供应链，以支持为高质量的开源软件合规而制定的 “OpenChain ISO 5230”国际标准。

SAN FRANCISCO, USA, August 18, 2021 /EINPresswire.com/ -- 华为，作为全球信息技术和开源领域的领导者之一，加入了OpenChain项目的董事会。华为将同高通、谷歌、西门、丰田等其它20个全球企业一起努力协调开源软件供应链，以支持为高质量的开源软件合规而制定的 “OpenChain ISO 5230”国际标准。

“华为很高兴加入OpenChain 项目。华为坚持开放式合作与创新，同时长期致力于建立符合业界最佳实践的合规管理体系，并坚持将合规管理端到端地落实到业务活动及流程中。”华为开源与开发者部部长王有生说到：“华为将积极参与OpenChain项目，希望与全球开发者、开源社区一起，持续增强彼此的理解与互信合作，共建更加安全可信的开源软件供应链。”

“中国如今已是包括开源技术在内的多种技术的创新中心。”OpenChain的总经理Shane Coughlan说到：“华为在开源领域的领导地位，已帮助这一领域在全球范围内建立起了桥梁。他们加入OpenChain项目的董事会的决定进一步证明了这点，并将在把OpenChain ISO 5230标准提升到一个更高的水平的过程中发挥重要作用。这将使每家使用开源的公司都受益，这是我们既兴奋又尊重的共同事业。”

关于华为

华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。目前华为约有19.7万员工，业务遍及170多个国家和地区，服务全球30多亿人口。
华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界：让无处不在的联接，成为人人平等的权利，成为智能世界的前提和基础；为世界提供最强算力，让云无处不在，让智能无所不及；所有的行业和组织，因强大的数字平台而变得敏捷、高效、生机勃勃；通过AI重新定义体验，让消费者在家居、出行、办公、影音娱乐、运动健康等全场景获得极致的个性化智慧体验。

Shane Coughlan
OpenChain Project
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